Bloomsday 2026 στη Λευκωσία: Αφιέρωμα στις γυναικείες φωνές του Τζέιμς Τζόις

Δημοσιεύθηκε 11.06.2026 12:00

Με διεθνείς συμμετοχές και αναγνώσεις στα ελληνικά και αγγλικά, το φεστιβάλ τιμά τον Τζέιμς Τζόις και τις γυναικείες μορφές του εμβληματικού του έργου.

Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιρλανδίας στην Κύπρο και το James Joyce Centre στο Δουβλίνο, το Ιδεόγραμμα διοργανώνει φέτος το 5ο Φεστιβάλ Bloomsday στην Κύπρο, προς τιμήν του σπουδαίου Ιρλανδού συγγραφέα Τζέιμς Τζόις, με τίτλο «Γυναικείες Φωνές στο έργο του Τζέιμς Τζόις, Ulysses». Το φεστιβάλ θα λάβει χώρα στις 16 Ιουνίου, στις 20:00, στην ταράτσα του ARTos House, στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ARTos House, η συνεργασία με το James Joyce Centre Dublin, φέρνει στη Λευκωσία τον διεθνούς φήμης τενόρο και ηθοποιό, Morgan Crowley, ο οποίος θα παίξει πιάνο και θα τραγουδήσει, και μαζί με τις ηθοποιούς του θεάτρου, Έρικα Μπεγέτη και Ιωάννα Παπαμιχαλοπούλου, θα διαβάσουν κείμενα από διάφορα κεφάλαια του Ulysses.

Bloomsday είναι ημέρα γιορτής και μνήμης της ζωής του Ιρλανδού συγγραφέα Τζέιμς Τζόις, κατά τη διάρκεια της οποίας ξαναζωντανεύουν τα γεγονότα του μυθιστορήματός του, Ulysses (Οδυσσέας), τα οποία εκτυλίσσονται στις 16 Ιουνίου 1904.

Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 16 Ιουνίου στο Δουβλίνο και σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου. Ο Τζόις επέλεξε τη συγκεκριμένη ημερομηνία, γιατί ήταν η ημερομηνία της πρώτης συνάντησης με τη σύζυγό του, Νόρα Μπάρνακλ.

Η πρώτη διοργάνωση Bloomsday, γιορτάστηκε στην Ιρλανδία το 1954, κατά την πεντηκοστή επέτειο από την ημέρα που εκτυλίσσεται το έργο.

Η εκδήλωση, την οποία επιμελείται η Λίλη Μιχαηλίδου, θα είναι στα Ελληνικά και Αγγλικά. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

(ΚΥΠΕ/ΠΧ/ΗΦ)