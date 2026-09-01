«Η Κόκκινη Κοιλάδα»:Κυκλοφορεί η νέα ποιητική συλλογή της Δάφνης Νικήτα

Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο της Δάφνης Νικήτα, μια έκδοση όπου η ποιητική γραφή συναντά εικόνες βίας, μνήμης, απώλειας και αντίστασης.

"Πλησιάστε, η ομορφιά υπάρχει στη μακρινή κοιλάδα. Εκεί που ανασαίνουν τρεις μάσκες, ένας κόκκινος αρλεκίνος, μια γυναίκα από χαρτόνι. Όλοι με ένα σημάδι στον κρόταφο. Κάθε ελπίδα θα ήταν παράλογη, μόνο η επιστροφή στο λευκό δάσος έχει σημασία. Η ιστορία αλλάζει μαζί με πυροβολισμούς και πουλιά που φεύγουν τρομαγμένα. Όλοι οι δαίμονες μαζεύτηκαν γύρω. Οι άνθρωποι τα έχουν χαμένα. Τα παράθυρα έχουν πάλι υγρασία. Πέφτω στο κρεβάτι – βουλιάζω μαζί με τα μικροπράγματα της νέας μέρας που όλο έρχεται. Δυο νεκρά ψάρια στο πιάτο, όλη η υπόθεση μια απάτη. Το παρκέ γλιστράει επικίνδυνα. Το σπίτι έγινε πανσιόν, όσο για τον θλιμμένο ταύρο τα γνωρίζει όλα καθώς ρίζες δέντρων γερνούν πάνω στο δέρμα του. Δεν υπάρχει αμφιβολία, το έγκλημα ευφυές σαν πέταγμα πουλιού. Η ομολογία δεν έγινε ποτέ. Το κοράκι πετάει χαμηλά. Τι ακριβώς δίνει νόημα στη χώρα. Η δίψα γίνεται τρέλα, έτσι ξεκινά η αντίσταση. Οι λαοί θέλουν να ζήσουν. Ο χρόνος περνάει, δεν περισσεύει άλλο αίμα. Η αλήθεια χωρίς αστεία είναι ότι γινόμαστε ερείπια, ανάξιοι γι’ αυτούς που αιμορραγούν."

Η συγγραφέας

Η Δάφνη Νικήτα γεννήθηκε στη Λευκωσία. Σπούδασε Ιστορία της Τέχνης στο University of Kent (BA Honors) και στο Goldsmiths, University of London (MA). Διευθύνει το Diatopos Art Centre και έχει συνεργαστεί με το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου ως παραγωγός πολιτιστικών προγραμμάτων.

Έχει γράψει μελέτες και κριτικά κείμενα για το έργο πολλών καλλιτεχνών και έχει επιμεληθεί εκθέσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Το 2009 προσκλήθηκε να συμμετάσχει στη δράση «Making Words», στο πλαίσιο της 53ης Μπιενάλε Τέχνης της Βενετίας, σε επιμέλεια των Daniel Birnbaum και Evgeny Bunimovich. Την ίδια χρονιά συμμετείχε στην Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης.

Ποίησή της αποτέλεσε τη βάση για τρεις ζωντανές περφόρμανς, οι οποίες παρουσιάστηκαν στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης στην Αθήνα (Σεπτέμβριος 2012), στο Diatopos Art Centre στη Λευκωσία (Φεβρουάριος 2017) και στη Λεβέντειο Πινακοθήκη στη Λευκωσία (Ιανουάριος 2020). Έχει εκδώσει τις ποιητικές συλλογές Μπουκάλια από το ίδιο άρωμα (Εν Τύποις, Λευκωσία, 1999), Το βροχερό βαγόνι (Το Ροδακιό, Αθήνα, 2007), Η περιπέτεια της Μπέττυ και άλλα ποιήματα ([.poema..], Αθήνα, 2009), Μαύρα σκυλιά (Καστανιώτης, Αθήνα, 2015), Το δέντρο που ανατέλλει (Καστανιώτης, Αθήνα, 2018), Το μπλε δείπνο (Καστανιώτης, Αθήνα, 2020), Το γυμνό παγώνι (Καστανιώτης, Αθήνα, 2022) και Στιλέτα (Καστανιώτης, Αθήνα, 2024).

Ποιήματά της έχουν δημοσιευθεί σε λογοτεχνικά περιοδικά και ανθολογίες.