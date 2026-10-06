«Πώς να νικήσεις έναν Δράκο»: Ένα παραμύθι για τη φιλία και την αποδοχή

Ένα παραμύθι που μιλά στα παιδιά για τη φιλία, τη συνεργασία και την αποδοχή, παρουσιάζοντας την αναπηρία ως μέρος της καθημερινής ζωής και όχι μέσα από στερεοτυπικές αναπαραστάσεις, κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Επιφανίου.

Το «Πώς να νικήσεις έναν Δράκο» της Δρος Μαρίνας Βασιλειάδου απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας και πραγματεύεται ζητήματα σεβασμού, συνεργασίας και αποδοχής της διαφορετικότητας. Η έκδοσή του πραγματοποιήθηκε με τη χορηγία του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου, στο πλαίσιο της έμφασης που δίνει το Τμήμα στην ενιαία εκπαίδευση.

Ανάμεσα στους χαρακτήρες της ιστορίας βρίσκεται ένα παιδί με αναπηρία, το οποίο συμμετέχει ισότιμα στην εξέλιξη της αφήγησης, μαζί με τους φίλους του. Όπως αναφέρεται σχετικά με την έκδοση, η επιλογή αυτή επιχειρεί να απομακρυνθεί από αναπαραστάσεις που παρουσιάζουν τα παιδιά με αναπηρία ως παθητικά ή περιθωριοποιημένα, εντάσσοντάς τα αντίθετα στην ιστορία ως ενεργά μέλη της παρέας και της κοινωνικής ζωής.

Αντίτυπα σε όλα τα δημόσια σχολεία

Ένα δωρεάν αντίτυπο του βιβλίου έχει ήδη αποσταλεί σε όλα τα δημόσια νηπιαγωγεία, δημοτικά και ειδικά σχολεία της Κύπρου.

Το παραμύθι συνοδεύεται επίσης από δωρεάν διαδικτυακό υλικό. Μέσω QR code στο εσωτερικό του βιβλίου, παιδιά, εκπαιδευτικοί και γονείς μπορούν να έχουν πρόσβαση σε διαδραστικές δραστηριότητες, τραγούδι και άλλο υλικό που μπορεί να αξιοποιηθεί στο σχολείο ή στο σπίτι.

Η παρουσίαση του «Πώς να νικήσεις έναν Δράκο» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026, στις 18.00, στο Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Κύπρου, στην Πανεπιστημιούπολη.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Επίτροπος Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού, Έλενα Περικλέους, η αναπληρώτρια καθηγήτρια Ενιαίας Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Σιμώνη Συμεωνίδου, η καθηγήτρια Υποστηρικτικής Τεχνολογίας και Ενιαίας Εκπαίδευσης στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Κατερίνα Μαύρου και η πρώην διευθύντρια Προσχολικής Εκπαίδευσης Μάχη Κυπριανού.

Θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις από τη συγγραφέα Μαρίνα Βασιλειάδου και την εικονογράφο Μαρία Παπανδρέου, ενώ την εκδήλωση θα συντονίσει η νηπιαγωγός Θέκλα Καΐκκη. Θα παρέχεται διερμηνεία στην Κυπριακή Νοηματική Γλώσσα.

Πληροφορίες

«Πώς να νικήσεις έναν Δράκο»

Ημερομηνία και ώρα: Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 18.00

Τοποθεσία: Πανεπιστήμιο Κύπρου [Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων (ΚΟΔ 07), Αίθουσα 010]

Η συμμετοχή στην παρουσίαση γίνεται με κράτηση.