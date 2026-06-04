30 χρόνια χωρίς τον Οδυσσέα Ελύτη: Το έργο και η σχέση του με την Κύπρο στο επίκεντρο Διεθνούς Συνεδρίου

Δημοσιεύθηκε 04.06.2026 14:02

Στο επίκεντρο βρέθηκαν ο στοχασμός του για την Ευρώπη, η σχέση του με τη νεωτερικότητα, αλλά και η ιδιαίτερη κυπριακή διάσταση της πρόσληψης του έργου του.

Με τη συμμετοχή πανεπιστημιακών, ερευνητών και μελετητών από την Κύπρο, την Ελλάδα και το εξωτερικό πραγματοποιήθηκε από τις 29 έως τις 31 Μαΐου το Διεθνές Συνέδριο «Οδυσσέας Ελύτης», με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τον θάνατο του νομπελίστα ποιητή.

Το συνέδριο διοργανώθηκε από το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού σε συνεργασία με το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου και τον Όμιλο Λογοτεχνίας και Κριτικής, υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Κύπρο και στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την έναρξη των εργασιών χαιρέτισαν, μεταξύ άλλων, η Υφυπουργός Πολιτισμού Βασιλική Κασσιανίδου και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τάσος Χριστοφίδης, ενώ την κεντρική ομιλία εκφώνησε ο μεταφραστής και ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης David Connolly.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Κύπρου, οι εργασίες του συνεδρίου ανέδειξαν τον Οδυσσέα Ελύτη ως ποιητή, δοκιμιογράφο, μεταφραστή και στοχαστή της τέχνης, με ιδιαίτερη έμφαση στον πολιτικό και δοκιμιακό του λόγο, στη σχέση του με τη νεωτερικότητα και τον μοντερνισμό, καθώς και στις απόψεις του για την Ευρώπη και τον πολιτισμό.

Παρουσιάστηκαν επίσης εισηγήσεις για τη σχέση του έργου του με σημαντικούς δημιουργούς, όπως ο Γιώργος Σεφέρης, ο Friedrich Hölderlin, ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης και ο William Wordsworth, καθώς και για τη σύνδεση της ποίησής του με τις εικαστικές τέχνες.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην κυπριακή διάσταση της πρόσληψης του έργου του Ελύτη, μέσα από ανακοινώσεις που εξέτασαν τη σχέση του με την Κύπρο, την παρουσία του στον κυπριακό Τύπο και τη συνομιλία του έργου του με την ποίηση της Πίτσας Γαλάζη.

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με τα συμπεράσματα της Επιστημονικής Επιτροπής, η οποία, σύμφωνα με την ανακοίνωση, υπογράμμισε ότι το έργο του Οδυσσέα Ελύτη εξακολουθεί να αποτελεί πεδίο γόνιμου διαλόγου και ανανέωσης της φιλολογικής έρευνας.