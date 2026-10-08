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Η Κύπρος στην 78η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Φρανκφούρτης
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 08.10.2026 18:35
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Με στόχο τη διεθνή προβολή της κυπριακής λογοτεχνίας και τη δημιουργία νέων εκδοτικών συνεργασιών, η Κύπρος δίνει φέτος το παρών της στην 78η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Φρανκφούρτης, από τις 7 έως τις 11 Οκτωβρίου 2026. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Υφυπουργείο Πολιτισμού, «πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες διεθνείς συναντήσεις του κόσμου του βιβλίου, στην οποία συμμετέχουν περισσότερες από 100 χώρες. Η έκθεση αναμένεται, όπως και πέρυσι, να συγκεντρώσει πέραν των 230.000 επισκεπτών, φιλοξενώντας στις εγκαταστάσεις της περίπου 4.000 εκθέτες και 7.000 εκπροσώπους από τον διεθνή Τύπο», σημειώνεται.

«Η κυπριακή συμμετοχή, αποτέλεσμα συνεργασίας του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού με τον Σύνδεσμο Εκδοτών Κύπρου, φιλοξενείται στο Halle 3.1, Stand C83, με στόχο την προβολή της κυπριακής εκδοτικής παραγωγής και τη δημιουργία νέων διεθνών συνεργασιών», προστίθεται.

«Στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με εκδότες και φορείς από διάφορες χώρες, με έμφαση στην προώθηση της κυπριακής λογοτεχνίας, τις μεταφράσεις και την ανάπτυξη νέων συνεργασιών», επισημαίνεται.

(ΚΥΠΕ/ΠΧ/ΜΚ)

Tags

ΕΚΘΕΣΗ
Κυπριακή συμμετοχή
ΒΙΒΛΙΟ
78η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Φρανκφούρτης
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