Έλενα Αγαθοκλέους: «Μικρά διαμάντια όπως το Σαρδάμ πρέπει να προφυλάσσονται»

Το 14ο Διεθνές Διαθεματικό Φεστιβάλ Λογοτεχνίας Σαρδάμ είναι ένα ιδιαίτερο φεστιβάλ που διευρύνει τη λογοτεχνία και δημιουργεί πλατφόρμα συνάντησης δημιουργών από διαφορετικά πεδία της τέχνης, δηλώνει στο ΚΥΠΕ η Έλενα Αγαθοκλέους, performer και καλλιτεχνική διευθύντρια του Κέντρου Παραστατικών Τεχνών «Μίτος», αποδοκιμάζοντας παράλληλα την «φοβερή ανασφάλεια» που βιώνουν οι πολιτιστικοί φορείς για το κατά πόσο θα τύχουν στήριξης από τους αρμόδιους φορείς.

Η κ. Αγαθοκλέους σημειώνει ότι είναι μέλος της ομάδας που διαμόρφωσε τον κορμό των συμμετοχών του προγράμματος, προσθέτοντας ότι στην πορεία έλαβε πρόσκληση από την καλλιτεχνική επιμελήτρια του Φεστιβάλ Σαρδάμ, Μαρία Α. Ιωάννου, για να διοργανώσει το εργαστήριό της «Αφηγηματική χαρτογράφηση - Από τους τόπους και τις ταυτότητες στη ζωντανή αφήγηση». «Επίσης, και ως ‘’Μίτος’’ και ως ‘’Ξυδάδικο’’ φιλοξενούμε χρόνια τώρα είτε το φεστιβάλ είτε παράλληλες δράσεις του», επισημαίνει, χαρακτηρίζοντας το φεστιβάλ «σπουδαία πρωτοβουλία». Παράλληλα, αναφέρει ότι αυτή είναι η δεύτερη συμμετοχή της στο Φεστιβάλ.

Αναφερόμενη στο εργαστήριο που διοργανώνει στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Σαρδάμ, η Έλενα Αγαθοκλέους εξηγεί στο ΚΥΠΕ ότι την ενδιαφέρει, μέσα από τη χρήση καλών πρακτικών καλής γειτονίας και αφηγηματικών εργαλείων, να δώσει τον χώρο και τη φωνή στους συμμετέχοντες για να μιλήσουν για τις δικές τους εμπειρίες. Ως συντονίστρια του εργαστηρίου, σημειώνει, χρησιμοποιεί την παραστατική της εμπειρία για να δώσει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να εκφραστούν και καταγράψουν το υλικό που προκύπτει από αυτή τη διαδικασία.

Πρόκειται για ένα εργαστήριο γραφής που εμπερικλείει τη διαχείριση των προσωπικών πληροφοριών, έτσι ώστε ο/η κάθε συμμετέχων/συμμετέχουσα στο τέλος του εργαστηρίου να διαλέξει από το υλικό που έχει δημιουργήσει και να δημιουργήσει μία δική του διαδρομή, την οποία θα θέλει να μοιραστεί, αναφέρει η κ. Αγαθοκλέους. Όπως λέει, πολύ συχνά μέσα από αυτή διαδικασία γεννιούνται πολλές «αντιαφηγήσεις», εξηγώντας ότι οι συμμετέχοντες «μιλούν για πολύ διαφορετικά πράγματα από τα επίσημα αφηγήματα».

Μιλώντας για το Φεστιβάλ Σαρδάμ, η Έλενα Αγαθοκλέους επισημαίνει ότι είναι ένα ιδιαίτερο φεστιβάλ γιατί διευρύνει τη λογοτεχνία και δημιουργεί μία πλατφόρμα ώστε οι δημιουργοί από διαφορετικά πεδία της τέχνης να συναντηθούν και να παρουσιάσουν στο κοινό καινούργιες προσεγγίσεις σε λέξεις και σε κείμενα. «Έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια πάρα πολύ σημαντικές συναντήσεις Κύπριων δημιουργών, αλλά και την πρακτική και τη δουλειά πάρα πολύ σημαντικών δημιουργών από το εξωτερικό», τονίζει.

«Το Φεστιβάλ Σαρδάμ δεν φέρνει και μόνο έτοιμες προτάσεις, αλλά φιλοξενεί στο πρόγραμμά του και καινούργιες ιδέες που δημιουργούνται ειδικά για το φεστιβάλ», λέει στο ΚΥΠΕ, κάνοντας λόγο «για σημαντικές πρωτοβουλίες, οι οποίες μπορεί να γίνονται σε μικρούς χώρους και απευθύνονται σε μικρά κοινά, όμως έχουν πάρα πολύ μεγάλο εκτόπισμα και πάρα πολύ μεγάλη επίδραση».

«Αυτά τα μικρά διαμαντάκια θα έπρεπε να τα προφυλάσσουν και οι τοπικές αρχές - πόσο μάλλον το Υφυπουργείο Πολιτισμού - και να μην τίθενται (αυτές οι πρωτοβουλίες) κάθε χρόνο σε μία δοκιμασία, η οποία είναι αποκαρδιωτική, για το αν θα πάρουν χορηγία ή όχι», αναφέρει η κ. Αγαθοκλέους.

«Είναι σχεδόν προσβλητικό για διοργανώσεις αυτού του τύπου, που έχουν αποδείξει και την ποιότητά τους και τη συμμετοχή και την ανάγκη του κόσμου (για τέτοιες διοργανώσεις), να δοκιμάζονται με αυτόν τον τρόπο», υπογραμμίζει, κάνοντας λόγο για «φοβερή ανασφάλεια» και «συνεχή αβεβαιότητα» που βιώνουν οι πολιτιστικοί φορείς.

Αναφερόμενη στο ύψος της χορηγίας που λαμβάνουν τα πολιτιστικά φεστιβάλ από το Υφυπουργείο Πολιτισμού, η Έλενα Αγαθοκλέους εκφράζει την άποψη ότι το Υφυπουργείο θα έπρεπε να δίνει περιθώριο χρηματοδότησης 4-5 χρόνων σε δοκιμασμένες διοργανώσεις και μετά να το αναθεωρεί.

Το 14ο Διεθνές Διαθεματικό Φεστιβάλ Λογοτεχνίας Σαρδάμ θα διεξαχθεί σε διάφορους χώρους στη Λεμεσό, από τις 23 έως τις 27 Σεπτεμβρίου.

Στο φετινό φεστιβάλ θα φιλοξενηθούν δημιουργοί από την Κύπρο, την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, την Ιρλανδία, τη Νότια Αφρική, την Ουγγαρία και τη Χιλή.

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν 3 εργαστήρια (€25 το καθένα ή €20 ανά εργαστήριο για όσους παρακολουθήσουν και τα τρία), ενώ οι παράλληλες δράσεις θα είναι δωρεάν.

Για πληροφορίες/κρατήσεις οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνήσουν με το τηλέφωνο 99558358 και την ιστοσελίδα του φεστιβάλ: sardamfestival.com

Μέγας Χορηγός είναι το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Πηγή: ΚΥΠΕ