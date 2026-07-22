Συζητώντας με τα παιδιά για τα δύσκολα: Η δύναμη της παιδικής λογοτεχνίας και της ουσιαστικής επικοινωνίας

Δημοσιεύθηκε 22.07.2026 13:27

Το εργαστήριο επικεντρώθηκε στον τρόπο με τον οποίο οι γονείς μπορούν να προσεγγίζουν με τα παιδιά δύσκολα και ευαίσθητα ζητήματα, όπως ο πόλεμος, η απώλεια, το διαζύγιο, η μετακόμιση και άλλες σημαντικές μεταβάσεις της ζωής.

Το Παιδικό Τμήμα της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου διοργάνωσε με επιτυχία, την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026, βιωματικό εργαστήριο για γονείς με τίτλο «Πώς να κρυφτείς απ’ τα παιδιά; Συζητώντας με τα παιδιά για τα δύσκολα της ιστορίας και της ζωής», με εισηγητή τον Καθηγητή Δρ Νεκτάριο Στελλάκη.

Το εργαστήριο επικεντρώθηκε στον τρόπο με τον οποίο οι γονείς μπορούν να προσεγγίζουν με τα παιδιά δύσκολα και ευαίσθητα ζητήματα, όπως ο πόλεμος, η απώλεια, το διαζύγιο, η μετακόμιση και άλλες σημαντικές μεταβάσεις της ζωής. Μέσα από βιωματικές και συμμετοχικές δραστηριότητες αναδείχθηκαν σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις που προάγουν την ειλικρινή, αναπτυξιακά κατάλληλη και συναισθηματικά ασφαλή επικοινωνία, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας, της ενσυναίσθησης και της κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης των παιδιών.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου αναπτύχθηκε ένας γόνιμος επιστημονικός διάλογος, μέσα από τον οποίο ο Δρ Νεκτάριος Στελλάκης απάντησε τεκμηριωμένα στους προβληματισμούς των γονέων, προσφέροντας πρακτικές κατευθύνσεις για τη διαχείριση δύσκολων συζητήσεων στο οικογενειακό περιβάλλον. Η ενεργός συμμετοχή των παρευρισκομένων επιβεβαίωσε το αυξανόμενο ενδιαφέρον των γονέων για την καλλιέργεια ουσιαστικής επικοινωνίας με τα παιδιά τους γύρω από σύνθετα κοινωνικά και υπαρξιακά ζητήματα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συμβολή της ποιοτικής παιδικής λογοτεχνίας ως παιδαγωγικού εργαλείου που διευκολύνει τα παιδιά να αναγνωρίζουν και να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να επεξεργάζονται δύσκολες εμπειρίες και να οικοδομούν μηχανισμούς ψυχικής ανθεκτικότητας. Μέσα από επιλεγμένα λογοτεχνικά έργα αναδείχθηκε ο ρόλος του βιβλίου ως ασφαλούς διαμεσολαβητή επικοινωνίας μεταξύ γονέων και παιδιών, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ουσιαστικό διάλογο, κατανόηση και αποδοχή.

Με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου, η επιστημονικά υπεύθυνη και επικεφαλής του Παιδικού Τμήματος της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. Νάσια Χαραλάμπους, παρουσίασε στους γονείς επιλεγμένα παιδικά βιβλία που πραγματεύονται δύσκολες εμπειρίες και κρίσιμες μεταβάσεις στη ζωή των παιδιών. Παράλληλα, ανέδειξε τρόπους με τους οποίους η παιδική λογοτεχνία μπορεί να αξιοποιηθεί από τους γονείς ως εργαλείο ενίσχυσης της συναισθηματικής έκφρασης, υποστήριξης της ψυχικής ανθεκτικότητας και ανάπτυξης ουσιαστικού διαλόγου μέσα στην οικογένεια.

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν την έκθεση «Όταν οι Σελίδες γίνονται Καταφύγιο: Παιδικά Βιβλία για Δύσκολες Στιγμές», η οποία περιλάμβανε επιλεγμένους τίτλους παιδικής λογοτεχνίας με θεματικές που αφορούν τη διαχείριση κρίσεων, απωλειών και σημαντικών μεταβάσεων στη ζωή των παιδιών.

Παράλληλα με το εργαστήριο, τα παιδιά των συμμετεχόντων απασχολήθηκαν δημιουργικά στον χώρο του Παιδικού Τμήματος της Βιβλιοθήκης από την ομάδα του Τμήματος: Στάλω Νικολάου, Ιωάννα Διαμάντη Βουτουρή και τον συνεργάτη φοιτητή Σταύρο Ξ. Πέτρου, μέσα από οργανωμένες δραστηριότητες που προσέφεραν ένα ασφαλές περιβάλλον δημιουργικής έκφρασης, συνεργασίας και ψυχαγωγίας, διευκολύνοντας παράλληλα την απρόσκοπτη συμμετοχή των γονέων στο εργαστήριο.

Το Παιδικό Τμήμα της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου εκφράζει θερμές ευχαριστίες στον Καθηγητή Δρ Νεκτάριο Στελλάκη για την υψηλού επιπέδου επιστημονική εισήγηση και την ουσιαστική συμβολή του στην επιτυχία της δράσης, καθώς και σε όλους τους γονείς που συμμετείχαν ενεργά, μοιράστηκαν σκέψεις και εμπειρίες και συνέβαλαν στη δημιουργία ενός γόνιμου διαλόγου γύρω από ένα θέμα με ιδιαίτερη παιδαγωγική και κοινωνική σημασία.