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Αναβάλλεται η τελετή απονομής του Βραβείου «Γ.Φ. Πιερίδης» λόγω της απεργίας
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 23.06.2026 20:09
Αναβάλλεται η τελετή απονομής του Βραβείου «Γ.Φ. Πιερίδης» λόγω της απεργίας

Η 24ωρη παγκύπρια απεργία των ωρομίσθιων κυβερνητικών υπαλλήλων επηρεάζει τη λειτουργία του Τμήματος Αρχαιοτήτων και κατ’ επέκταση την αίθουσα «Καστελλιώτισσα», όπου ήταν προγραμματισμένη η εκδήλωση.

Την αναβολή της Τελετής Απονομής του Βραβείου «Γ.Φ. Πιερίδης» για το έτος 2025 ανακοίνωσε η Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου, λόγω της 24ωρης παγκύπριας απεργίας των ωρομίσθιων κυβερνητικών υπαλλήλων που έχει προκηρυχθεί για την Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης, η τελετή ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Καστελλιώτισσα», ωστόσο η απεργία επηρεάζει τη λειτουργία του Τμήματος Αρχαιοτήτων, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο χώρος.

Η Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου αναφέρει ότι η νέα ημερομηνία διεξαγωγής της τελετής θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Tags

ΚΥΠΡΟΣ
λογοτεχνία
'Ενωση Λογοτεχνών Κύπρου
βράβευση
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