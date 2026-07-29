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Ποιητικός διαγωνισμός για την ολοκλήρωση της «Ποιητικής Τριλογίας της Κατεχόμενης Κύπρου»
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 29.07.2026 16:19
Ποιητικός διαγωνισμός για την ολοκλήρωση της «Ποιητικής Τριλογίας της Κατεχόμενης Κύπρου»

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών, ανεξαρτήτως χώρας διαμονής ή εθνικότητας, με πρωτότυπα και αδημοσίευτα ποιήματα στην ελληνική γλώσσα.

Ποιητικό διαγωνισμό για την έκδοση της «Ποιητικής Ανθολογίας Αμμοχώστου – Μεσαορίας – Μόρφου» προκήρυξαν το Κοινοτικό Συμβούλιο Κωμόπολης Αιγιαλούσας, ο Πολιτιστικός Όμιλος «Η Αιγιαλούσα Ζει» και το Ίδρυμα «Αχαιών Ακτή Πολυθεματικό Μουσείο».

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η έκδοση θα αποτελέσει το τρίτο και τελευταίο μέρος της «Ποιητικής Τριλογίας της Κατεχόμενης Κύπρου», μετά τις ανθολογίες Καρπασίας και Πενταδακτύλου.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών, ανεξαρτήτως χώρας διαμονής ή εθνικότητας, με πρωτότυπα και αδημοσίευτα ποιήματα στην ελληνική γλώσσα, τα οποία μπορούν να είναι εμπνευσμένα από κατεχόμενες πόλεις, κωμοπόλεις, κοινότητες και οικισμούς της Αμμοχώστου, της Μεσαορίας και της περιοχής Μόρφου.

Τα ποιήματα μπορούν να είναι γραμμένα σε ελεύθερο ή έμμετρο στίχο, ενώ είναι επιθυμητό να μην ξεπερνούν τους 30 στίχους. Οι συμμετοχές θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικώς σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίτυπα, χωρίς στοιχεία που να αποκαλύπτουν την ταυτότητα του δημιουργού.

Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί με απόλυτη ανωνυμία από ανεξάρτητη πενταμελή Κριτική Επιτροπή, η οποία θα απονείμει βραβεία και επαίνους και αναμένεται να επιλέξει περίπου 112 ποιήματα για δημοσίευση.

Στόχος της έκδοσης είναι, κατά το δυνατόν, να εκπροσωπηθούν οι κατεχόμενοι τόποι που δεν περιλήφθηκαν στις δύο προηγούμενες ανθολογίες και να δημιουργηθεί ένα συλλογικό έργο λογοτεχνίας και μνήμης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχών είναι η 26η Σεπτεμβρίου 2026, ενώ οι πλήρεις όροι του διαγωνισμού είναι διαθέσιμοι στις ιστοσελίδες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των διοργανωτών.

(ΚΥΠΕ/ΗΘ/ΗΦ)

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διαγωνισμός
ποίηση
Λογοτεχνικός διαγωνισμός
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