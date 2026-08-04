Πώς να Ανακαλύψεις τον Κόσμο | 10 Βιβλία Ταξιδιωτικής Λογοτεχνίας

Κάθε ταξιδιωτικό βιβλίο είναι, στην ουσία, ένα ταξίδι μέσα από τη ματιά του συγγραφέα. Άλλωστε, τι θα συνέβαινε αν δύο διαφορετικοί συγγραφείς επισκέπτονταν την ίδια χώρα; Το πιθανότερο είναι ότι θα έγραφαν δύο εντελώς διαφορετικά βιβλία. Ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται έναν τόπο επηρεάζεται από το προσωπικό τους υπόβαθρο, τις προκαταλήψεις, την περιέργειά τους, αλλά και τις εμπειρίες και τις συναντήσεις που είχαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Γι' αυτό, τα πιο ενδιαφέροντα ταξιδιωτικά βιβλία δεν μιλούν μόνο για τον προορισμό, αλλά αποκαλύπτουν παράλληλα και την προσωπικότητα του ίδιου του συγγραφέα.

Αυτό γίνεται ακόμη πιο εμφανές όταν συγκρίνει κανείς συγγραφείς που προέρχονται από διαφορετικές χώρες ή πολιτισμικά περιβάλλοντα. Σε αρκετά ταξιδιωτικά κείμενα από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Ευρώπη, η αφήγηση επικεντρώνεται συχνά στην αμηχανία του ταξιδιώτη, στο πολιτισμικό σοκ ή στις δυσκολίες προσαρμογής σε έναν άγνωστο τόπο.

Αναμφίβολα, αυτές οι εμπειρίες έχουν τη σημασία τους. Ωστόσο, η ταξιδιωτική λογοτεχνία μπορεί και οφείλει να προσφέρει κάτι περισσότερο.

Το σημαντικότερο είναι να γνωρίσει ο αναγνώστης την ιστορία, τον πολιτισμό και την καθημερινή ζωή της χώρας που περιγράφεται.

Γι' αυτό αξίζει να αναζητά κανείς ταξιδιωτικά βιβλία γραμμένα από ανθρώπους με διαφορετικές αφετηρίες και οπτικές. Κανένας συγγραφέας δεν μπορεί να παρουσιάσει έναν τόπο με απόλυτη αντικειμενικότητα, όμως κάθε ξεχωριστή φωνή προσφέρει μια διαφορετική, πολύτιμη ματιά.

Αυτός ακριβώς είναι και ο στόχος της λίστας που ακολουθεί: να παρουσιάσει ταξιδιωτικά βιβλία που φωτίζουν τον κόσμο μέσα από διαφορετικές οπτικές και εμπειρίες.

«Travelling While Black» (Ταξιδεύοντας ως Μαύρη) της Nanjala Nyabola (Κένυα)

Η Nanjala Nyabola είναι Κενυάτισσα συγγραφέας και πολιτική αναλύτρια, γνωστή για τα κείμενά της γύρω από την αφρικανική κοινωνία, τις κοινωνικές ανισότητες και τη μετανάστευση. Το Travelling While Black αντλεί έμπνευση από τα πολυάριθμα επαγγελματικά της ταξίδια και αποτελεί μια προσωπική καταγραφή των εμπειριών της στον δρόμο.

Σε αντίθεση με τα περισσότερα ταξιδιωτικά βιβλία, η Nyabola προσεγγίζει το ταξίδι μέσα από την οπτική μιας μαύρης γυναίκας, διερευνώντας πώς η φυλή, η ισχύς του διαβατηρίου, το φύλο και η κοινωνική τάξη επηρεάζουν την εμπειρία της μετακίνησης και καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αντιληπτός ένας ταξιδιώτης.

Στο εναρκτήριο δοκίμιο περιγράφει την επίσκεψή της στην Αϊτή μετά τον καταστροφικό σεισμό του 2010. Παρότι είναι και η ίδια μαύρη, διαπιστώνει ότι οι κάτοικοι την αντιμετωπίζουν ως ξένη, εξαιτίας της εκπαίδευσής της στο εξωτερικό και των διεθνών επαγγελματικών της διασυνδέσεων.

