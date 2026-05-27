Δωρεά 316 βιβλίων από την Ιαπωνική Πρεσβεία σε δύο βιβλιοθήκες της Κύπρου

Δημοσιεύθηκε 27.05.2026 19:10

Συλλογές 316 βιβλίων με θέμα την Ιαπωνία δώρισε η Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Κύπρο στη Σεβέρειο Βιβλιοθήκη του Παγκυπρίου Γυμνασίου και στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Βορόκληνης, στο πλαίσιο του Προγράμματος Read Japan 2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πρεσβείας, η πρώτη τελετή παράδοσης πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, όπου παραδόθηκαν 144 βιβλία στη Σεβέρειο Βιβλιοθήκη. Χαιρετισμό απηύθυνε η Διευθύντρια του σχολείου, Μαρία Μόρφη, ενώ ακολούθησε ομιλία του Πρέσβη της Ιαπωνίας στην Κύπρο, Satoshi Iwasaki.

Η δεύτερη τελετή πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαΐου στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Βορόκληνης, η οποία παρέλαβε 172 βιβλία με ευρύ φάσμα θεμάτων σχετικών με την Ιαπωνία. Χαιρετισμό απηύθυνε ο Αντιδήμαρχος του Δημοτικού Διαμερίσματος Βορόκληνης, Νεόφυτος Φακοντής, ενώ μίλησε και ο Πρέσβης της Ιαπωνίας.

Όπως αναφέρεται, οι νέες συλλογές προσφέρουν στους αναγνώστες στην Κύπρο την ευκαιρία να γνωρίσουν παραδοσιακές και σύγχρονες πτυχές της Ιαπωνίας μέσα από διαφορετικές προσεγγίσεις.

Η Πρεσβεία εκφράζει την ελπίδα ότι φοιτητές, ερευνητές και όσοι ενδιαφέρονται για την Ιαπωνία θα αξιοποιήσουν τα βιβλία, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της πολιτιστικής ανταλλαγής και της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ Ιαπωνίας και Κύπρου.

Η δωρεά πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Read Japan Project, πρωτοβουλίας του Ιδρύματος Nippon, μη κερδοσκοπικού φιλανθρωπικού οργανισμού που ιδρύθηκε στην Ιαπωνία το 1962.

Το πρόγραμμα προσφέρει επιμελημένες συλλογές αγγλόφωνων βιβλίων για την ιαπωνική ιστορία, κοινωνία, λογοτεχνία, πολιτική και πολιτισμό σε βιβλιοθήκες και ακαδημαϊκά ιδρύματα ανά τον κόσμο.

