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«Όταν οι σελίδες γίνονται καταφύγιο: Παιδικά βιβλία για δύσκολες στιγμές» - Έκθεση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 23.07.2026 13:34
«Όταν οι σελίδες γίνονται καταφύγιο: Παιδικά βιβλία για δύσκολες στιγμές» - Έκθεση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου

Η έκθεση επιχειρεί να ανάδειξη τη συμβολή της παιδικής λογοτεχνίας στη διαχείριση δύσκολων εμπειριών και συναισθηματικών προκλήσεων.

Έκθεση με τίτλο «Όταν οι Σελίδες γίνονται Καταφύγιο: Παιδικά Βιβλία για Δύσκολες Στιγμές» φιλοξενεί το Παιδικό Τμήμα της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου, αναδεικνύοντας τη συμβολή της παιδικής λογοτεχνίας στη διαχείριση δύσκολων εμπειριών και συναισθηματικών προκλήσεων.

Η έκθεση πραγματοποιείται από τις 16 έως τις 30 Ιουλίου 2026 στο Κέντρο Πληροφόρησης, Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» του Πανεπιστημίου Κύπρου και παρουσιάζει επιλεγμένα παιδικά βιβλία που, μέσα από ιστορίες, εικόνες και ήρωες, μπορούν να λειτουργήσουν ως εργαλεία κατανόησης, έκφρασης και ελπίδας για τα παιδιά.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, σε έναν κόσμο όπου τα παιδιά καλούνται συχνά να διαχειριστούν σύνθετες αλλαγές, απώλειες και συναισθηματικές δυσκολίες, το βιβλίο μπορεί να αποτελέσει έναν πολύτιμο συνοδοιπόρο, συμβάλλοντας στην ενδυνάμωση και την ψυχοσυναισθηματική τους ανάπτυξη.

Η έκθεση απευθύνεται σε γονείς, εκπαιδευτικούς, βιβλιοθηκονόμους, επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά, φοιτητές, ερευνητές, καθώς και στο ευρύ κοινό που ενδιαφέρεται να γνωρίσει τον ρόλο της ποιοτικής παιδικής λογοτεχνίας στην κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών.

 

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ΚΥΠΡΟΣ
λογοτεχνία
Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
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ΒΙΒΛΙΟ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
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