Η Γερμανία μέσα από έντεκα βιβλία

Δημοσιεύθηκε 30.06.2026 10:30

Η Γερμανία έχει την ιδιόρρυθμη συνήθεια να είναι πολλά πράγματα ταυτόχρονα: μια αίθουσα σεμιναρίων και ένας βιομηχανικός χώρος παραγωγής, ένα εργαστήριο ποδοσφαίρου και ένα καταφύγιο για γάτες, ένα συνταγματικό πείραμα και ένα κοκτέιλ μπαρ όπου κάποιος ονόματι Γκέρεον Ρατ περνά μια βραδιά με απρόσμενα καθοριστικές εξελίξεις.

Τα έντεκα βιβλία που ακολουθούν δεν αποτελούν έναν κατάλογο υποχρεωτικής ανάγνωσης. Είναι έντεκα καταπακτές. Καθεμία ανοίγει κάτω από τα πόδια του αναγνώστη και, ξαφνικά, αποκαλύπτει μια δημοκρατία, μια συνταγή, μια πράξη διάσωσης ή ένα αστείο που κρύβει μια κοφτερή λεπίδα.

Έντεκα βιβλία, δέκα στα αγγλικά και ένα στα γερμανικά, που μας ταξιδεύουν από το νουάρ της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης και το εικονογραφημένο Βερολίνο έως τη «κρυφή» γερμανική βιομηχανία, τις γάτες, το ποδόσφαιρο, τη συνείδηση, την εβραϊκή ζωή, τον ρεπουμπλικανισμό, τη γαστρονομική μνήμη και τη διπλωματική κληρονομιά.

1. Η σειρά Γκέρεον Ρατ / Babylon Berlin, του Φόλκερ Κούτσερ

Ξεκινώντας με τον Κούτσερ, μπαίνει κανείς στη γερμανική ιστορία από μια πλαϊνή πόρτα. Ιδανικά, από εκείνη που βρίσκεται πίσω από ένα καμπαρέ, με έναν αστυνομικό που προσπαθεί να περάσει απαρατήρητος κάτω από το καπέλο του. Τα βιβλία με πρωταγωνιστή τον Γκέρεον Ρατ είναι, πάνω απ’ όλα, εξαιρετικά αστυνομικά μυθιστορήματα, κι αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που κατορθώνουν να διοχετεύσουν την ατμόσφαιρα της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης κατευθείαν στις φλέβες του αναγνώστη. Ως είσοδος σε εκείνη την εποχή, δύσκολα θα μπορούσε να υπάρξει πιο αποτελεσματική: το Βερολίνο χορεύει, τα πατώματα τρίζουν και ολόκληρος ο αιώνας μοιάζει να κρατά την ανάσα του.

Βιβλιογραφική αναφορά: Κούτσερ, Φόλκερ. Babylon Berlin: Βιβλίο 1 της σειράς μυστηρίου «Γκέρεον Ρατ». Μετάφραση: Νάιαλ Σέλαρ. Picador, 2018.

2. Berlin, του Τζέισον Λιούτς

Στα χέρια του Λιούτς, το Βερολίνο δεν λειτουργεί ως απλό σκηνικό. Είναι η ίδια η κυκλοφορία του αίματος: οι γραμμές του τραμ, οι εφημεριδοπώλες, τα νοικιασμένα δωμάτια, τα κουρασμένα πρόσωπα, η πολιτική, η πείνα, ο φόβος. Το έργο αυτό ανήκει δικαιωματικά σε αυτή τη λίστα, γιατί η σύγχρονη μοίρα της Γερμανίας γίνεται συχνά πιο κατανοητή όχι μέσα από κεφάλαια, αλλά μέσα από καρέ, μικρά ορθογώνια πλαίσια όπου ο αέρας έχει ήδη αρχίσει να αλλάζει.

Βιβλιογραφική αναφορά:Λιούτς, Τζέισον. Berlin. Drawn & Quarterly, 2020.

