Όσκαρ: Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες των τελετών βράβευσης για 2027 και 2028

Δημοσιεύθηκε 10.04.2026 16:29

Θα είναι οι δύο τελευταίες χρονιές που η διοργάνωση θα μεταδοθεί από το κανάλι ABC, πριν μεταφερθεί στο YouTube.

Η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου (Όσκαρ) ανακοίνωσε τις ημερομηνίες για την 99η τελετή και τον ιστορικό εορτασμό της 100ής διοργάνωσης.

Η Academy of Motion Picture Arts and Sciences όρισε ότι τα 99α και τα 100ά Όσκαρ θα πραγματοποιηθούν το 2027 και το 2028 αντίστοιχα - τα δύο τελευταία χρόνια που η τελετή θα μεταδίδεται από το ABC, πριν μεταφερθεί στο YouTube.

Η 99η τελετή θα γίνει την Κυριακή 14 Μαρτίου 2027 και η 100ή την Κυριακή 5 Μαρτίου 2028. Και οι δύο θα μεταδοθούν ζωντανά στις 7 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ) από το Dolby Theatre στο Ovation Hollywood, σε περισσότερες από 200 χώρες παγκοσμίως.

Η Ακαδημία ανακοίνωσε επίσης ότι από το 2029 η τελετή θα μεταφερθεί στο Peacock Theater, όπου θα φιλοξενείται έως το 2039.

Παράλληλα, το πρόγραμμα του ABC για το πρώτο τρίμηνο του 2027 περιλαμβάνει και την πρώτη μετάδοση των Grammy Awards στις 7 Φεβρουαρίου, τα οποία θα προβάλλονται επίσης μέσω Hulu και Disney+ στο πλαίσιο νέας 10ετούς συμφωνίας έως το 2036, βάζοντας τέλος σε συνεργασία 54 ετών με το CBS. Το ABC θα μεταδώσει επίσης το Super Bowl LXI στις 14 Φεβρουαρίου - πρώτη φορά από το 2006.

Η φετινή τελετή των Όσκαρ, όπου το «One Battle After Another» του Πολ Τόμας Άντερσον κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, συγκέντρωσε 17,86 εκατ. θεατές σε ABC και Hulu - σημειώνοντας πτώση 9% σε σχέση με τα 19,7 εκατ. της προηγούμενης χρονιάς.

Η επόμενη κινηματογραφική σεζόν (2026) δείχνει ήδη ισχυρή, με εμπορικές επιτυχίες όπως το «Project Hail Mary» με τον Ryan Gosling, αλλά και πολυαναμενόμενες παραγωγές όπως το «Dune: Part Three» του Denis Villeneuve με τους Timothée Chalamet και Zendaya, καθώς και το «Digger» του Alejandro G. Iñárritu με τον Tom Cruise.

Ο παρουσιαστής, για τις επόμενες τελετές, δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Βασικές ημερομηνίες για τη σεζόν 2026–2027

Έναρξη περιόδου επιλεξιμότητας: 1 Ιανουαρίου 2026

Τελική προθεσμία υποβολών: 12 Νοεμβρίου 2026

Governors Awards: 15 Νοεμβρίου 2026

Έναρξη προκαταρκτικής ψηφοφορίας: 7 Δεκεμβρίου 2026

Λήξη προκαταρκτικής ψηφοφορίας: 11 Δεκεμβρίου 2026

Ανακοίνωση shortlist: 15 Δεκεμβρίου 2026

Λήξη περιόδου επιλεξιμότητας: 31 Δεκεμβρίου 2026

Έναρξη ψηφοφορίας υποψηφιοτήτων: 11 Ιανουαρίου 2027

Λήξη ψηφοφορίας υποψηφιοτήτων: 15 Ιανουαρίου 2027

Ανακοίνωση υποψηφιοτήτων: 21 Ιανουαρίου 2027

Γεύμα υποψηφίων: 16 Φεβρουαρίου 2027

Έναρξη τελικής ψηφοφορίας: 25 Φεβρουαρίου 2027

Λήξη τελικής ψηφοφορίας: 4 Μαρτίου 2027

99α Όσκαρ: 14 Μαρτίου 2027

100ά Όσκαρ: 5 Μαρτίου 2028

Με πληροφορίες από Variety