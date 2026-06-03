Προκηρύχθηκαν τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας για τις εκδόσεις του 2026 - Όλες οι πληροφορίες

Δημοσιεύθηκε 03.06.2026 16:50

Υποψήφιες για βράβευση είναι όσες εκδόσεις εμπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες, δεδομένου ότι θα έχουν εκδοθεί από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2026 και θα έχουν κατατεθεί στην Κυπριακή Βιβλιοθήκη μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2027.

Προκηρύχθηκαν τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας για εκδόσεις του έτους 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Οι κατηγορίες, στις οποίες θα απονεμηθούν τα Κρατικά Βραβεία, είναι οι ακόλουθες:

1. Ποίηση

2. Λαϊκή Ποίηση

3. Μυθιστόρημα/Νουβέλα

4. Διήγημα

5. Μελέτη (Μονογραφία)/Δοκίμιο για τη Λογοτεχνία

6. Βραβείο Νέου Λογοτέχνη (για Ποίηση, Μυθιστόρημα/Νουβέλα, Διήγημα)

7. Λογοτεχνία για Μικρά Παιδιά (Ποίηση/Πεζογραφία)

8. Λογοτεχνία για Μεγάλα Παιδιά και Εφήβους (Ποίηση/Πεζογραφία)

9. Εικονογράφηση Λογοτεχνικού Βιβλίου για Παιδιά και Εφήβους (Ποίηση/Πεζογραφία).

Υποψήφιες για βράβευση είναι όσες εκδόσεις εμπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες, δεδομένου ότι θα έχουν εκδοθεί από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2026 και θα έχουν κατατεθεί στην Κυπριακή Βιβλιοθήκη μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2027 (ανεξάρτητα από το αν έχουν εκδοθεί στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό).

Όλες οι υποψήφιες εκδόσεις θα πρέπει να φέρουν ως χρονολογία έκδοσής τους το έτος 2026. Οι συγγραφείς/εικονογράφοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό για τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας για εκδόσεις 2026, θα πρέπει να συμπληρώσουν και να καταθέσουν στην Κυπριακή Βιβλιοθήκη, μαζί με τα βιβλία τους, τη σχετική Δήλωση Συγκατάθεσης (Έντυπο ΚΒΛ1).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παραπέμπονται στον Κανονισμό που διέπει τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας για εκδόσεις 2026 στην ιστοσελίδα: https://www.gov.cy/culture-dcc/documents/kratika-vraveia-logotechnias/