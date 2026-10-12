Επτά Επιτροπές Εργασίας συστήνει η Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου

Τη σύνθεση και τη λειτουργία επτά Επιτροπών Εργασίας ανακοίνωσε η Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου (ΕΛΚ), με στόχο την προώθηση και υλοποίηση των προτεραιοτήτων που έχει θέσει το νέο Διοικητικό της Συμβούλιο.

Οι επιτροπές, οι οποίες απαρτίζονται από λογοτέχνες-μέλη της Ένωσης, καλύπτουν τους τομείς της Ελεύθερης Έκφρασης και Αντιμετώπισης της Λογοκρισίας, των Διεκδικήσεων Λογοτεχνών, των Δικοινοτικών Δράσεων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λογοτεχνών (EWC), της Πολιτιστικής Διπλωματίας, της Στήριξης Νέων Λογοτεχνών και της Φιλαναγνωσίας.

1.Επιτροπή Ελεύθερης Έκφρασης και Αντιμετώπισης της Λογοκρισίας

Η επιτροπή έχει ως βασικό στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων λογοκρισίας και την προάσπιση της ελευθερίας της σκέψης και του λόγου στη λογοτεχνία και τον πολιτισμό.

Στις προτεραιότητές της περιλαμβάνονται η συνέχιση της συνεργασίας της ΕΛΚ με το Φεστιβάλ Βιβλίου Λευκωσίας, η διοργάνωση επιστημονικού συνεδρίου για τη λογοκρισία, η ανάλυση πραγματικών δεδομένων και η τεκμηρίωση σχετικών φαινομένων στη δημόσια σφαίρα. Παράλληλα, προγραμματίζεται εκστρατεία για την προώθηση της ελευθερίας της έκφρασης.

Επικεφαλής: Ανδρέας Χρυσάνθου και Μιχάλης Π. Χριστοφίδης.

Μέλη: Γιώργος Μύαρης, Αντώνης Μπαλασόπουλος, Έλενα Ιωαννίδου, Σωτήρης Χαραλάμπους, Κώστας Λυμπουρής, Μιράντα Χρίστου.

2.Επιτροπή Διεκδικήσεων Λογοτεχνών

Αποστολή της επιτροπής είναι η ανάπτυξη επαφών με το Υφυπουργείο Πολιτισμού και άλλους αρμόδιους φορείς, με στόχο τον καθορισμό πολιτικής διεκδικήσεων για τη λογοτεχνία και το βιβλίο.

Παράλληλα, θα επιδιώξει την υλοποίηση δράσεων που αποσκοπούν στην προώθηση των προνομίων των μελών της ΕΛΚ.

Επικεφαλής: Κωνσταντία Σωτηρίου.

Μέλη: Ανδρέας Χρυσάνθου, Αλέξανδρος Χρονίδης, Μάριος Γεωργίου, Χρίστος Τσιαήλης, Νάσια Διονυσίου, Σωφρόνης Σωφρονίου.

3.Επιτροπή Δικοινοτικών Δράσεων

Η επιτροπή επικεντρώνεται στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ λογοτεχνών των δύο κοινοτήτων της Κύπρου.

Στις δράσεις της περιλαμβάνονται η διοργάνωση δικοινοτικού διαγωνισμού διηγήματος, η έκδοση βιβλίων και στις δύο γλώσσες, καθώς και η ανάπτυξη κοινών λογοτεχνικών πρωτοβουλιών.

Επικεφαλής: Ανδρέας Χρυσάνθου και Νεσέ Γιασίν.

Μέλη: Μιχάλης Π. Χριστοφίδης, Δήμητρα Σωκράτους, Κατερίνα Λιασή, Αχμέτ Γικίκ, Ντουριγιέ Γκιογκτσεπάγ.

4.Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης Λογοτεχνών (EWC)

Στόχος της επιτροπής είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λογοτεχνών (EWC), η συμμετοχή σε σχετικές εκδηλώσεις και η ενίσχυση των επαφών της ΕΛΚ με Ευρωπαίους συγγραφείς.

Επικεφαλής: Χρίστος Τσιαήλης.

Μέλη: Μάριος Γεωργίου, Χαρά Ζυμαρά, Αλέξανδρος Χρονίδης, Νεσέ Γιασίν.

5.Επιτροπή Πολιτιστικής Διπλωματίας

Η επιτροπή θα εργαστεί για την ανάπτυξη επαφών και συνεργασιών με Ευρωπαίους λογοτέχνες και πολιτιστικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων των λογοτεχνικών ενώσεων της Ελλάδας.

Επικεφαλής: Χαρά Ζυμαρά και Κωνσταντία Σωτηρίου.

Μέλη: Ερατώ Κοζάκου Μαρκουλλή, Ερατώ Ιωάννου, Χρίστος Ρ. Τσιαήλης, Κατερίνα Λιασή, Αλεξάνδρα Ζαμπά, Νάσια Διονυσίου, Σωφρόνης Σωφρονίου, Μαρία Χριστοδούλου.

6.Επιτροπή Στήριξης Νέων Λογοτεχνών

Η επιτροπή έχει ως στόχο την ανάδειξη και προώθηση του έργου νέων συγγραφέων, μέσα από την υλοποίηση συλλογικής έκδοσης και τη διοργάνωση σχετικών δράσεων.

Επικεφαλής: Αλέξανδρος Χρονίδης.

Μέλη: Παύλος Ανδρέου, Φαίδωνας Δημητρίου, Μαρία Α. Ιωάννου, Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Ανδρέας Τιμοθέου.

7.Επιτροπή Φιλαναγνωσίας

Αποστολή της επιτροπής είναι η προώθηση της φιλαναγνωσίας, τόσο μέσα από αυτόνομες πρωτοβουλίες όσο και μέσω συνεργασιών με αρμόδιους φορείς.

Στους φορείς με τους οποίους επιδιώκεται συνεργασία περιλαμβάνονται η Κρατική Βιβλιοθήκη, ο Σύνδεσμος Βιβλιοθηκονόμων, η Παγκύπρια Οργάνωση Προώθησης του Γραμματισμού και τα σχολεία.

Επικεφαλής: Κατερίνα Λιασή και Μιχάλης Π. Χριστοφίδης.

Μέλη: Αυγή Λίλλη, Μίνα Χαραλάμπους, Κώστας Λυμπουρής, Μαρία Λουκά.

Συμβουλευτικός ρόλος: Άννα Κουπάνου.