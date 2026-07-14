«Ανερμήνευτα Ερμηνευμένα»: Παρουσιάστηκε η νέα ποιητική συλλογή των Γεώργιου και Ελευθέριου Σολέα

Δημοσιεύθηκε 14.07.2026 09:10

Η εκδήλωση αποτέλεσε μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ποίηση, στη δημιουργία και στην ανθρώπινη έκφραση, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά ένα έργο που κινείται ανάμεσα στο συναίσθημα, τη μνήμη, τον έρωτα, τη σιωπή και την εσωτερική αναζήτηση.

Μέσα σε μια ατμόσφαιρα υψηλής αισθητικής, συγκίνησης και ουσιαστικής επικοινωνίας πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η παρουσίαση της ποιητικής συλλογής «Ανερμήνευτα Ερμηνευμένα» των Γεώργιου Σολέα και Ελευθέριου Σολέα.

Η εκδήλωση αποτέλεσε μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ποίηση, στη δημιουργία και στην ανθρώπινη έκφραση, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά ένα έργο που κινείται ανάμεσα στο συναίσθημα, τη μνήμη, τον έρωτα, τη σιωπή και την εσωτερική αναζήτηση.

Φίλοι, συνεργάτες και πλήθος εκλεκτών προσκεκλημένων τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση, δημιουργώντας μια ζεστή και ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ατμόσφαιρα. Η θερμή ανταπόκριση του κοινού, καθώς και τα ιδιαίτερα θετικά σχόλια που ακολούθησαν, επιβεβαίωσαν την αξία και την απήχηση της δημιουργικής αυτής προσπάθειας.

Ιδιαίτερη τιμή αποτέλεσε η παρουσία και ο χαιρετισμός του Αντιδημάρχου Λεμεσού κ. Δήμου Κατσή, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της δημιουργικότητας, της πολιτιστικής έκφρασης και της στήριξης πρωτοβουλιών που εμπλουτίζουν την τοπική κοινωνία και αναδεικνύουν τη δύναμη της τέχνης.

Η ποιητική συλλογή «Ανερμήνευτα Ερμηνευμένα» αποτυπώνει μια σύγχρονη και ειλικρινή δημιουργική προσέγγιση, όπου ο λόγος γίνεται μέσο έκφρασης, αναστοχασμού και συμμετοχής. Μέσα από ποιήματα έντονα, αληθινά και συχνά αντιφατικά, οι δημιουργοί επιχειρούν να προσεγγίσουν την ανθρώπινη εμπειρία χωρίς φίλτρα, δίνοντας χώρο σε όσα δύσκολα ερμηνεύονται, αλλά βαθιά βιώνονται.

Ξεχωριστές ευχαριστίες εκφράζονται προς την ομάδα της design2brand, της οποίας η πολύτιμη στήριξη, η αισθητική ματιά και η ουσιαστική συμβολή συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάδειξη της συλλογής και στη διαμόρφωση της ιδιαίτερης ταυτότητάς της.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνονται επίσης στο Οινοποιείο ΣΥΜΕΩΝ για την ευγενική χορηγία του, καθώς και για την απολαυστική γεύση κρασιού που προσέφερε στους παρευρισκόμενους, συμβάλλοντας με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο στη ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα της βραδιάς.

Οι δημιουργοί και οι διοργανωτές εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες προς όλους όσοι τίμησαν την εκδήλωση με την παρουσία τους και στήριξαν αυτή τη σημαντική στιγμή. Η αγάπη, η συγκίνηση και η αποδοχή που εισέπραξαν αποτελούν την πιο ουσιαστική επιβράβευση και την κινητήρια δύναμη για τη συνέχεια.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε μέσα σε κλίμα χαράς και συγκίνησης αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και σηματοδοτώντας την αρχή ενός νέου δημιουργικού ταξιδιού για την ποιητική συλλογή «Ανερμήνευτα Ερμηνευμένα».