Η Ένωση Λογοτεχνών στις Βρυξέλλες για την Ετήσια ΓΣ του Ευρ. Συμβουλίου Συγγραφέων

Δημοσιεύθηκε 11.06.2026 09:00

Θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες από τις 12 έως τις 14 Ιουνίου 2026

Η Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου (ΕΛΚ) ανακοίνωσε ότι θα εκπροσωπηθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συγγραφέων (European Writers’ Council – EWC), η οποία θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες από τις 12 έως τις 14 Ιουνίου 2026, από τον Αντιπρόεδρό της, Ηλία Παντελίδη. Η ΕΛΚ αποτελεί μέλος της EWC από το 2002.

Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου αναφέρει πως η φετινή Γενική Συνέλευση είχε αρχικά προγραμματιστεί να φιλοξενηθεί στην Κύπρο, στη Λάρνακα, όμως οργανωτικές και γραφειοκρατικές δυσκολίες δεν επέτρεψαν την έγκαιρη ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών από πλευράς των αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών.

Ως εκ τούτου, η διοργάνωση μεταφέρθηκε στις Βρυξέλλες, όπου και θα φιλοξενηθεί από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και συνεργαζόμενους λογοτεχνικούς οργανισμούς.

Η ΕΛΚ εξέφρασε τη λύπη της για τη χαμένη ευκαιρία προβολής της Κύπρου, της Λάρνακας και του κυπριακού πολιτισμού σε δεκάδες εκπροσώπους λογοτεχνικών οργανώσεων από ολόκληρη την Ευρώπη.

Παρά ταύτα, αναφέρεται ότι η Ένωση θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της κυπριακής λογοτεχνίας και την ανάπτυξη στενότερων σχέσεων συνεργασίας με ευρωπαϊκούς λογοτεχνικούς και πολιτιστικούς φορείς.

Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι λογοτεχνικών οργανώσεων από όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, ενώ η συζήτηση αναμένεται να επικεντρωθεί σε θέματα πνευματικών δικαιωμάτων, στήριξης συγγραφέων και ανάπτυξης συνεργασιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

(ΚΥΠΕ/ΕΛΑ/ΑΓΚ)