Στη συνέχεια στρέφει το ενδιαφέρον της στους ταξιδιωτικούς οδηγούς και στον τρόπο με τον οποίο αυτοί παρουσιάζουν την Αφρική. Περιγράφοντας το σόλο ταξίδι της στη Δυτική Αφρική, και ιδιαίτερα στη Μπουρκίνα Φάσο, παρατηρεί ότι οι περισσότεροι οδηγοί προειδοποιούν για σοβαρούς κινδύνους. Η προσωπική της εμπειρία, ωστόσο, απέχει σημαντικά από αυτή την εικόνα, γεγονός που την οδηγεί σε έναν προβληματισμό για τα στερεότυπα που αναπαράγονται γύρω από την αφρικανική ήπειρο.

Στη Μποτσουάνα ανατρέχει στη λογοτεχνική παρακαταθήκη της Bessie Head, εξετάζοντας ζητήματα όπως η αφρικανική λογοτεχνία, η εξορία και η αίσθηση του ανήκειν. Αντίστοιχα, στη Σικελία και τη Μεσόγειο εστιάζει στις διαδρομές των Αφρικανών μεταναστών που φτάνουν διά θαλάσσης στην Ευρώπη, αναδεικνύοντας τις σκληρές πραγματικότητες των συνόρων, της μετανάστευσης και της άνισης πρόσβασης στην ελευθερία της μετακίνησης.

Περισσότερο από μια απλή ταξιδιωτική αφήγηση, το Travelling While Black χρησιμοποιεί το ταξίδι ως αφετηρία για να εξερευνήσει ζητήματα ταυτότητας, προνομίων και κοινωνικής δικαιοσύνης. Είναι ένα βιβλίο που δείχνει πως κάθε μετακίνηση μπορεί να γίνει αφορμή για βαθύτερο στοχασμό πάνω στον κόσμο και στις ανισότητες που τον διαμορφώνουν.

«A fortune teller told me» (Μου το είπε ένας μάντης) του Tiziano Terzani (Ιταλία/Ασία)

Ο Τιτσιάνο Τερτσάνι υπήρξε πρωτοπόρος της ταξιδιωτικής λογοτεχνίας στην Ιταλία. Έζησε περίπου είκοσι πέντε χρόνια στην Ασία, καλύπτοντας πολέμους, επαναστάσεις και πολιτικές αναταραχές ως ανταποκριτής του Der Spiegel.

Ο τίτλος του βιβλίου είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρων, γιατί το 1976, όταν υπηρετούσε ως ανταποκριτής του Der Spiegel στην Ασία, μια μάντισσα στο Χονγκ Κονγκ τού προέβλεψε ότι δεν έπρεπε να πετάξει με αεροπλάνο το 1993, αλλιώς θα πέθαινε.

Όταν όμως έφτασε το 1993, αποφάσισε να αγνοήσει την προφητεία. Και δεν έλειψε το δράμα: ένα ελικόπτερο του ΟΗΕ συνετρίβη στην Καμπότζη, ενώ ανάμεσα στους επιβάτες βρισκόταν ο δημοσιογράφος που είχε ταξιδέψει στη θέση του Τερτσάνι.

Ύστερα από αυτό το γεγονός, ο Τερτσάνι αρνήθηκε να ξαναπετάξει με αεροπλάνο. Έτσι, αυτό το ταξίδι στην Ασία πραγματοποιείται αποκλειστικά με τρένα, πλοία, λεωφορεία, αυτοκίνητα και πεζοπορία. Επισκέπτεται τη Βιρμανία (Μιανμάρ), την Ταϊλάνδη, το Λάος, την Καμπότζη, το Βιετνάμ, την Κίνα, τη Μογγολία, την Ιαπωνία, την Ινδονησία, τη Σιγκαπούρη και τη Μαλαισία.

