Έλενα Περικλέους: Υποψήφια για το διεθνές βραβείο παιδικής λογοτεχνίας Astrid Lindgren 2027 η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Στον επίσημο κατάλογο υποψηφίων για το διεθνές βραβείο παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA) 2027 περιλαμβάνεται η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Έλενα Περικλέους, έπειτα από πρόταση του Κυπριακού Συνδέσμου Παιδικού Νεανικού Βιβλίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Επιτρόπου, η Έλενα Περικλέους συγκαταλέγεται στους 278 υποψηφίους, δημιουργούς και φορείς από 80 χώρες και περιοχές, που διεκδικούν τη διάκριση για το 2027.

Το βραβείο Astrid Lindgren Memorial Award θεσπίστηκε από τη σουηδική κυβέρνηση προς τιμήν της συγγραφέα Άστριντ Λίντγκρεν και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς θεσμούς στον χώρο της παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας. Απονέμεται σε συγγραφείς, εικονογράφους, αφηγητές και οργανισμούς που έχουν συμβάλει στην προώθηση της λογοτεχνίας για παιδιά και νέους, καθώς και στην ενίσχυση του δικαιώματος των παιδιών στην ανάγνωση.

Η υποψηφιότητα της Έλενας Περικλέους συνδέεται με την πολυετή συγγραφική και εκπαιδευτική της δραστηριότητα. Έχει συγγράψει περισσότερα από 30 βιβλία για παιδιά και νέους, ενώ έχει αποσπάσει διακρίσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Παράλληλα, έχει μακρόχρονη παρουσία στον χώρο της εκπαίδευσης, με έμφαση στην καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας, της δημιουργικής έκφρασης και της φαντασίας των παιδιών.

Με αφορμή την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της, η Επίτροπος εξέφρασε τη συγκίνησή της, υπογραμμίζοντας τη σημασία της λογοτεχνίας ως μέσου επικοινωνίας και ενδυνάμωσης των παιδιών.

«Αποτελεί για μένα μεγάλη τιμή και συγκίνηση η συμπερίληψή μου σε έναν τόσο σημαντικό διεθνή θεσμό», ανέφερε, προσθέτοντας ότι πιστεύει «βαθιά στη δύναμη των ιστοριών να καλλιεργούν την ενσυναίσθηση, να ενθαρρύνουν τη σκέψη και να δίνουν φωνή στα παιδιά».

Όπως σημείωσε, η πεποίθηση αυτή αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς τόσο στη συγγραφική της πορεία όσο και στη σημερινή της αποστολή για την προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού.

Ο νικητής ή ο φορέας που θα τιμηθεί με το Astrid Lindgren Memorial Award 2027 θα ανακοινωθεί στις 6 Απριλίου 2027, στη Στοκχόλμη.