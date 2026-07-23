Delivering Views: Notes on Cypriot Food | Το Phaneromenis 70 ψάχνει κείμενα γύρω από την κυπριακή γαστρονομία

Δημοσιεύθηκε 23.07.2026 11:16

Η νέα έκδοση υλοποιείται σε συνεργασία με τη βραβευμένη Κύπρια συγγραφέα γαστρονομίας Λούκια Κωνσταντινίδου, η οποία ζει και εργάζεται στο Λονδίνο.

Ανοιχτή πρόσκληση για την υποβολή πρωτότυπων κειμένων που εξερευνούν την κυπριακή γαστρονομία και τη σημασία της απευθύνει το Phaneromenis 70, στο πλαίσιο της επόμενης έκδοσης της σειράς Delivering Views – Delivering Text #38: Notes on Cypriot Food.

Η νέα έκδοση υλοποιείται σε συνεργασία με τη βραβευμένη Κύπρια συγγραφέα γαστρονομίας Λούκια Κωνσταντινίδου, η οποία ζει και εργάζεται στο Λονδίνο. Στόχος της είναι να δημιουργήσει μια συλλογική έκδοση που διερευνά τον τρόπο με τον οποίο το κυπριακό φαγητό συνδέεται με τις ιστορίες, τις οικογένειες, τις κοινότητες και το ίδιο το νησί.

Η πρόσκληση αφορά πρωτότυπα κείμενα που εξετάζουν τη σημασία της κυπριακής κουζίνας και της διατροφικής κουλτούρας, με ιδιαίτερη έμφαση στην εμπειρία της διασποράς. Οι διοργανωτές ενθαρρύνουν τη συμμετοχή ανθρώπων από όλες τις κοινότητες του νησιού, καθώς και από την ευρύτερη κυπριακή διασπορά.

Οι συμμετοχές μπορούν να έχουν τη μορφή δοκιμίου, ποίησης, σύντομου διηγήματος ή άλλου έργου δημιουργικής μη μυθοπλαστικής ή λογοτεχνικής γραφής. Τα κείμενα μπορούν να πραγματεύονται θέματα όπως η μνήμη, η ταυτότητα, το αίσθημα του ανήκειν και οι σχέσεις που δημιουργούνται μέσα από το φαγητό.

Όλες οι συμμετοχές πρέπει να υποβληθούν στην αγγλική γλώσσα, με μέγιστη έκταση 1.500 λέξεων. Έξι δημιουργοί θα επιλεγούν για να συμμετάσχουν στην έκδοση και θα λάβουν αμοιβή 100 ευρώ ο καθένας.

Τα επιλεγμένα έργα θα δημοσιευθούν σε τρίγλωσση έκδοση, στα αγγλικά, ελληνικά και τουρκικά, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές φωνές του νησιού και τις εμπειρίες της κυπριακής διασποράς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις συμμετοχές τους στη διεύθυνση phaneromenis70center1@gmail.com, έως τις 16 Σεπτεμβρίου 2026