Στη διαδρομή συναντά απλούς ανθρώπους, μάντεις, αστρολόγους, σαμάνους και πνευματικούς δασκάλους. Μέσα από αυτές τις συζητήσεις, ο αναγνώστης γνωρίζει αγορές, σύνορα, παλιές δοξασίες και τις πολιτικές εντάσεις που χαρακτηρίζουν αυτές τις περιοχές.

«The Shadow of the Sun» (Η Σκιά του Ήλιου) του Ryszard Kapuściński (Πολωνία)

Ο Ρίσαρντ Καπουστσίνσκι υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Πολωνούς δημοσιογράφους και ανταποκριτές, καλύπτοντας για δεκαετίες την Αφρική, την Ασία και τη Λατινική Αμερική. Το 1957 ταξίδεψε στην Αφρική ως ο πρώτος Αφρικανικός ανταποκριτής του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων της Πολωνίας.

Όπως ανέφερα και στην εισαγωγή για τους Ευρωπαίους συγγραφείς, η αφρικανική ζέστη, το εκτυφλωτικό φως και η έντονη ζωή στους δρόμους τον συγκλονίζουν και τον βγάζουν από τα συνηθισμένα του δεδομένα.

Παρ' όλα αυτά, συνεχίζει τα ταξίδια του στην Ανατολική Αφρική, από το Νταρ ες Σαλάμ μέχρι την Καμπάλα, για να καλύψει την ανεξαρτησία της Ουγκάντας.

Οι αναφορές του στον Ίντι Αμίν είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικές. Ανατρέχει στην ιστορία για να εξηγήσει πώς τα αποικιακά σύνορα, ο βρετανικός στρατός, οι εθνοτικές διαιρέσεις και η κυριαρχία του στρατού συνέβαλαν στην άνοδο του Αμίν στην εξουσία και στη μετατροπή του σε έναν από τους πιο αδίστακτους δικτάτορες της Αφρικής.

Συνολικά, πρόκειται για ένα από τα καλύτερα βιβλία ταξιδιωτικής λογοτεχνίας, καθώς προσφέρει στον αναγνώστη την ευκαιρία να γνωρίσει την Αφρική μέσα από διαφορετικές δεκαετίες. Είναι επίσης εξαιρετική επιλογή για όσους αγαπούν την ταξιδιωτική γραφή που συνδυάζεται με δημοσιογραφικό ρεπορτάζ.

«I Will Try» («Θα Προσπαθήσω») του Legson Kayira (Μαλάουι)

Παρότι το «I Will Try» είναι μια εμπνευσμένη αυτοβιογραφία, στην ουσία αφηγείται και ένα μεγάλο ταξίδι, γι' αυτό μπορεί να θεωρηθεί και βιβλίο ταξιδιωτικής λογοτεχνίας.

Ο Legson Kayira ήταν μυθιστοριογράφος, όμως αυτό είναι ίσως το πιο αξέχαστο έργο του. Ξεκινά την αφήγηση πολύ πριν αρχίσει το ίδιο το ταξίδι. Ο τίτλος του βιβλίου προέρχεται από το σύνθημα του σχολείου του, του Livingstonia Secondary School: «I Will Try» («Θα Προσπαθήσω»).

Αυτό το σύνθημα τον ενέπνευσε να εγκαταλείψει το Μαλάουι και να προσπαθήσει να φτάσει στην Αμερική για να σπουδάσει.

Ο Kayira περιγράφει τη ζωή στο χωριό του, τα σχολικά του χρόνια και τα νεανικά του βιώματα. Δείχνει πώς η φτώχεια, οι προσδοκίες της κοινότητας και οι περιορισμένες ευκαιρίες τον ανάγκασαν να ονειρευτεί κάτι μεγαλύτερο.