3. Hidden Champions in the Chinese Century, του Χέρμαν Σίμον

Η γερμανική βιομηχανία συχνά περιγράφεται σαν μουσείο άψογων μεντεσέδων. Ο Σίμον μάς θυμίζει ότι είναι επίσης μια μηχανή του μέλλοντος. Οι «κρυφοί πρωταθλητές» του, εξειδικευμένες, εξαγωγικές και τεχνικά εμμονικές επιχειρήσεις, είναι η Γερμανία που κερδίζει χωρίς να ανεμίζει σημαίες.

Βιβλιογραφική αναφορά: Σίμον, Χέρμαν. Hidden Champions in the Chinese Century: Ascent and Transformation. Springer, 2022.

4. Οι απόψεις και η ζωή του γάτου Μουρ, του Ε.Τ.Α. Χόφμαν

Κάθε έθνος δικαιούται ένα αιλουροειδές λογοτεχνικό μνημείο, και η Γερμανία απέκτησε έναν υπέροχο απατεώνα. Ο γάτος του Χόφμαν είναι ματαιόδοξος, ευφυής, παρεμβατικός και απολύτως πεπεισμένος για τη σπουδαιότητά του. Το έργο ανήκει σε αυτή τη λίστα γιατί η γερμανική αγάπη για τα ζώα, ιδίως για τις γάτες, δεν είναι ποτέ απλώς χαριτωμένη. Στον Μουρ γίνεται μεταφυσική με νύχια.

Βιβλιογραφική αναφορά: Χόφμαν, Ε.Τ.Α. Οι απόψεις και η ζωή του γάτου Μουρ. Μετάφραση: Άνθια Μπελ. Penguin Classics, 2006.

5. Das Reboot, του Ράφαελ Χόνιγκσταϊν

Η Γερμανία δεν κέρδισε επειδή έγινε λιγότερο γερμανική. Κέρδισε επειδή έγινε πιο έξυπνα γερμανική: μέσω των ακαδημιών, της αναμόρφωσης της προπονητικής, της αξιοποίησης των δεδομένων, της συστηματικής ανάπτυξης νέων παικτών και της μακροπρόθεσμης στρατηγικής. Το αποτέλεσμα είναι ένα βιβλίο για το ποδόσφαιρο που, ταυτόχρονα, εξηγεί την εξαγωγική κουλτούρα και την ικανότητα των γερμανικών θεσμών να μαθαίνουν και να εξελίσσονται.

Βιβλιογραφική αναφορά:Χόνιγκσταϊν, Ράφαελ. Das Reboot: How German Soccer Reinvented Itself and Conquered the World. Bold Type Books, 2015.

6. The White Rose, της Ίνγκε Σολ

Η Ίνγκε Σολ αποκαθιστά τη νεότητα, την αμεσότητα και τον τρόμο της Λευκής Ρόζας: φοιτητές και φίλοι που γνώριζαν αρκετά ώστε να φοβούνται και, παρ’ όλα αυτά, έδρασαν. Η Γερμανία δεν είναι μόνο η χώρα της καταστροφής. Είναι και η χώρα εκείνων που επέμειναν ότι η συνείδηση μπορεί ακόμη να γράφει, να τυπώνει, να διανέμει προκηρύξεις και να στέκεται όρθια.

Βιβλιογραφική αναφορά:Σολ, Ίνγκε. The White Rose: Munich, 1942-1943. Μετάφραση: Arthur R. Schultz. Wesleyan University Press, 1983.

7. The Genius of Wilhelm Busch, σε επιμέλεια Γουόλτερ Άρντ

Η γερμανική σοβαρότητα χρειάζεται έναν μικρό δαίμονα με έναν σουγιά στο χέρι, και ο Βίλχελμ Μπους τον προσφέρει απλόχερα. Αυτή η ανθολογία αποτελεί ίσως την καλύτερη μονοτομική εισαγωγή στα αγγλικά στο πνεύμα που τον κατέστησε αξεπέραστο, ανατρέποντας τη γερμανική βαρύτητα με ένα εύθυμο, καλοζυγισμένο χτύπημα.

Βιβλιογραφική αναφορά: Μπους, Βίλχελμ. The Genius of Wilhelm Busch: Comedy of Frustration. Επιμέλεια και μετάφραση: Walter Arndt. University of California Press, 1982.

