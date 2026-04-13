Πλούσιο και φέτος το πρόγραμμα του 79ου Φεστιβάλ των Καννών

Δημοσιεύθηκε 13.04.2026 10:00

Ο Νίνο Φένεκ Μικελίδης γράφει για το πρόγραμμα του 79ου φεστιβάλ των Καννών, που αρχίζει στις 12 και λήγει στις 24 Μαΐου

Γνωστοί, καθιερωμένοι auteur δημιουργοί, αλλά και νέοι και ανεξάρτητοι σκηνοθέτες, περιλαμβάνονται στο φετινό, πλούσιο και συναρπαστικό όπως πάντα, πρόγραμμα του 79ου φεστιβάλ των Καννών, που αρχίζει στις 12 και λήγει στις 24 Μαΐου και το οποίο ανήγγειλαν ο Γενικός Διευθυντής Τιερί Φρεμό και η Πρόεδρος του φεστιβάλ Ίρις Νόμπλοχ, στη συνέντευξη Τύπου που έδωσαν στο Pathe Palace, τον πρόσφατα ανακαινισθέντα κινηματογράφο της Pathe στο Παρίσι.

Ο Γενικός Διευθυντής Τιερί Φρεμό και η Πρόεδρος του φεστιβάλ Ίρις Νόμπλοχ

Στην εισαγωγή της, η Πρόεδρος του φεστιβάλ αναφέρθηκε στην αρχική δημιουργία του φεστιβάλ, το 1939, σημειώνοντας πως παρόμοιες συνθήκες ισχύουν και σήμερα. Πρόσθεσε πως «για τον ίδιο λόγο δημιουργήθηκε το φεστιβάλ για να προστατέψει αυτό που η ανθρωπότητα θεωρεί πιο πολύτιμο, και συγκεκριμένα τη δυνατότητα να σκέφτεσαι και να εκφράζεσαι ελεύθερα», και καταλήγοντας πως «ο κινηματογράφος δεν μας ζητά να συμφωνούμε - μας ζητά να είμαστε παρόντες», χαρακτήρισε το φεστιβάλ των Καννών «ένα ορόσημο στον τυφώνα, όχι ένα κλειστό φρούριο αλλά ένα μέρος όπου οι αξίες δεν προσαρμόζονται ανάλογα με τον άνεμο».

Ο διευθυντής του, Τιερί Φρεμό τόνισε πως φέτος στο φεστιβάλ υποβλήθηκαν 2.541 ταινίες μεγάλου μήκους - 1000 περισσότερες από όσες είχαν υποβληθεί πριν από μία δεκαετία - από 141 χώρες, σημειώνοντας πως αυτοί είναι ολυμπιακοί αριθμοί, αλλά και μια επιθυμία να υποβάλουν ταινίες σε ένα χώρο όπου θα τις δουν άνθρωπο από όλο τον κόσμο», προσθέτοντας πως από αυτές, 25-28% ήταν ταινίες από γυναίκες σκηνοθέτιδες, με πέντε από αυτές να συμμετέχουν στο διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ».

Ανάμεσα στους διάσημους δημιουργούς που έχουν και στο παρελθόν συμμετάσχει με ταινίες τους στο φεστιβάλ έχουμε φέτος τον Ισπανό Πέδρο Αλμοδόβαρ με την ταινία του «Πικρά Χριστούγεννα», τον Πάβελ Πολωνό Παβλικόφσκι («Πατρίδα»), τον Ρουμάνο Κρίστιαν Μουντζίου («Fjord»), τον Ιάπωνα Χιροκάζου Κόρε-έντα («Το πρόβατο στο κουτί») και τον Γάλλο Λούκας Ντοντ («Δειλός»).

Ξενόγλωσσες, εκτός της χώρας τους, ταινίες παρουσιάζουν φέτος ορισμένοι διάσημοι δημιουργοί, ανάμεσα τους ο Ιρανός Ασγκάρ Φαρχάντι με τη γαλλόφωνη ταινία του «Παράλληλες ιστορίες» και ο Ιάπωνας σκηνοθέτης Ριουσούκε Χαμαγκούτσι με τη γαλλόφωνη ταινία του «Εντελώς ξαφνικά». Στα γαλλικά είναι και το ιστορικό δράμα «Moulin» του Ούγγρου Λάζλο Νέμες, ενώ ο Γάλλος Κέντιν Ντιπιέ παρουσιάζει τη γυρισμένη στα αγγλικά ταινία του «Full Phil», με πρωταγωνιστές την Κρίστεν Στιούαρτ και τον Γούντι Χάρελσον.

Τ0 ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ

“Minotaur,” («Μινώταυρος») του Αντρέι Ζβιαγκίντσεβ

“El Ser Querido” (“Η αγαπημένη”), του Ροντρίγκο Σορογκόγεν

“The Man I Love,” («Ο άντρας που αγαπώ») του Άιρα Σακς

“Fatherland,” («Πατρίδα») του Πάβελ Παβλικόφσκι

“Moulin,” του Λάζλο Νέμες

“Histoire de la nuit” (“The Birthday Party”, «Νυχτερινή ιστορία»), της Λέα Μίζιις

“Fjord,” του Κρίστιαν Μουντζίου

“Notre salut,” του Εμανουέλ Μαρ

“Gentle Monster,” («Ευγενές τέρας») της Μαρί Κρόιτζερ

“Nagi Notes,” του Κότζι Φουκάντα

“Hope,” («Ελπίδα») του Να Χονγκ-Τζιν

“Sheep in the Box,” («Το πρόβατο στο κουτί») του Χιροκάζου Κόρε-έντα

“Garance” (“Another Day”, «Μια άλλημέρα»), της Ζαν Ερί

“The Unknown,” («Το άγνωστο») του Άρθουρ Χαράρι

“All of a Sudden,” («Ξαφνικά») του Ριουσούκε Χαμαγκούτσι

“Das Geträumte Abenteuer” (“The Dreamed Adventure”, «Η ονειρεμένη περιπέτεια»), της Βαλέσκα Γκρίζενμπαχ

“Coward,” («Δειλός») του Λούκας Ντοντ

“La Bola Negra” (“The Black Ball”, «Η μαύρη μπάλα»), των Χαβιέρ Αμπρόσι και Χαβιέρ Κάλβο

“A Woman’s Life,” («Η ζωή μιας γυναίκας») της Σαρλίν Μπουρζουά-Τακέτ

“Parallel Tales,” («Παράλληλες ιστορίες») του Ασγκάρ Φαρχάντι

“Amarga Navidad” (“Bitter Christmas”, « Πικρά Χριστούγεννα»), του Πέδρο Αλμοδόβαρ

ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

“The Electric Kiss” (“La Venus électrique”, «Το ηλεκτρικό φιλί»), του Πιέρ Σαλβαντορί — Ταινία έναρξης

«Her Private Hell », («Η προσωπική της κόλαση»), του Νίκολας Βίντινγκ Ρεφν

“Diamond,” («Διαμάντι»), του Άντι Γκαρσία

“Karma,” του Γκιγιόμ Κανέ

“L’Objet du Delit,” της Ανιές Ζαουί

“La Bataille de Gaulle: L’Âge de Fer,” του Αντονέν Μποντρί

“L’Abandon,” («Η εγκατάλειψη»), του Βενσάν Γκαρένκ

ΕΝΑ ΚΑΠΟΙΟ ΒΛΕΜΜΑ

“La más dulce” (“Strawberries”, «Φράουλες»), της Λαϊλά Μαρακτσί

“Club Kid,” του Τζόρνταν Φέρστμαν

“Teenage Sex and Death at Camp Miasma,” («Εφηβικό σεξ και θάνατος στο Στρατόπεδο Μίασμα») της Τζέιν Σένμπρουν

“Everytime,” («Κάθε φορά») της Σάντρα Γουόλνερ

“I’ll Be Gone in June,” «Θα έχω φύγει τον Ιούνιο»), της Καταρίνα Ριβίλις

“Yesterday the Eye Didn’t Sleep,” (Χτες το μάτι δεν κοιμήθηκε»), του Ρακάν Μαγιάζι

“El Deshielo” (“The Meltdown”, «Η κατάρρευση»), της Μανουέλα Μαρτέλι

“Siempre Soy Tu Animal Materno” (“Forever Your Maternal Animal”, «Γιαπάντα το μητρικό σας ζώο»), της Βαλεντίνα Μαουρέλ

“Elephants in the Fog,” («Ελεφσντας στην ομίχλη»), του Αμπινάς Μπικράμ Σαχ

“Benimana,” της Μαρί-Κλεμαντίν Ντιζαμπεζαμπό

“Le Corset” (“Iron Boy”), του Λουί Κλισί Louis

“Congo Boy,” του Ραφικί Φαριαλά

“All the Lovers in the Night,” («Όλοι οι εραστές τη νύχτα»), του Γιουκίκο Σόντε

“Uļa,” του Βιεστούρς Καϊρίς

“Words of Love,” («Λόγια έρωτα»), του Ρούντι Ρόζενμπεργκ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

“John Lennon: The Last Interview,” του Στίβεν Σόντερμπεργκ

“Avedon,” του Ρον Χάουορντ

“Les Survivants du Che,” «»Οι επιζήσαντες του Τσε»), του Κριστόφ Ντιμιτρί Ρεβέιγ Christophe

“Les Matins Merveilleux,” («Τα υπέροχα πρωινά»), του Αβρίλ Μπεσόν

“Rehearsals for a Revolution,” («Πρόβες για μια επανάσταση»), του Πέγκα Αχανγκανάρι

“L’Affaire Marie Claire,” («Υπόθεση Marie Claire»), των Λοριάν Εσκάφρ και Ιβό Μιλέρ

“Cantona,” των Ντέιβιντ Τράιχορν και Μπεν Νίκολας

ΜΕΤΑΜΕΣΟΝΥΚΤΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

“Roma Elastica,” του Μπερτράν Μαντικό

“Full Phil,” του Κεντίν Ντιπιέ

“Gun-Che” (“Colony”), του Γέον Σανγκ-χο

“Jim Queen,” των Νίκολας Ατάνε και Μάρκο Νγκούγεν

“Sanguine,” («Αίμα»), της Μαριόν Λε Κορολέρ

ΠΡΕΜΙΕΡΕΣ ΚΑΝΝΩΝ

“Propeller One-Way Night Coach,” του Τζον Τραβόλτα

“The Samurai and the Prisoner,” («Ο σαμουράι και ο αιχμάλωτος»), του Κιγιόσι Κουροσάβα

“Heimsuchung” (“Visitation”, «Επίσκεψη»), του Φόλκερ Σλέντορφ

“The Match,” («Ο αγώνας»), των Χουάν Καμπράλ και Σαντιάγκο Φράνκο

“La Troisième nuit” (“When the Night Falls”, «Η τρίτη νύχτα»), του Ντανιέλ Οτέιγ