Μια μέρα ξεκινά πεζός, έχοντας μαζί του ελάχιστη τροφή, ένα τσεκούρι, τη Βίβλο και το Pilgrim's Progress. Διασχίζει την Ανατολική Αφρική μέχρι που φτάνει στην Καμπάλα, όπου μαθαίνει για το Skagit Valley College στην πολιτεία της Ουάσινγκτον.

Τελικά εξασφαλίζει βίζα και φτάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«An African in Greenland» («Ένας Αφρικανός στη Γροιλανδία») του Tété-Michel Kpomassie (Τόγκο/Γροιλανδία)

Ο Tété-Michel Kpomassie, όταν ήταν έφηβος, διάβασε το βιβλίο του Robert Gessain, The Eskimos, για τη Γροιλανδία. Λίγο νωρίτερα είχε επιζήσει από επίθεση πύθωνα. Έτσι, η ιδέα μιας χώρας χωρίς φίδια τον γοήτευσε.

Τελικά εγκατέλειψε το Τόγκο και πέρασε χρόνια δουλεύοντας και ταξιδεύοντας στη Δυτική Αφρική, μέσω της Γκάνας και της Σενεγάλης.

Από εκεί συνέχισε προς την Ευρώπη, περνώντας από τη Γαλλία, τη Γερμανία και τη Δανία.

Εργάζεται, μαθαίνει γλώσσες και περιμένει την ευκαιρία να ταξιδέψει ακόμη βορειότερα, περιγράφοντας πόσο δύσκολο ήταν για έναν νεαρό Αφρικανό να πραγματοποιήσει ένα τέτοιο ταξίδι.

Όταν τελικά φτάνει στη Γροιλανδία, ζει με οικογένειες των Ινουίτ, δοκιμάζει mattak (δέρμα και λίπος φάλαινας), μαθαίνει να ψαρεύει μέσα από τον πάγο, ταξιδεύει με έλκηθρα που τα σέρνουν σκυλιά και συμμετέχει στις τοπικές συγκεντρώσεις.

Για μένα, είναι ένα από τα καλύτερα βιβλία ταξιδιωτικής λογοτεχνίας, καθώς αφηγείται ένα ταξίδι που διασχίζει ολόκληρες ηπείρους. Το 1981 τιμήθηκε με το Prix Littéraire Francophone International.

«How to Travel Without Seeing» (Πώς να ταξιδεύεις χωρίς να βλέπεις) του Andrés Neuman (Αργεντινή/Λατινική Αμερική)

Πρόκειται για ένα από τα πιο ιδιαίτερα βιβλία της λίστας. Ο Αργεντινοϊσπανός συγγραφέας Andrés Neuman το έγραψε καθώς περιόδευε σε δεκαεννέα χώρες της Λατινικής Αμερικής, μετά τη βράβευση του μυθιστορήματός του Traveller of the Century με το Βραβείο Alfaguara.

Επειδή συχνά έμενε μόνο μία ή δύο νύχτες σε κάθε προορισμό, αντί να προσποιείται ότι κατανοεί σε βάθος κάθε χώρα, κατέγραφε όσα πραγματικά ζούσε: αεροδρόμια, ταξί, ξενοδοχεία, εφημερίδες, συζητήσεις και πολιτικές εξελίξεις. Στη Βενεζουέλα ταξιδεύει κατά την προεδρία του Ούγκο Τσάβες και γράφει για την επιρροή της κυβέρνησης στις εκδόσεις και στη δημόσια έκφραση. Στην Ονδούρα αναρωτιέται αν πρέπει να συνεχίσει το ταξίδι του μετά το πραξικόπημα του 2009 εναντίον του προέδρου Manuel Zelaya. Αλλού, ταξιδεύοντας από την Αργεντινή στην Ουρουγουάη, μιλά για τους αγαπημένους του συγγραφείς και για το πώς γειτονικές χώρες, παρότι μοιράζονται την ίδια γλώσσα, έχουν εντελώς διαφορετικές λογοτεχνικές ταυτότητες.

