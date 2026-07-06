Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας 2025: Οριστικοποιήθηκε ο κατάλογος των υποψήφιων έργων

Δημοσιεύθηκε 06.07.2026 19:10

Το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού ανακοινώνει τον οριστικοποιημένο κατάλογο των υποψήφιων έργων για τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας που αφορούν εκδόσεις του έτους 2025.

Ο κατάλογος διαμορφώθηκε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενστάσεων, ενσωματώνοντας τις τροποποιήσεις που προέκυψαν κατά τη σχετική περίοδο.

Η περίοδος υποβολής ενστάσεων διήρκεσε από τις 18 Μαΐου έως και τις 8 Ιουνίου 2026, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.

Ο οριστικοποιημένος κατάλογος εδώ