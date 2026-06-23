Αναβάλλεται η τελετή απονομής του Βραβείου «Γ.Φ. Πιερίδης» λόγω της απεργίας

Δημοσιεύθηκε 23.06.2026 20:09

Η 24ωρη παγκύπρια απεργία των ωρομίσθιων κυβερνητικών υπαλλήλων επηρεάζει τη λειτουργία του Τμήματος Αρχαιοτήτων και κατ’ επέκταση την αίθουσα «Καστελλιώτισσα», όπου ήταν προγραμματισμένη η εκδήλωση.

Την αναβολή της Τελετής Απονομής του Βραβείου «Γ.Φ. Πιερίδης» για το έτος 2025 ανακοίνωσε η Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου, λόγω της 24ωρης παγκύπριας απεργίας των ωρομίσθιων κυβερνητικών υπαλλήλων που έχει προκηρυχθεί για την Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης, η τελετή ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Καστελλιώτισσα», ωστόσο η απεργία επηρεάζει τη λειτουργία του Τμήματος Αρχαιοτήτων, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο χώρος.

Η Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου αναφέρει ότι η νέα ημερομηνία διεξαγωγής της τελετής θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.