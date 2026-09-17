«Πρόκα»: Ένα νέο περιοδικό για τη λογοτεχνία και τη φιλολογική έρευνα

Ένα νέο λογοτεχνικό και φιλολογικό περιοδικό θα αρχίσει την πορεία του στον χώρο των νεοελληνικών γραμμάτων το πρώτο εξάμηνο του 2027. Το περιοδικό φέρει τον τίτλο "Πρόκα" και θα κυκλοφορεί σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Συμπληρωματικά θα αρχίσει τη λειτουργία του και ο ομότιτλος ιστότοπος, για δημοσίευση συνεργασιών επίκαιρης προβληματικής που εμπίπτουν στα θεματικά πεδία του περιοδικού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από τους δημιουργούς του περιοδικού, κύριος σκοπός του είναι η ανάδειξη της πολυεπίπεδης διαλεκτικής σχέσης ανάμεσα στην πρωτότυπη λογοτεχνική δημιουργία και στη φιλολογική έρευνα στους τομείς της νεοελληνικής φιλολογίας (κυπριακής και ευρύτερης) και της συγκριτικής γραμματολογίας. Περαιτέρω, έμφαση θα δοθεί στη δημοσίευση κειμένων λογοτεχνικής κριτικής.

Σε ό,τι αφορά τη λογοτεχνική δημιουργία, στο περιοδικό θα δημοσιεύεται ποίηση, πεζογραφία και θέατρο, καθώς και μεταφράσεις από την ξένη λογοτεχνία. Στον τομέα της φιλολογίας και συγκριτικής γραμματολογίας θα δημοσιεύονται δοκίμια και ευσύνοπτες μελέτες. Για την έκταση των κειμένων, παρέχονται πληροφορίες στις συνημμένες εκδοτικές οδηγίες.

Σε κάθε τεύχος του περιοδικού "Πρόκα" θα περιλαμβάνεται ένα αφιέρωμα σε λογοτέχνη ή σε φιλόλογο ή σε λογοτεχνικό ρεύμα ή σε θέμα ή σε τάση της λογοτεχνίας μας. Περισσότερες πληροφορίες για το αφιέρωμα του τεύχους 1 θα ανακοινωθούν αργότερα.

Υπεύθυνος έκδοσης του περιοδικού είναι ο ποιητής και φιλόλογος Λεωνίδας Γαλάζης.

Το περιοδικό δέχεται από τώρα την υποβολή συνεργασιών για το 1ο τεύχος από λογοτέχνες, μελετητές και κριτικούς, τόσο από την Κύπρο όσο και από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Συνεργασίες για το 1ο τεύχος θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2026.

Οι συνεργασίες πρέπει να υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή, συνημμένες σε ηλεκτρονικό μήνυμα που θα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση proka@proka.com.cy

(ΚΥΠΕ/ΑΑΓ/ΓΒΑ)