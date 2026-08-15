Μαρίνα Κατσαρή: Υποψήφια για το Astrid Lindgren Memorial Award 2027 - Όλοι όσοι εκπροσωπούν την Κύπρο

Την υποψηφιότητά της για το Astrid Lindgren Memorial Award 2027 ανακοίνωσε η αφηγήτρια Μαρίνα Κατσαρή, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στις κυπριακές υποψηφιότητες για τη φετινή διοργάνωση του διεθνούς βραβείου.

Η υποψηφιότητά της υποβλήθηκε από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Παιδικού Νεανικού Βιβλίου, τον οποίο η ίδια ευχαρίστησε για την εμπιστοσύνη και την τιμή.

Μαζί με τη Μαρίνα Κατσαρή, όπως αναφέρει η ίδια σε ανάρτησή της, υποψήφιοι εκ μέρους της Κύπρου είναι επίσης η Έλενα Περικλέους, ο Γιώργος Παναγιωτάκης και ο Αχιλλέας Ραζής.

«Με κάποιο... δέος ανακοινώνω την υποψηφιότητά μου εκ μέρους της Κύπρου για το Astrid Lindgren Memorial Award 2027», έγραψε η Μαρίνα Κατσαρή, σημειώνοντας ότι χαίρεται ιδιαίτερα που βρίσκεται στην ίδια λίστα με τους άλλους τρεις υποψηφίους.

Το Astrid Lindgren Memorial Award απονέμεται από τη σουηδική κυβέρνηση στη μνήμη της σπουδαίας Σουηδής συγγραφέα Άστριντ Λίντγκρεν και αφορά δημιουργούς και φορείς με σημαντική συνεισφορά στην παιδική και νεανική λογοτεχνία.

Τα αποτελέσματα για το Astrid Lindgren Memorial Award 2027 αναμένεται να ανακοινωθούν τον Απρίλιο του 2027.