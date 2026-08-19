Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα: 90 χρόνια μετά, νέα κομμάτια της ζωής και του έργου του έρχονται στο φως

Ενενήντα χρόνια μετά τη δολοφονία του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, νέα χειρόγραφα, επιστολές και άγνωστα έργα εξακολουθούν να φωτίζουν τη ζωή και το έργο μιας από τις σημαντικότερες μορφές της ισπανικής λογοτεχνίας.

Ο ποιητής και θεατρικός συγγραφέας από τη Γρανάδα εκτελέστηκε το 1936, σε ηλικία 38 ετών, λίγο μετά το ξέσπασμα του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου. Η ακριβής τοποθεσία της ταφής του παραμένει μέχρι σήμερα άγνωστη, όπως συμβαίνει και με δεκάδες χιλιάδες άλλα θύματα της εποχής.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μια επιστολή που θεωρείται η τελευταία που έγραψε ο Λόρκα πριν από τη σύλληψη και την εκτέλεσή του. Παραλήπτης της πιστεύεται ότι ήταν ο νεαρός τότε Χουάν Ραμίρεθ δε Λούκας, δημοσιογράφος και μετέπειτα κριτικός τέχνης, ο οποίος ενδέχεται να αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τα περίφημα «Σονέτα του Σκοτεινού Έρωτα».

Ο Ραμίρεθ δε Λούκας κράτησε την επιστολή για περίπου 70 χρόνια και, λίγο πριν από τον θάνατό του το 2010, παρέδωσε στα αδέλφια του σχέδια, επιστολές και ένα ημερολόγιο σχετικά με τη σχέση του με τον ποιητή. Το υλικό έγινε γνωστό στο ευρύ κοινό το 2012, προσθέτοντας ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ της προσωπικής ζωής του Λόρκα.

Οι ανακαλύψεις, όμως, δεν σταματούν εκεί. Ο γνωστός τραγουδιστής του φλαμένκο Μιγκέλ Ποβέδα απέκτησε ένα χειρόγραφο, στην πίσω πλευρά του οποίου εντοπίστηκε ένα μέχρι πρότινος άγνωστο ποίημα του Λόρκα με θέμα τον χρόνο. Η αυθεντικότητα της γραφής πιστοποιήθηκε από την ερευνήτρια Πέπα Μέρλο. Οι δυο τους συγκέντρωσαν τις νεότερες ανακαλύψεις γύρω από το λογοτεχνικό σύμπαν του ποιητή στο βιβλίο «Las cosas del otro lado. Lo inédito en Federico García Lorca».

💔 90 años del asesinato de Federico García Lorca



En la madrugada del 18 de agosto de 1936, con tan solo 38 años, fue fusilado en Granada uno de nuestros más universales y celebrados creadores



✍️ Recordamos su figura con 'Memento', de 'Poema del Cante Jondo', publicado en 1931 pic.twitter.com/ucHfRVymSI — Ministerio de Cultura (@culturagob) August 18, 2026

Την ίδια ώρα, το ενδιαφέρον για τον Λόρκα περνά και στη μεγάλη οθόνη. Η ταινία «La Bola Negra», εμπνευσμένη από τη ζωή, τους έρωτες και το καλλιτεχνικό του σύμπαν, επαναφέρει τη μορφή του ποιητή στο σύγχρονο πολιτιστικό προσκήνιο. Μια ακόμη κινηματογραφική παραγωγή, σε σκηνοθεσία Φερνάντο Φράνκο και με προγραμματισμένη κυκλοφορία το 2027, θα επικεντρωθεί στις τελευταίες εβδομάδες της ζωής του, από τη φυγή του από τη Μαδρίτη έως την εκτέλεσή του στη Γρανάδα.

Σχεδόν έναν αιώνα μετά τον θάνατό του, ο Λόρκα εξακολουθεί να αποκαλύπτεται μέσα από ξεχασμένες σελίδες, προσωπικές επιστολές και άγνωστους στίχους. Η ζωή του μπορεί να κόπηκε βίαια το καλοκαίρι του 1936, όμως το έργο και το μυστήριο που τον περιβάλλει παραμένουν ζωντανά, ανοίγοντας συνεχώς νέα παράθυρα σε έναν δημιουργό που εξακολουθεί να συνομιλεί με το παρόν.

Με πληροφορίες από euronews