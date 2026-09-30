Ένωση Συντακτών Κύπρου: Η λογοτεχνία είναι «σωσίβια λέμβος» για τη δημοσιογραφία

Τον ρόλο της λογοτεχνίας στη δημοσιογραφία και στη διαμόρφωση ποιοτικού δημοσιογραφικού λόγου ανέδειξε η Ένωση Συντακτών Κύπρου (ΕΣΚ) κατά τη συμμετοχή της στο 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο της Σαμοθράκης.

Ο Πρόεδρος της ΕΣΚ, Γιώργος Φράγκος, δήλωσε ότι «η λογοτεχνία, κλασική και σύγχρονη, είναι η σωσίβια λέμβος για τη δημοσιογραφία και την ποιότητα του λόγου που αυτός εκφέρει».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης, ήταν η πρώτη συμμετοχή της στο συνέδριο μετά την επανασύσταση του θεσμού. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου, με συνδιοργανωτές την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ) και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας.

Ο κ. Φράγκος εκπροσώπησε την ΕΣΚ στην πρώτη θεματική ενότητα, όπου ανέπτυξε το θέμα «Δημοσιογραφία, ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία». Στην ίδια ενότητα συμμετείχαν επίσης ο συγγραφέας Χρήστος Χωμενίδης και οι δημοσιογράφοι-συγγραφείς Νίκος Ξυδάκης και Νίκος Σαραντάκος.

Στο τριήμερο συνέδριο έλαβαν μέρος συνολικά 45 ομιλητές και 150 σύνεδροι-δημοσιογράφοι. Οι εργασίες επικεντρώθηκαν σε δύο θεματικούς άξονες: την ελληνική γλώσσα ως βασικό εργαλείο της ελληνικής δημοσιογραφίας και τη δημοσιογραφική κάλυψη και διαχείριση της περιβαλλοντικής κρίσης.

Στο περιθώριο του συνεδρίου, η ΕΣΚ πραγματοποίησε διμερείς επαφές με την ΠΟΕΣΥ, την ΕΣΗΕΑ και άλλες δημοσιογραφικές ενώσεις από την Ελλάδα.

Η Ένωση χαρακτήρισε τη συμμετοχή της στο φόρουμ «χρήσιμη και αμοιβαία επωφελή» και ανακοίνωσε ότι θα επαναλαμβάνεται κάθε δύο χρόνια, όταν συγκαλείται το Δημοσιογραφικό Συνέδριο της Σαμοθράκης.

Τις εργασίες του 19ου Δημοσιογραφικού Συνεδρίου Σαμοθράκης ολοκλήρωσε ο Πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ, Σωτήρης Τριανταφύλλου, ο οποίος ευχαρίστησε όλους τους συντελεστές για τη διοργάνωση και τη συμβολή τους στο τριήμερο συνέδριο.

Πηγή: ΚΥΠΕ