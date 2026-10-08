Οι 52 ιστορίες μιας πόλης στα «Μικροκοσμικά» της Ευαγγελίας Χαραλάμπους

Το μυθιστόρημα «Μικροκοσμικά» της Ευαγγελίας Χαραλάμπους παρουσιάζεται την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, στις 19:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου, σε εκδήλωση που διοργανώνουν ο Δήμος Στροβόλου και οι Εκδόσεις Μωβ Σκίουρος.

Τα «Μικροκοσμικά», που κυκλοφόρησαν το 2026 από τις Εκδόσεις Μωβ Σκίουρος, είναι ένα σπονδυλωτό κοινωνικό μυθιστόρημα, αποτελούμενο από 52 ιστορίες καθημερινών ανθρώπων που συνθέτουν το ψηφιδωτό μιας πόλης.

Οι 52 ιστορίες, όσες και οι εβδομάδες του χρόνου αλλά και τα χαρτιά μιας τράπουλας, δημιουργούν διαφορετικούς μικρόκοσμους που συναντιούνται και αλληλεπιδρούν. Με χιούμορ και τρυφερότητα, το βιβλίο καταπιάνεται, μεταξύ άλλων, με τον έρωτα, τον χωρισμό, τη μοναξιά, την ανάγκη για επικοινωνία, τον φανατισμό, τις κοινωνικές ανισότητες, τον πλούτο και τη φτώχεια.

Οι ιστορίες εκτυλίσσονται στη διάρκεια ενός έτους, κατά το οποίο ένας «Επισκέπτης» φτάνει στην πόλη για να παρατηρήσει τους ανθρώπους και τις ιστορίες τους, αλλά και τη σχέση που αναπτύσσουν με τον αστικό χώρο και τον τρόπο με τον οποίο αυτός επηρεάζει τη ζωή τους.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν η φιλόλογος και θεατρολόγος Έλενα Ξανθουδάκη Βαρνάβα, ο λογοτέχνης Κώστας Λυμπουρής και ο λογοτέχνης και ψυχοθεραπευτής Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου.

Η παρουσίαση πραγματοποιείται με τη στήριξη και τη φιλοξενία του Δήμου Στροβόλου.

Πληροφορίες

Παρουσίαση βιβλίου «Μικροκοσμικά» της Ευαγγελίας Χαραλάμπους

Ημερομηνία και ώρα: Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026, 19.00

Τοποθεσία: Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου