Παράθυρο logo
Επίκαιρα
Θέματα
Λογοτεχνία
Δωρεά 316 βιβλίων από την Ιαπωνική Πρεσβεία σε δύο βιβλιοθήκες της Κύπρου
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 27.05.2026 19:10
Δωρεά 316 βιβλίων από την Ιαπωνική Πρεσβεία σε δύο βιβλιοθήκες της Κύπρου

Συλλογές 316 βιβλίων με θέμα την Ιαπωνία δώρισε η Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Κύπρο στη Σεβέρειο Βιβλιοθήκη του Παγκυπρίου Γυμνασίου και στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Βορόκληνης, στο πλαίσιο του Προγράμματος Read Japan 2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πρεσβείας, η πρώτη τελετή παράδοσης πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, όπου παραδόθηκαν 144 βιβλία στη Σεβέρειο Βιβλιοθήκη. Χαιρετισμό απηύθυνε η Διευθύντρια του σχολείου, Μαρία Μόρφη, ενώ ακολούθησε ομιλία του Πρέσβη της Ιαπωνίας στην Κύπρο, Satoshi Iwasaki.

Η δεύτερη τελετή πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαΐου στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Βορόκληνης, η οποία παρέλαβε 172 βιβλία με ευρύ φάσμα θεμάτων σχετικών με την Ιαπωνία. Χαιρετισμό απηύθυνε ο Αντιδήμαρχος του Δημοτικού Διαμερίσματος Βορόκληνης, Νεόφυτος Φακοντής, ενώ μίλησε και ο Πρέσβης της Ιαπωνίας.

Όπως αναφέρεται, οι νέες συλλογές προσφέρουν στους αναγνώστες στην Κύπρο την ευκαιρία να γνωρίσουν παραδοσιακές και σύγχρονες πτυχές της Ιαπωνίας μέσα από διαφορετικές προσεγγίσεις.

Η Πρεσβεία εκφράζει την ελπίδα ότι φοιτητές, ερευνητές και όσοι ενδιαφέρονται για την Ιαπωνία θα αξιοποιήσουν τα βιβλία, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της πολιτιστικής ανταλλαγής και της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ Ιαπωνίας και Κύπρου.

Η δωρεά πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Read Japan Project, πρωτοβουλίας του Ιδρύματος Nippon, μη κερδοσκοπικού φιλανθρωπικού οργανισμού που ιδρύθηκε στην Ιαπωνία το 1962.

Το πρόγραμμα προσφέρει επιμελημένες συλλογές αγγλόφωνων βιβλίων για την ιαπωνική ιστορία, κοινωνία, λογοτεχνία, πολιτική και πολιτισμό σε βιβλιοθήκες και ακαδημαϊκά ιδρύματα ανά τον κόσμο.

(ΚΥΠΕ/ΗΘ/ΑΓΚ)

Tags

Δωρεά
ΒΙΒΛΙΟ
ΙΑΠΩΝΙΑ
Βιβλιοθήκη
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΙΑΠΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Σεβέρειος Βιβλιοθήκη
Βιβλιοθήκη Βορόκληνης
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα