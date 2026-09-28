«Κάτω από μια πορτοκαλί ομπρέλα»: Το βιβλίο της Δέσποινας Λιαράκου στο «ΠαραμυθοΣάββατο»

Το Παιδικό Τμήμα της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου πραγματοποίησε το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026, ακόμη μία δράση στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος φιλαναγνωσίας «ΠαραμυθοΣάββατο», με αφορμή το παιδικό βιβλίο της Δέσποινας Λιαράκου «Κάτω από μια πορτοκαλί ομπρέλα», το οποίο κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Τελεία.

Η δράση αξιοποίησε την παιδική λογοτεχνία ως μέσο καλλιέργειας της φιλαναγνωσίας, της ενσυναίσθησης και της κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης των παιδιών. Μέσα από μια διαδραστική και βιωματική προσέγγιση, οι μικροί συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορία του Πάολο και να προσεγγίσουν ζητήματα που συνδέονται με την πατρίδα, τη μετακίνηση, την απώλεια, τη μνήμη, την αποδοχή της διαφορετικότητας και τη διατήρηση της προσωπικής και πολιτισμικής ταυτότητας.

Κεντρικός ήρωας της ιστορίας είναι ο Πάολο, ο οποίος μαζί με την οικογένειά του αφήνει πίσω την πατρίδα του και ξεκινά μια νέα ζωή σε μια ξένη χώρα. Η εμπειρία του λειτουργεί ως αφετηρία για έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από τις εμπειρίες της μετακίνησης και της προσαρμογής, αλλά και γύρω από τη σημασία των αντικειμένων και των αναμνήσεων που συνδέουν το άτομο με τον τόπο και την προσωπική του ιστορία. Κατά τη διάρκεια της δράσης, τα παιδιά συμμετείχαν ενεργά στη διαδραστική παρουσίαση, εξέφρασαν σκέψεις και συναισθήματα και ανταποκρίθηκαν στα ερεθίσματα της ιστορίας. Η συμμετοχική προσέγγιση δημιούργησε ένα πλαίσιο επικοινωνίας και διαλόγου, μέσα στο οποίο η λογοτεχνική αφήγηση συνδέθηκε με τις εμπειρίες, τις αντιλήψεις και τον συναισθηματικό κόσμο των παιδιών.

Ιδιαίτερες και θερμές ευχαριστίες απευθύνει το Παιδικό Τμήμα της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου στη συγγραφέα Δέσποινα Λιαράκου για την παρουσία, τη συνεργασία και την ουσιαστική συμβολή της στη δράση, καθώς και για την εμπιστοσύνη και τη διάθεσή της να συμβάλει στη δημιουργία μιας ουσιαστικής εμπειρίας φιλαναγνωσίας για τα παιδιά.. Με το βιβλίο της «Κάτω από μια πορτοκαλί ομπρέλα», η συγγραφέας προσεγγίζει με ιδιαίτερη ευαισθησία και παιδαγωγική σαφήνεια ζητήματα όπως η απώλεια, η μετακίνηση, η αποδοχή, η μνήμη και η διατήρηση της προσωπικής και πολιτισμικής ταυτότητας, προσφέροντας στα παιδιά ένα ασφαλές πλαίσιο για να επεξεργαστούν έννοιες που αφορούν τη διαφορετικότητα, τη συνύπαρξη και την ανθρώπινη εμπειρία.

Η παρουσία της και η άμεση επικοινωνία της με τους μικρούς αναγνώστες προσέδωσαν ιδιαίτερη αξία στη δράση, ενισχύοντας τη σύνδεση ανάμεσα στον δημιουργό, το λογοτεχνικό έργο και το παιδικό αναγνωστικό κοινό, δίνοντας στα παιδιά τη δυνατότητα να προσεγγίσουν το βιβλίο όχι μόνο ως ένα λογοτεχνικό έργο, αλλά και ως αφετηρία διαλόγου, προβληματισμού και προσωπικής έκφρασης.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνονται, επίσης, σε όλα τα παιδιά και τους γονείς που συμμετείχαν στη δράση και συνέβαλαν στη δημιουργία ενός γόνιμου περιβάλλοντος ανάγνωσης, επικοινωνίας και δημιουργικής έκφρασης.

Μέσα από το «ΠαραμυθοΣάββατο»,το Παιδικό Τμήμα της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου συνεχίζει να δημιουργεί ευκαιρίες ουσιαστικής επαφής των παιδιών με το βιβλίο και την παιδική λογοτεχνία. Παράλληλα, επιδιώκει να ενισχύσει τη φιλαναγνωσία και να αναδείξει τη λογοτεχνία ως σημαντικό παιδαγωγικό εργαλείο για την ανάπτυξη της φαντασίας, της κριτικής σκέψης, της ενσυναίσθησης, της κοινωνικής και πολιτισμικής κατανόησης και της ενεργού συμμετοχής των παιδιών.