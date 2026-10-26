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Διεθνής διάκριση στην Ιταλία για τον Κύπριο ποιητή Ελευθέριο Πλουτάρχου
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 26.10.2026 10:02
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Με Διεθνές Αριστείο Ποίησης τιμήθηκε ο Κύπριος λογοτέχνης και εκπαιδευτικός Ελευθέριος Πλουτάρχου, για το ποίημά του «There Is Hope», στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Βραβείου Λογοτεχνίας «Lucius Annaeus Seneca» 2026, στην Ιταλία.

Ο Ελευθέριος Πλουτάρχου, τέως πρόεδρος της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου, απέσπασε τη διάκριση στην κατηγορία «Ποίηση, Κάτοικοι Εξωτερικού» (Sezione Poesia – Residenti all’Estero), ανάμεσα σε συμμετοχές δημιουργών από διάφορες χώρες.

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 10ης διοργάνωσης του διεθνούς λογοτεχνικού θεσμού «Lucius Annaeus Seneca, International Academy Award of Contemporary Literature», που διοργανώνεται από την Ακαδημία Τεχνών και Φιλοσοφικών Επιστημών (Accademia delle Arti e delle Scienze Filosofiche), με έδρα το Μπάρι της Ιταλίας. Ο φετινός διαγωνισμός είχε ελεύθερη θεματολογία.

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026, στο νορμανδοσουηβικό κάστρο του Sannicandro di Bari, στην Ιταλία.

Κατά την παραλαβή του βραβείου, ο Κύπριος ποιητής ευχαρίστησε την κριτική επιτροπή και τους διοργανωτές, ενώ αναφέρθηκε στο μήνυμα της ελπίδας για ένα καλύτερο αύριο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά και τη νέα γενιά, καθώς και στην ευθύνη της κοινωνίας για τη διαπαιδαγώγησή τους.

Παράλληλα, εξέφρασε τη χαρά και την ικανοποίησή του για τη διεθνή αναγνώριση του έργου του, υπογραμμίζοντας ότι η διάκριση αποτελεί και μια ευκαιρία προβολής της Κύπρου στο εξωτερικό.

Tags

ποίηση
διάκριση
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Τιμητική Διάκριση
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ
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