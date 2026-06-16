Η ΕΛΚ συμμετείχε στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συγγραφέων στις Βρυξέλλες

Δημοσιεύθηκε 16.06.2026 13:15

Την ενεργό συμμετοχή της στις ευρωπαϊκές διεργασίες για το μέλλον της λογοτεχνίας και των δημιουργών επαναβεβαίωσε η Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου (ΕΛΚ), η οποία εκπροσωπήθηκε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συγγραφέων (European Writers’ Council – EWC), που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες από τις 12 έως τις 14 Ιουνίου.

Την ΕΛΚ εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρός της, Ηλίας Παντελίδης, ο οποίος είχε επαφές με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του EWC και εκπροσώπους συγγραφικών οργανώσεων από όλη την Ευρώπη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΚ, στο επίκεντρο των εργασιών της Συνέλευσης βρέθηκαν ζητήματα που αφορούν την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο του βιβλίου, την ελευθερία της έκφρασης, καθώς και τις πολιτικές στήριξης συγγραφέων και μεταφραστών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Ένωση υπογραμμίζει ότι συνεχίζει να συμμετέχει ενεργά στις διαδικασίες του EWC, συμβάλλοντας στην προβολή της κυπριακής λογοτεχνίας και στην ενδυνάμωση της παρουσίας των Κυπρίων δημιουργών στον ευρωπαϊκό πολιτιστικό χάρτη.

Η φετινή Γενική Συνέλευση είχε αρχικά προγραμματιστεί να φιλοξενηθεί στη Λάρνακα, ωστόσο, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, οργανωτικές και γραφειοκρατικές δυσκολίες δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση των αναγκαίων διαδικασιών από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και ειδικότερα από το Υφυπουργείο Πολιτισμού, παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν από την ΕΛΚ και τους συνεργαζόμενους φορείς.

Στο περιθώριο της Συνέλευσης, ο κ. Παντελίδης, υπό την ιδιότητά του και ως Κοινοτάρχης Αιγιαλούσας, ενημέρωσε συνέδρους για τη συνεχιζόμενη κατοχή εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον τουρκικό στρατό από το 1974, τονίζοντας ότι «η λογοτεχνία αποτελεί γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των λαών και ταυτόχρονα ασπίδα διαφύλαξης της μνήμης».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο ποίημα «Αιγιαλούσης Επίσκεψις» του Κυριάκου Χαραλαμπίδη, το οποίο, όπως είπε, μεταφράζεται ήδη σε 29 γλώσσες, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας που αποσκοπεί στη διεθνή προβολή του έργου και των βιωμάτων της κατεχόμενης Αιγιαλούσας.

Η Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου εξέφρασε τέλος τις ευχαριστίες της προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συγγραφέων για τη φιλοξενία και την οργάνωση της Συνέλευσης, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή της για ουσιαστική παρουσία στις ευρωπαϊκές πολιτιστικές και λογοτεχνικές εξελίξεις.

(ΚΥΠΕ/ΕΛΑ/ΜΧ)