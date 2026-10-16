Πάνω από 120 εκθέτες στην 5η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Λεμεσού

Περισσότεροι από 120 εκθέτες θα συμμετάσχουν στην 5η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Λεμεσού, η οποία θα φιλοξενηθεί από τις 20 έως τις 22 Νοεμβρίου 2026 στους Χαρουπόμυλους Λανίτη. Οι πύλες της διοργάνωσης θα ανοίξουν για το κοινό την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Λεμεσού, κεντρική θεματική της φετινής διοργάνωσης είναι «Η ρευστότητα των καιρών».

Όλες οι σκηνές και τα περίπτερα θα λειτουργούν από την πρώτη ημέρα και καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου. Η φετινή έκθεση θα παρουσιάσει τίτλους από περισσότερους από 120 εκθέτες, αριθμό που αποτελεί ρεκόρ για τη διοργάνωση. Την Παρασκευή θα την επισκεφθούν μαθητές δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, ενώ το κοινό θα μπορεί να παρακολουθήσει και βιβλιοπαρουσιάσεις.

Παράλληλα με το πρόγραμμα για το ευρύ κοινό, την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου αρχίζει το 5ο Επαγγελματικό Συνέδριο της Έκθεσης. Επαγγελματίες του βιβλίου, εκδότες, βιβλιοπώλες, βιβλιοθηκονόμοι, συγγραφείς, ακαδημαϊκοί, εταιρείες τεχνολογίας και εκπρόσωποι πολιτιστικών οργανισμών θα συγκεντρωθούν στη Λεμεσό για δύο ημέρες ανταλλαγής γνώσεων, διαλόγου και δικτύωσης με συναδέλφους από την Κύπρο, την Ευρώπη και τον αραβικό κόσμο.

«Το φετινό Επαγγελματικό Πρόγραμμα εξερευνά ορισμένα από τα πιο κρίσιμα ερωτήματα που απασχολούν σήμερα τον κλάδο του βιβλίου στην Κύπρο και διεθνώς: Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την ανάγνωση στην ψηφιακή εποχή; Πώς αλλάζει η Τεχνητή Νοημοσύνη τις βιβλιοθήκες και τις εκδόσεις; Ποιες νέες ευκαιρίες προσφέρουν τα ebooks και τα audiobooks; Και πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία μεταξύ των αγορών βιβλίου της Ευρώπης και της Μεσογείου;», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Στο επαγγελματικό πρόγραμμα θα συμμετάσχουν 46 ομιλητές από την Κύπρο, την Αίγυπτο, τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία, τον Λίβανο, τη Σλοβενία και τη Σουηδία.

Το Σάββατο 21 και την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν συγγραφείς και δημιουργούς από την Κύπρο, την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Μεταξύ των συμμετεχόντων είναι οι Thomas Erikson, Αγγελική Νικολούλη, Lilian Thuram, Fabio Stassi, Ρέα Γαλανάκη, Σάββας Σαββόπουλος, Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, Νικολέττα Δημητρίου και Σωφρόνης Σωφρονίου, καθώς και πολλοί ακόμη δημιουργοί από την Κύπρο, την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ξεχωριστή θέση έχει η Παιδική και Νεανική Σκηνή, όπου παιδιά και έφηβοι θα μπορούν να συναντήσουν συγγραφείς και εικονογράφους και να πάρουν μέρος σε παρουσιάσεις και δράσεις.

Στην Παιδική και Νεανική Σκηνή συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο εικονογράφος παιδικών βιβλίων Fabien Öckto Lambert, γνωστός και από τον Σοκογάτο, η βραβευμένη Ελληνίδα συγγραφέας Βίκυ Ξανθοπούλου, η βραβευμένη Κύπρια συγγραφέας παιδικών βιβλίων Άννα Κουππάνου, καθώς και οι Θοδωρής Παπαϊωάννου, Εύη Γεροκώστα, Έλενα Περικλέους και Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου. Θα συμμετάσχουν επίσης πολλοί ακόμη συγγραφείς και δημιουργοί.

Η διοργάνωση παρουσιάζει ακόμη τρία masterclasses στο Παλαιό Ξυδάδικο, με περιορισμένο αριθμό θέσεων.

Το masterclass «Η σχέση ψυχής-σώματος: αυτοάνοσα, καρκίνος, κρίσεις πανικού και burnout» θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, από τις 16:00 έως τις 19:00.

Το masterclass «Πώς ερευνούμε και πώς ερμηνεύουμε πραγματικά έναν αρχαίο μύθο;» του Κωνσταντίνου Λουκόπουλου (The Mythologist) θα διεξαχθεί την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, από τις 11:00 έως τις 14:00.

Την ίδια ημέρα, από τις 16:00 έως τις 18:00, θα πραγματοποιηθεί το masterclass της Ξένιας Τσολάκη Μεταξά με θέμα «Πώς τα τραγούδια και οι ιστορίες καλλιεργούν τη γλώσσα, την αγάπη και την ψυχική ανθεκτικότητα των παιδιών».

Παράλληλα, η Ομάδα Σύγχρονης Κεραμικής «Πηλόμορφο» θα βρίσκεται στο μεσοπάτωμα της αίθουσας Ceronia, παρουσιάζοντας έκθεση σύγχρονης κεραμικής τέχνης με δημιουργούς από την Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μάλτα.

Πηγή: ΚΥΠΕ