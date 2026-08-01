Από τον Νόλαν στον Σπανούδη: μια κυπριακή «Οδύσσεια»

Μια πρόσφατη ανάρτηση του βιβλιοπωλείου Μούφλον μάς θύμισε κάτι που ίσως αρκετοί αγνοούν: ότι η «Οδύσσεια» μιλά και... κυπριακά. Την ώρα που η κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους από τον Κρίστοφερ Νόλαν αναζωπυρώνει διεθνώς το ενδιαφέρον για το ταξίδι του Οδυσσέα, αξίζει να στρέψουμε το βλέμμα και σε μια ξεχωριστή κυπριακή εκδοχή του έργου.

Πρόκειται για την «Ομήρου Οδύσσεια: Έμμετρη Ποιητική Απόδοση στην Κυπριακή Διάλεκτο» του λαϊκού ποιητή Άκη Σπανούδη. Η έκδοση αποτελεί το επιστέγασμα μιας δημιουργικής πορείας που ξεπέρασε τις δύο δεκαετίες. Ο Σπανούδης απέδωσε τόσο την Ιλιάδα όσο και την Οδύσσεια σε ομοιοκατάληκτους δεκαπεντασύλλαβους στίχους, αξιοποιώντας τον πλούτο της κυπριακής διαλέκτου και αναδεικνύοντας λέξεις και εκφράσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της γλωσσικής μας κληρονομιάς.

Η συγκυρία της ταινίας του Νόλαν μάς υπενθυμίζει ότι τα μεγάλα κλασικά έργα δεν ανήκουν μόνο στο παρελθόν. Συνεχίζουν να εμπνέουν νέες αναγνώσεις, νέες καλλιτεχνικές προσεγγίσεις και, στην περίπτωση της Κύπρου, μια μοναδική ποιητική απόδοση που αποδεικνύει ότι ο δρόμος προς την Ιθάκη μπορεί να περάσει και μέσα από την κυπριακή διάλεκτο.

Για όσους θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα το βιβλίο και τον δημιουργό του, το «Παράθυρο» φιλοξένησε συνέντευξη του Άκη Σπανούδη στον Παύλο Νεοφύτου, όπου μιλά για τη μακρόχρονη εργασία του, τη σχέση του με τον Όμηρο και το όραμά του για την κυπριακή διάλεκτο. Μπορέιτε να την διαβάσετε εδώ: https://parathyro.politis.com.cy/events/172855/omirou-odysseia-sta-kypriaka-apo-ton-aki-spanoudi.