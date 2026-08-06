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Θησαυρούς σπάνιων εκδόσεων και ιστορικών τεκμηρίων αναδεικνύει η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 06.08.2026 11:37
Θησαυρούς σπάνιων εκδόσεων και ιστορικών τεκμηρίων αναδεικνύει η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου

Επιλεγμένα τεκμήρια, παράλληλα, ψηφιοποιούνται και διατίθενται μέσω της ψηφιακής υποδομής «ΛΗΚΥΘΟΣ», διευρύνοντας την πρόσβαση των ερευνητών και του κοινού σε σημαντικό ιστορικό και πολιτιστικό υλικό.

Μια μοναδική συλλογή από αρχέτυπα, παλαίτυπα, εκδόσεις του 19ου αιώνα και τεκμήρια ιδιαίτερης ιστορικής, βιβλιογραφικής και ερευνητικής αξίας φιλοξενεί η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου, αναδεικνύοντας έναν σημαντικό πλούτο σπάνιου έντυπου υλικού που διασώζει τη γνώση, την αισθητική και τις τεχνικές της εποχής του.

Η συλλογή αποτελείται κυρίως από δωρεές και περιλαμβάνει εκδόσεις ανεξαρτήτως χρονολογίας, οι οποίες ξεχωρίζουν για τη σπανιότητα και την επιστημονική τους αξία. Ανάμεσά τους βρίσκονται και τα βιβλία της δωρεάς «Βιβλιοθήκη Γεωργίου και Μαρκησίας Λαγανά», τα οποία βρίσκονται ακόμη υπό καταλογογράφηση και εντάσσονται σταδιακά στον ηλεκτρονικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ήδη να τα εντοπίσουν μέσω του έντυπου καταλόγου «Βιβλιοθήκη Γεωργίου και Μαρκησίας Λαγανά» (Ιανός, 2018), ο οποίος είναι διαθέσιμος στη συλλογή.

Η μελέτη του υλικού πραγματοποιείται αποκλειστικά στους χώρους του αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης, από Δευτέρα έως Παρασκευή, μεταξύ 08:30 και 14:00, με τη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού που παρέχει η Βιβλιοθήκη.

Παράλληλα, επιλεγμένα τεκμήρια ψηφιοποιούνται και διατίθενται μέσω της ψηφιακής υποδομής «ΛΗΚΥΘΟΣ», διευρύνοντας την πρόσβαση των ερευνητών και του κοινού σε σημαντικό ιστορικό και πολιτιστικό υλικό.

Για τη μελέτη του υλικού απαιτείται προηγούμενο ραντεβού με τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Tags

ΚΥΠΡΟΣ
Ιστορία
Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
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