Αυστραλία: Κατέβασαν από τα ράφια δημόσιας βιβλιοθήκης βιβλίο για τη Γάζα μετά από καταγγελία – Αντιδράσεις για λογοκρισία

Από τα ράφια δημόσιας βιβλιοθήκης στο Σίδνεϊ αποσύρθηκε για επανεξέταση το βιβλίο «How to Sell a Genocide: The Media’s Complicity in the Destruction of Gaza», μετά από καταγγελία που, σύμφωνα με δημοσιεύματα, προήλθε από επιζήσασα της επίθεσης στην παραλία Bondi. Η απόφαση έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με τον συγγραφέα του βιβλίου και οργανώσεις στην Αυστραλία να εγείρουν ζήτημα λογοκρισίας και ελευθερίας πρόσβασης σε «δύσκολα» ή αμφιλεγόμενα βιβλία.

Πρόκειται για το βιβλίο του Αμερικανού δημοσιογράφου και κριτικού των ΜΜΕ Adam H. Johnson, το οποίο κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2026 από τις εκδόσεις Pluto Press και εξετάζει κριτικά τον τρόπο με τον οποίο αμερικανικά μέσα ενημέρωσης κάλυψαν τον πόλεμο και την καταστροφή στη Γάζα.

Η καταγγελία που οδήγησε στην απόσυρση

Το θέμα ήρθε αρχικά στη δημοσιότητα από το αυστραλιανό εβραϊκό μέσο J-Wire, το οποίο στις 13 Αυγούστου ανέφερε ότι επιζήσασα της επίθεσης στην Bondi Beach είχε εκφράσει μέσω Facebook την έντονη ενόχλησή της επειδή είδε το βιβλίο τοποθετημένο σε εμφανές σημείο της Waverley Library, στην κατηγορία «New Release / Hot Item».

Σύμφωνα με το J-Wire, μετά από επικοινωνία του μέσου με τον Δήμο Waverley, ο τελευταίος εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία επιβεβαίωσε ότι το βιβλίο αποσύρθηκε προσωρινά από τα ράφια προκειμένου να επανεξεταστεί η παρουσία του στη συλλογή. Ο Δήμος ανέφερε επίσης ότι θα εξετάσει διαδικασίες για αυστηρότερη εποπτεία στην επιλογή των βιβλίων.

Ο Δήμος διευκρίνισε ότι, όπως συμβαίνει σε πολλές δημόσιες βιβλιοθήκες, η επιλογή, η παραγγελία και η αγορά των βιβλίων ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες και δεν πραγματοποιούνται απευθείας από δημοτικούς λειτουργούς.

Η Guardian Australia, ο οποίος δημοσίευσε εκτενές ρεπορτάζ για την υπόθεση την Τρίτη, σημειώνει πάντως ότι δεν κατόρθωσε να εντοπίσει την επίμαχη ανάρτηση στο Facebook, αποδίδοντας συνεπώς την πληροφορία για την καταγγελία στο αρχικό δημοσίευμα του J-Wire.

Αντιδρά ο συγγραφέας

Η απόφαση προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Adam Johnson, ο οποίος υποστήριξε μιλώντας στον Guardian ότι η χρήση του όρου «γενοκτονία» σε σχέση με τη Γάζα δεν αποτελεί, κατά την άποψή του, περιθωριακή ή ακραία θέση. Επέκρινε επίσης το γεγονός ότι ένα βιβλίο μπορεί να απομακρύνεται επειδή το περιεχόμενο ή ο τίτλος του προκαλεί δυσφορία σε ορισμένους αναγνώστες.

Ο Johnson διερωτήθηκε κατά πόσον η ίδια λογική θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε βιβλία που υποστηρίζουν το Ισραήλ, εφόσον αυτά ενδέχεται να προκαλούν αντίστοιχα έντονα συναισθήματα σε Παλαιστίνιους ή άλλους αναγνώστες. Το Ισραήλ έχει επανειλημμένα απορρίψει την κατηγορία ότι διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα.

«Οι βιβλιοθήκες πρέπει να φιλοξενούν και δύσκολα βιβλία»

Αντιδράσεις καταγράφηκαν και από το Jewish Council of Australia. Ο Bart Shteinman, μέλος της εκτελεστικής του επιτροπής, χαρακτήρισε την απομάκρυνση του βιβλίου για επανεξέταση ιδιαίτερα ανησυχητική, τονίζοντας ότι οι δημόσιες βιβλιοθήκες οφείλουν να φιλοξενούν διαφορετικές απόψεις και θεματολογίες, ακόμη και όταν αυτές προκαλούν αντιδράσεις.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε ο πρόεδρος του Australia Palestine Advocacy Network, Nasser Mashni, ο οποίος υποστήριξε ότι καθήκον μιας βιβλιοθήκης είναι να παρέχει στην κοινωνία πρόσβαση σε ευρύ φάσμα δημοσιευμένων έργων, ακόμη και σε εκείνα που μπορεί να προκαλούν ή να κάνουν τον αναγνώστη να αισθάνεται άβολα.

Ο David Shulman, εκ μέρους της Pluto Press, δήλωσε από την πλευρά του ότι η κατανόηση όσων συμβαίνουν στη Γάζα και του τρόπου με τον οποίο καλύπτονται από τα μέσα ενημέρωσης αποτελεί ζήτημα σημαντικού δημόσιου ενδιαφέροντος, υποστηρίζοντας ότι το βιβλίο θα πρέπει να είναι ευρέως διαθέσιμο, μεταξύ άλλων μέσω δημόσιων βιβλιοθηκών.

Η συζήτηση για τις απαγορεύσεις βιβλίων

Η υπόθεση αποκτά πρόσθετη διάσταση καθώς η Νέα Νότια Ουαλία τροποποίησε μόλις τον Ιούνιο του 2026 τον Library Act του 1939, ενισχύοντας νομοθετικά την ελευθερία των δημόσιων βιβλιοθηκών να συγκροτούν τις συλλογές τους.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της State Library of New South Wales, η αλλαγή έγινε ακριβώς για να προστατευθεί η δυνατότητα των βιβλιοθηκών να συλλέγουν ευρύ φάσμα υλικού και να αντιμετωπίζουν πιέσεις από άτομα ή ομάδες που επιδιώκουν τον περιορισμό των συλλογών τους.

Το «How to Sell a Genocide» δεν έχει προς το παρόν αποκλειστεί οριστικά από τη Waverley Library. Έχει αποσυρθεί για επανεξέταση, με την τελική απόφαση του Δήμου να αναμένεται πλέον με ενδιαφέρον, καθώς η υπόθεση έχει μετατραπεί σε ευρύτερη συζήτηση γύρω από την ελευθερία της ανάγνωσης, τη λογοκρισία και τα όρια της ευαισθησίας απέναντι σε τραυματισμένες κοινότητες.