8. A History of Jews in Germany since 1945, σε επιμέλεια Μίχαελ Μπρένερ

Το να μιλά κανείς για την εβραϊκή ζωή στη Γερμανία μόνο σε παρελθοντικό χρόνο δεν είναι απλώς πνευματική ευκολία, αλλά και ηθική αστοχία. Ο τόμος που επιμελείται ο Μίχαελ Μπρένερ αποτελεί μια εκτενή και νηφάλια αποκατάσταση της εικόνας, εξετάζοντας την πολιτική, την ανασυγκρότηση των κοινοτήτων, τη μνήμη και τον πολιτισμό. Η σύγχρονη εβραϊκή παρουσία στη Γερμανία δεν αποτελεί υποσημείωση της καταστροφής, αλλά οργανικό στοιχείο της κοινωνικής και πολιτικής ζωής της χώρας.

Βιβλιογραφική αναφορά: Μπρένερ, Μίχαελ (επιμ.). A History of Jews in Germany since 1945: Politics, Culture, and Society. Μετάφραση: Kenneth Kronenberg. Indiana University Press, 2018.

9. Conservative Parties and the Birth of Democracy, του Ντάνιελ Ζίμπλατ

Τοποθετημένο προς το τέλος της λίστας, το βιβλίο του Ζίμπλατ λειτουργεί σαν τον λογαριασμό στο τέλος ενός εξαιρετικού δείπνου: ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι οι θεσμοί έχουν κόστος και πρέπει να συντηρούνται. Η Γερμανία εμφανίζεται ως μέρος μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής συζήτησης για τις ελίτ, τα πολιτικά κόμματα και την ανθεκτικότητα της δημοκρατίας.

Βιβλιογραφική αναφορά: Ζίμπλατ, Ντάνιελ. Conservative Parties and the Birth of Democracy. Cambridge University Press, 2017.

10. The German-Jewish Cookbook, των Γκαμπριέλ Ρόσμερ Γκρόπμαν και Σόνια Γκρόπμαν

The German-Jewish Cookbook προκαλεί χαμόγελο όχι επειδή το θέμα του είναι ανάλαφρο, αλλά επειδή η κουζίνα έχει καλύτερους τρόπους από την ιδεολογία: αφήνει πρώτα τη μνήμη να καθίσει στο τραπέζι και μόνο ύστερα ζητά αποδείξεις. Αξίζει να βρίσκεται σε αυτή τη λίστα, γιατί η γερμανοεβραϊκή ζωή δεν υπήρξε ποτέ μόνο αρχεία και αντιπαραθέσεις. Ήταν επίσης σούπες, γλυκά, οικογενειακά τραπέζια και η τολμηρή πεποίθηση ότι το αύριο θα χρειαζόταν περισσεύματα από το σημερινό φαγητό.

Βιβλιογραφική αναφορά: Γκρόπμαν, Γκαμπριέλ Ρόσμερ, και Σόνια Γκρόπμαν. The German-Jewish Cookbook: Recipes and History of a Cuisine. Brandeis University Press, 2017.

11. Die Geschichte in mir, του Ρίντιγκερ φον Φριτς

Το απομνημόνευμα του φον Φριτς κλείνει ιδανικά αυτή τη λίστα, γιατί η οικογενειακή ιστορία είναι το σημείο όπου η γεωπολιτική αφήνει στην άκρη τον επίσημο τόνο της και αρχίζει να μιλά με αφοπλιστική ειλικρίνεια. Ο πρώην πρέσβης αφηγείται πώς το κράτος, η οικογένεια και η συνείδηση συνεχίζουν να συνομιλούν μεταξύ τους πολύ αφότου έχει λήξει η επίσημη συνεδρίαση.

Βιβλιογραφική αναφορά: Φριτς, Ρίντιγκερ φον. Die Geschichte in mir: Eine deutsche Familie im 20. Jahrhundert. Siedler Verlag, 2026.

Μια λίστα, όπως και η ίδια η Γερμανία, δεν ολοκληρώνεται ποτέ πραγματικά. Απλώς αναβάλλεται μέχρι την επόμενη φορά.