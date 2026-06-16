Σπάνια έκδοση των «Ανεμοδαρμένων Υψών» της Έμιλι Μπροντέ σε δημοπρασία

Δημοσιεύθηκε 16.06.2026 15:55

Είναι το πρώτο αντίτυπο του γοτθικού μυθιστορήματος στην αρχική υφασμάτινη βιβλιοδεσία του εκδότη που βγαίνει σε δημοπρασία από το 1908

Ένα σπάνιο αντίτυπο πρώτης έκδοσης του γοτθικού αριστουργήματος της Έμιλι Μπροντέ «Ανεμοδαρμένα Ύψη» βγαίνει σε δημοπρασία για πρώτη φορά εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα.

Ο οίκος δημοπρασιών Christie’s ανέφερε ότι πρόκειται για το πρώτο αντίτυπο του μυθιστορήματος με το αρχικό υφασμάτινο δέσιμο του εκδότη που βγαίνει σε δημοπρασία από το 1908. Τυπώθηκαν μόλις περίπου 250 αντίτυπα της πρώτης έκδοσης και αυτό βρίσκεται σε ιδιωτική βιβλιοθήκη από λίγο μετά την έκδοσή του, το 1847.

Πωλείται μαζί με ένα αντίτυπο του «Agnes Grey» της αδελφής της, Ανν Μπροντέ, και εκτιμάται ότι θα φτάσει σε τιμή μεταξύ £400.000 και £600.000 (€462.000 και €925.000).

«Η συντριπτική πλειονότητα των αντιτύπων που διασώζονται έχει ξαναδεθεί για λογαριασμό συλλεκτών ή βιβλιοθηκών, πράγμα που σημαίνει ότι τα αντίτυπα με το αρχικό υφασμάτινο εξώφυλλο είναι πλέον εξαιρετικά δυσεύρετα», δήλωσε ο ειδικός στα βιβλία και τα χειρόγραφα του Christie’s, Μαρκ Γουίλτσαϊρ.

Πρώτη έκδοση του γοτθικού αριστουργήματος της Έμιλι Μπροντέ AP Photo

Το αντίτυπο της πρώτης έκδοσης περιλαμβάνει επίσης ορθογραφικά λάθη.

Πράγματι, τα «Ανεμοδαρμένα ύψη» κυκλοφόρησαν βιαστικά, μετά την επιτυχία της «Τζέιν Έιρ» της Σάρλοτ Μπροντέ, και η πρώτη έκδοση είναι διαβόητη για τα τυπογραφικά της λάθη, ανάμεσά τους, όπως σημείωσε ο Γουίλτσαϊρ, και η περιστασιακή εσφαλμένη ορθογραφία της λέξης «heights».

Πρώτη έκδοση των «Ανεμοδαρμένων υψών» της Έμιλι Μπροντέ σε έκθεση προς πώληση στον οίκο Christie’s AP Photo

Το μυθιστόρημα σόκαρε ορισμένους κριτικούς όταν κυκλοφόρησε -ένας εξ αυτών, το 1848, το κατήγγειλε για «χυδαία διαστροφή και αφύσικες φρίκες».

Έκτοτε, όπως είπε ο Γουίλτσαϊρ, το έργο «ξεπέρασε τα όρια της λογοτεχνίας και εξελίχθηκε σε πολιτισμικό σημείο αναφοράς», εμπνέοντας έργα τέχνης, μουσική και πολλές κινηματογραφικές διασκευές, ανάμεσά τους και την πρόσφατη εκδοχή της Έμεραλντ Φένελ με πρωταγωνιστές τη Μάργκο Ρόμπι και τον Τζέικομπ Έλορντι.

«Παραμένει ένα έργο στο οποίο οι καλλιτέχνες επιστρέφουν ξανά και ξανά, λόγω της συναισθηματικής του δύναμης, της ατμόσφαιράς του και της ψυχολογικής του έντασης, κάτι που εξασφαλίζει τη θέση του όχι μόνο στην ιστορία της λογοτεχνίας, αλλά και στην ευρύτερη πολιτισμική φαντασία», πρόσθεσε ο Γουίλτσαϊρ.

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου στο Λονδίνο.

ΠΗΓΗ: euronews.com