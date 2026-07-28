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Μήνυμα υπέρ της λύσης και της επανένωσης από την Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 28.07.2026 10:04
Μήνυμα υπέρ της λύσης και της επανένωσης από την Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου

δεν ξεγράφουμε κανένα κομμάτι της κοινής μας πατρίδας που σήμερα είναι μοιρασμένη στα δύο» δηλώνει η Ένωση, ενώ χαρακτηρίζει τη συγκυρία «ιστορική στιγμή», υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται η στήριξη όλων στην προσπάθεια για επίτευξη λύσης και επανένωσης της Κύπρου.

Την επικείμενη άφιξη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο χαιρετίζει η Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η παρουσία του θα συνοδευτεί από θετικές εξελίξεις στο Κυπριακό.

Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση χαρακτηρίζει τη συγκυρία «ιστορική στιγμή», υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται η στήριξη όλων στην προσπάθεια για επίτευξη λύσης και επανένωσης της Κύπρου.

Παράλληλα, απευθύνει έκκληση προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και τους δύο ηγέτες να ανταποκριθούν «στις ανάγκες των καιρών», ώστε να αρθεί το αδιέξοδο και να οδηγηθεί ο τόπος σε ένα ειρηνικό μέλλον.

Η Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου δηλώνει επίσης τη στήριξή της στις κινητοποιήσεις Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων υπέρ της λύσης και της επανένωσης, τονίζοντας ότι «δεν ξεγράφουμε κανένα κομμάτι της κοινής μας πατρίδας που σήμερα είναι μοιρασμένη στα δύο».

Όπως σημειώνει, η τέχνη και ο πολιτισμός αποτελούν δύναμη που ενώνει τους ανθρώπους στους κοινούς τους αγώνες, στους κοινούς τους πόνους και στην ελπίδα για ένα κοινό μέλλον. Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνει τη διαχρονική συνεργασία της με Τουρκοκύπριους λογοτέχνες, δηλώνοντας ότι παραμένει παρούσα «και στο χρέος του σήμερα».

Η ανακοίνωση καταλήγει με την ευχή οι επόμενες ημέρες να φέρουν θετικά νέα για την Κύπρο.

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ΚΥΠΡΙΑΚΟ
ΚΥΠΡΟΣ
ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙ
ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΟΙ
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λογοτεχνία
'Ενωση Λογοτεχνών Κύπρου
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