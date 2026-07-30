Κυκλοφόρησε το νέο καλοκαιρινό τεύχος της «Νέας Εποχής»

Κυκλοφόρησε το καλοκαιρινό τεύχος του πολιτιστικού περιοδικού «Νέα Εποχή», το οποίο περιλαμβάνει αφιερώματα, λογοτεχνικά κείμενα, δοκίμια και παρεμβάσεις γύρω από τη λογοτεχνία, την τέχνη και τα σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα.

Ξεχωριστή θέση στο νέο τεύχος έχουν ποιήματα μαθητών Λυκείου, τα οποία προέκυψαν μέσα από πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών που επιδιώκουν να καλλιεργήσουν στους μαθητές την αγάπη για τη λογοτεχνία και τη δημιουργική γραφή, παρά τις δυσκολίες που, όπως σημειώνεται, θέτουν το ευρύτερο πνευματικό κλίμα και το αναλυτικό πρόγραμμα της δημόσιας εκπαίδευσης.

Στις σελίδες του περιοδικού φιλοξενούνται επίσης η παρέμβαση του βραβευμένου με το Διεθνές Βραβείο Booker συγγραφέα Georgi Gospodinov και η ομιλία της ηθοποιού Πόπης Αβραάμ, την οποία εκφώνησε κατά την τελετή αναγόρευσής της σε Επίτιμη Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Κύπρου. Και τα δύο κείμενα εστιάζουν στην άνοδο του εθνικισμού, του λαϊκισμού, της ομοφοβίας και του ρατσισμού, αναδεικνύοντας τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι άνθρωποι του πνεύματος απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα.

Το τεύχος περιλαμβάνει ακόμη παρουσίαση του εικαστικού έργου της Δάφνης Μαυροβουνιώτη Τριμικλινιώτη με αφορμή την πρόσφατη έκδοση «Δάφνη Μαυροβουνιώτη Τριμικλινιώτη: Εικαστικές Μαρτυρίες 1960-1970», καθώς και εκτενή μελέτη του Αναστάση Πισσούριου με θέμα «Αρχαιολογία, αποικιοκρατία και ιστορία». Παράλληλα, η Πωλίνα Θρασυβουλίδου καταθέτει τη δική της παρέμβαση για το Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Κύπρου 2026.

Στη λογοτεχνική ύλη του τεύχους δημοσιεύεται προδημοσίευση από το νέο μυθιστόρημα του Χρίστου Χατζήπαπα, με τίτλο «Οι θλιμμένοι έρωτες της Φρύνης», ενώ περιλαμβάνονται ακόμη διηγήματα των Ρένου Χριστοφόρου, Δημήτρη Πήχα, Τάσου Αριστοτέλους και Χαράλαμπου Πετεινού, καθώς και ποιήματα των Κωνσταντίας Σωτηρίου, Λεωνίδα Γαλάζη και Αλίκης Τελέσκου. Το τεύχος συμπληρώνεται από βιβλιοπαρουσιάσεις.

Η «Νέα Εποχή», που εκδίδεται ανελλιπώς από το 1959, αποτελεί το μακροβιότερο πολιτιστικό περιοδικό της Κύπρου. Κυκλοφορεί τέσσερις φορές τον χρόνο, ενώ η ετήσια συνδρομή ανέρχεται στα €20. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για συνδρομές στο τηλέφωνο 22864502 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση neaepochi@cytanet.com.cy.