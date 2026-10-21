Παρουσιάστηκε στην Αθήνα το βιβλίο «Πέντε στιγμές σε μία γραμμή» της Αγνής Κραμβή-Ιακωβίδου

Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα, η παρουσίαση του βιβλίου «Πέντε στιγμές σε μία γραμμή» της Αγνής Κραμβή-Ιακωβίδου, το οποίο κυκλοφορεί στην Ελλάδα και την Κύπρο από τις εκδόσεις «Ευγνώμων».

Πρόκειται για ένα ιστορικό μυθιστόρημα σχεδόν 600 σελίδων, που καλύπτει περίπου οκτώ αιώνες ιστορίας, με επίκεντρο τις ζωές έξι γυναικών σε πέντε διαφορετικές ιστορικές περιόδους. Μέσα από τις προσωπικές τους διαδρομές αναδεικνύονται η θέση της γυναίκας, η οικογένεια, η ιστορική μνήμη και η σχέση των ανθρώπων με τα μεγάλα γεγονότα που καθόρισαν την πορεία του ελληνισμού.

Για το βιβλίο μίλησαν οι δημοσιογράφοι Κατερίνα Λυμπεροπούλου και Ελεονώρα Ορφανίδου, η διευθύντρια των εκδόσεων «Ευγνώμων», Άντρη Χαϊράλλα, και η συγγραφέας. Την εκδήλωση συντόνισε η ηθοποιός Μαριέλλα Σαββίδου, ενώ το παρών έδωσαν προσωπικότητες από τον χώρο της τέχνης, της δημοσιογραφίας και των επιχειρήσεων.

Έξι γυναίκες στο επίκεντρο της Ιστορίας

Η δημοσιογράφος και γραμματέας του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ, Κατερίνα Λυμπεροπούλου, αναφέρθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο το βιβλίο φωτίζει τη θέση της γυναίκας σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους.

Όπως σημείωσε, οι έξι πρωταγωνίστριες αναδεικνύουν τη δύναμη των γυναικών, οι οποίες, παρά τις κοινωνικές αντιξοότητες και την άνιση μεταχείριση που αντιμετώπιζαν, καλούνταν να λάβουν δύσκολες αποφάσεις, να αναλάβουν ευθύνες και να διατηρήσουν τη συνοχή της οικογένειας.

Από την πλευρά της, η δημοσιογράφος και επικεφαλής του πολιτιστικού τομέα του ραδιοφωνικού σταθμού Αθήνα 9.84, Ελεονώρα Ορφανίδου, στάθηκε στη σύνδεση του μυθιστορήματος με τη συλλογική μνήμη και το τραύμα της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.

Χαρακτήρισε το έργο «λογοτεχνικό αντίδοτο στη λήθη», τονίζοντας ότι η συγγραφέας επιχειρεί να αναδείξει τη σημασία της ιστορικής γνώσης και της διατήρησης της μνήμης. Όπως ανέφερε, το βιβλίο καλεί τον αναγνώστη να μην αποδεχθεί τη «γραμμή» ως ένα αμετάκλητο, τετελεσμένο γεγονός.

Η διευθύντρια των εκδόσεων «Ευγνώμων», Άντρη Χαϊράλλα, αναφέρθηκε στην πορεία του βιβλίου από την πρώτη παρουσίασή του στην Κύπρο, υπογραμμίζοντας τον συνδυασμό ιστορικής έρευνας, προσωπικής μνήμης και λογοτεχνικής αφήγησης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη χρήση της κυπριακής διαλέκτου και άλλων τοπικών ιδιωμάτων, στοιχείο που, όπως εξήγησε, προσδίδει αυθεντικότητα στους χαρακτήρες και ζωντανεύει την καθημερινότητα παλαιότερων εποχών.

«Ήθελα να δώσω φωνή στους απλούς ανθρώπους»

Μιλώντας για το πρώτο της βιβλίο, η Αγνή Κραμβή-Ιακωβίδου εξήγησε ότι βασική επιδίωξή της ήταν να μεταφέρει στις νεότερες γενιές μνήμες και βιώματα ανθρώπων που έζησαν στο περιθώριο μεγάλων ιστορικών γεγονότων.

«Το μεγάλο ζητούμενο όταν ξεκίνησα να γράφω ήταν ακριβώς να μεταλαμπαδεύσω μνήμες, να μεταφέρω ζωές. Τα βιώματα ανθρώπων που έζησαν πίσω από μεγάλα ιστορικά γεγονότα», ανέφερε.

Η συγγραφέας υπογράμμισε ότι η Ιστορία δεν διαμορφώνεται μόνο από τις μεγάλες προσωπικότητες, αλλά και από τις οικογένειες και τους καθημερινούς ανθρώπους που βίωσαν πολέμους, απώλειες και κοινωνικές ανατροπές.

«Έδωσα φωνή στους απλούς ανθρώπους – μια φωνή που σπάνια ακούμε», σημείωσε, ευχαριστώντας παράλληλα όσους συνέβαλαν στην έκδοση του βιβλίου και στη διοργάνωση της παρουσίασης.

Ένα ταξίδι οκτώ αιώνων

Η πλοκή του μυθιστορήματος εκτείνεται από την εποχή της Δ΄ Σταυροφορίας και την Άλωση της Κωνσταντινούπολης μέχρι την Οθωμανοκρατία, την Επανάσταση του 1821 στην Κύπρο και τα γεγονότα που σημάδεψαν την περίοδο από τα τέλη του 19ου αιώνα έως το τέλος της δεκαετίας του 1950.

Στο επίκεντρο βρίσκονται έξι γυναίκες διαφορετικών γενεών, οι οποίες συνδέονται με δεσμούς συγγένειας. Οι προσωπικές τους ιστορίες αποτελούν τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις διαφορετικές εποχές, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο τα ιστορικά γεγονότα επηρεάζουν την καθημερινή ζωή.

Στην παρουσίαση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, οι ζωγράφοι Γιάννης Αδαμάκης, Σάββας Γεωργιάδης και Έλενα Κυρκιλή, ο συλλέκτης Θανάσης Μιχαηλίδης, η δημοσιογράφος Ειρήνη Νικολοπούλου, ο θεατρικός συγγραφέας Κώστας Λεϊμονής και εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου.

Το βιβλίο «Πέντε στιγμές σε μία γραμμή» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ευγνώμων» και διατίθεται, μεταξύ άλλων, στα βιβλιοπωλεία «Ιανός» και «Ευριπίδης», καθώς και μέσω διαδικτυακών παραγγελιών.