Επειδή αποτελεί μια σύντομη αλλά ουσιαστική περιήγηση στη Λατινική Αμερική, μπορεί εύκολα να γίνει ένα από τα αγαπημένα αναγνώσματα για τα ταξίδια.

«In an Antique Land»(Σε μια αρχαία χώρα) του Amitav Ghosh (Ινδία)

Ο Amitav Ghosh θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους συγγραφείς και έχει τιμηθεί με πολλές σημαντικές λογοτεχνικές διακρίσεις.

Το «In an Antique Land» είναι ένα από τα πιο φιλόδοξα έργα ταξιδιωτικής λογοτεχνίας του. Το 1980 ταξίδεψε στην Αίγυπτο ως υποψήφιος διδάκτορας κοινωνικής ανθρωπολογίας. Έζησε στα χωριά Λαταΐφα και Νασάουι, στο Δέλτα του Νείλου, ερευνώντας την αγροτική αιγυπτιακή κοινωνία και μαθαίνοντας αραβικά.

Γράφει για τις οικογένειες που τον φιλοξένησαν και για τις ερωτήσεις που του έκαναν οι χωρικοί σχετικά με την Ινδία. Ήθελαν να μάθουν γιατί οι Ινδουιστές καίνε τους νεκρούς τους ή αν πράγματι λατρεύουν τις αγελάδες. Παράλληλα, αναφέρεται στον πόλεμο Ιράν-Ιράκ και στον τρόπο με τον οποίο η στρατιωτική θητεία έφερνε ταυτόχρονα ευκαιρίες αλλά και δυστυχία στους κατοίκους των χωριών.

Το βιβλίο περιλαμβάνει επίσης μια συναρπαστική μελέτη των εγγράφων της Γκενιζά του Καΐρου, μέσα από τα οποία ο Ghosh ανασυνθέτει τη ζωή του Εβραίου εμπόρου Αβραάμ Μπεν Γιτζού, που ταξίδεψε από τη Μέση Ανατολή στην Ινδία.

Αν σας αρέσει η ταξιδιωτική λογοτεχνία που συνδυάζεται με ιστορική έρευνα, αυτό είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο.

«Stories of the Sahara»(Ιστορίες από τη Σαχάρα) της Sanmao (Κίνα/Σαχάρα)

Η Sanmao ήταν το λογοτεχνικό ψευδώνυμο της Τσεν Πινγκ, μιας συγγραφέα από την Ταϊβάν, η οποία το 1974 εγκαταστάθηκε στη Σαχάρα μαζί με τον Ισπανό σύζυγό της, José María Quero.

Τα ταξιδιωτικά της κείμενα δημοσιεύτηκαν αρχικά σε εφημερίδα της Ταϊβάν και αργότερα συγκεντρώθηκαν σε βιβλίο, που γνώρισε τεράστια επιτυχία στον κινεζόφωνο κόσμο, με εκατομμύρια αντίτυπα.

Περιγράφει πώς προσαρμόστηκε στην καθημερινότητα της ερήμου: πώς διακόσμησε το σπίτι τους με υλικά που έβρισκε πεταμένα, πώς μαγείρευε κινεζικά φαγητά για τον σύζυγό της, αλλά και τις χρονοβόρες διαδικασίες που απαιτούσε ο γάμος τους υπό την ισπανική αποικιακή διοίκηση, πριν από τον απλό γάμο τους στην Ελ Ααϊούν.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περιγραφή της αποδυνάμωσης της ισπανικής κυριαρχίας και της σύγκρουσης για τη Δυτική Σαχάρα, που τελικά τους ανάγκασε να εγκαταλείψουν την περιοχή.

Παρότι αποτελεί σημαντικό έργο ταξιδιωτικής λογοτεχνίας, περιέχει και στερεοτυπικές ή αποικιοκρατικές αντιλήψεις, γι' αυτό αξίζει τόσο τον θαυμασμό όσο και την κριτική.

