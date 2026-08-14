Αρχίζει ο Βιβλιομαραθώνιος της 5ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Λεμεσού

Ο Βιβλιομαραθώνιος επιστρέφει στο πλαίσιο της 5ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Λεμεσού, προσκαλώντας παιδιά και νέους να επιλέξουν την αναγνωστική ομάδα που αντιστοιχεί στην ηλικία τους, να διαβάσουν τα προτεινόμενα βιβλία και να συναντήσουν τους δημιουργούς τους τον Νοέμβριο στους Χαρουπόμυλους Λανίτη.

Η εκδήλωση επιβράβευσης του Βιβλιομαραθωνίου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026, στις 15.00, στη Σκηνή 2, Παιδική και Νεανική Σκηνή, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Λεμεσού, η οποία φέτος θα πραγματοποιηθεί από τις 20 μέχρι τις 22 Νοεμβρίου 2026.

Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε τρεις ηλικιακές ομάδες, τους «Βιβλιοκατακτητές» για παιδιά 4 έως 8 ετών, τους «Βιβλιοταξιδευτές» για ηλικίες 9 έως 12 ετών και τους «Βιβλιονειρευτές» για αναγνώστες 12 ετών και άνω.

Βιβλιοκατακτητές

Για την πρώτη ομάδα έχουν επιλεγεί πέντε βιβλία: «Οι μαχητές του Νταό 1: Υπόθεση Ηλιακό Τσάι» της Ελένης Ανδρεάδη, «Κάτω από μια πορτοκαλί ομπρέλα» της Δέσποινας Λιαράκου, «Ο Σοκογάτος κι εγώ. Ε! Βρήκα έναν άνθρωπο» της Alexandre Arlène, «Πριν έρθεις στον κόσμο» της Μαρίας Λοϊζίδου και «Η σούπα Σήφης» της Giovanna Zomboli.

Βιβλιοταξιδευτές

Οι αναγνώστες ηλικίας 9 έως 12 ετών μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στα βιβλία «Λιβένα» του Θοδωρή Παπαϊωάννου, «Πώς να σώσετε μια σχολική εφημερίδα» της Φυτούλας Βακανά, «Η ζωή δεν με τρομάζει» της Maya Angelou, «Τζόκο το Τουκάν και το τρένο με τις ιστορίες» της Ευαγγελίας Χαραλάμπους και «Escape Book: Μια νύχτα στην Ακρόπολη» της Βίκυς Ξανθοπούλου.

Βιβλιονειρευτές

Για την ομάδα 12+ έχουν επιλεγεί τα βιβλία «Το κουτί των επιθυμιών» του Δημήτρη Λαζάρου, «Οι τρεις μέρες που άλλαξαν τη ζωή μου» της Αναστασίας Ξενοφώντος Γαϊτάνου και το graphic novel «Καπετάν Μιχάλης» του Νίκου Καζαντζάκη.

Από την ανάγνωση στη συνάντηση με τους δημιουργούς

Ο Βιβλιομαραθώνιος δεν περιορίζεται στην ανάγνωση. Κατά τη συνάντηση, τα παιδιά και οι νέοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να συνομιλήσουν με συγγραφείς και άλλους συντελεστές των βιβλίων, όπως εκδότες, εικονογράφους και μεταφραστές, αλλά και να φέρουν μαζί τους βιβλία για υπογραφή και αφιέρωση.

Οι αναγνώστες μπορούν επίσης να αποστείλουν εκ των προτέρων ερωτήσεις προς τους δημιουργούς, οι οποίες θα απαντηθούν κατά την εκδήλωση επιβράβευσης. Παράλληλα, όσοι εμπνευστούν από κάποιο από τα βιβλία μπορούν να παρουσιάσουν δικές τους δημιουργίες. Φωτογραφίες από κατασκευές και ζωγραφιές που θα αποσταλούν στους διοργανωτές θα τυπωθούν και θα παρουσιαστούν στον εκθεσιακό χώρο.

Στο τέλος της δράσης, όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής και δώρο, τα οποία θα παραδίδονται αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Η εγγραφή στον Βιβλιομαραθώνιο είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά: Φόρμα εγγραφής στον Βιβλιομαραθώνιο

Ο Βιβλιομαραθώνιος της 5ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Λεμεσού πραγματοποιείται με την υποστήριξη της PwC Cyprus και του PwC Foundation.

Πληροφορίες

Βιβλιομαραθώνιος της 5ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Λεμεσού

Ημερομηνία: Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026

Ώρα: 15.00

Χώρος: Σκηνή 2, Παιδική και Νεανική Σκηνή, Χαρουπόμυλοι Λανίτη, Λεμεσός