«The Adventures of Alexander von Humboldt» (Οι Περιπέτειες του Αλεξάντερ φον Χούμπολτ) της Andrea Wulf (Ευρώπη/Κόσμος)

Δεν πρόκειται για ένα κλασικό ταξιδιωτικό βιβλίο, αλλά για μια βιογραφία του Αλεξάντερ φον Χούμπολτ, του Γερμανού φυσιοδίφη, εξερευνητή και πολυμαθούς.

Η Andrea Wulf αξιοποιεί τα ημερολόγια, τις επιστολές, τους χάρτες και τα σχέδιά του για να αφηγηθεί τη μεγάλη πενταετή αποστολή που πραγματοποίησε στην αμερικανική ήπειρο μαζί με τον Γάλλο βοτανολόγο Aimé Bonpland μεταξύ 1799 και 1804.

Στη Βενεζουέλα ταξιδεύουν με κανό στον ποταμό Ορινόκο, ερευνώντας τη σύνδεσή του με τον Αμαζόνιο. Ο Χούμπολτ μελετά ηλεκτρικά χέλια και καταγράφει φυτά, ζώα, στάθμες υδάτων και θερμοκρασίες.

Αργότερα ταξιδεύει στις Άνδεις και επιχειρεί την ανάβαση στο ηφαίστειο Τσιμποράσο, στο σημερινό Εκουαδόρ. Παρότι δεν φτάνει στην κορυφή, ανεβαίνει ψηλότερα από οποιονδήποτε άλλο γνωστό Ευρωπαίο ορειβάτη της εποχής.

Οι παρατηρήσεις του για τις επιπτώσεις της αποψίλωσης των δασών και της αποικιακής γεωργίας στο έδαφος, τα υδάτινα αποθέματα και το τοπικό κλίμα θεωρούνται από τις πρώτες προειδοποιήσεις για αυτό που σήμερα αποκαλούμε κλιματική αλλαγή.

«Full Tilt: Ireland to India with a Bicycle» ( Από την Ιρλανδία στην Ινδία με Ποδήλατο) της Dervla Murphy

Σήμερα τα ταξίδια περιπέτειας είναι πολύ πιο εύκολα. Υπάρχουν το διαδίκτυο, GPS, σύγχρονος εξοπλισμός ασφαλείας και καλά οργανωμένες διαδρομές. Όμως το 1963 τίποτα από αυτά δεν υπήρχε.

Και ήταν ακόμη πιο δύσκολο για μια γυναίκα που ταξίδευε μόνη της με ποδήλατο.

Η Dervla Murphy ήταν τριάντα ενός ετών όταν ξεκίνησε από την Ιρλανδία με ένα απλό ποδήλατο μίας ταχύτητας. Ονειρευόταν από παιδί να φτάσει στην Ινδία και, τον Ιανουάριο του 1963, άρχισε επιτέλους να ποδηλατεί μέσα σε έναν από τους πιο σκληρούς ευρωπαϊκούς χειμώνες.

Το ημερολόγιό της γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό όταν φτάνει στο Ιράν, το Αφγανιστάν και το Πακιστάν. Στο Ιράν χρησιμοποιεί το πιστόλι της για να αποτρέψει ληστές. Στο Αφγανιστάν σπάει τρία πλευρά όταν χτυπιέται από ένα τουφέκι κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού με λεωφορείο. Και αυτές είναι μόνο μερικές από τις περιπέτειές της.

Περνά το μεγαλύτερο μέρος του ταξιδιού διασχίζοντας τα βουνά του Αφγανιστάν και το βόρειο Πακιστάν.

Πρόκειται για μια εξάμηνη διαδρομή περίπου 5.600 χιλιομέτρων μέσα από την Ευρώπη και την Ασία, αλλά και για ένα μοναδικό ιστορικό ντοκουμέντο των ταξιδιών της δεκαετίας του 1960. Παρότι η Murphy έγραψε πολλά ακόμη ταξιδιωτικά βιβλία, αυτό παραμένει το πιο εμβληματικό της έργο.