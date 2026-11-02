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Σπάνια πρώτη έκδοση των «Χρονικών της Νάρνια» πωλήθηκε για 1.000 λίρες
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 02.11.2026 14:06
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Αντίτυπο του 1950 εντοπίστηκε από εθελόντρια σε βιβλιοπωλείο της Oxfam στο Τρούρο και αγοράστηκε γρήγορα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της οργάνωσης.

Σπάνια πρώτη έκδοση του βιβλίου «Το Λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα» πωλήθηκε έναντι 1.000 αγγλικών λιρών, αφού εντοπίστηκε σε βιβλιοπωλείο της μη κυβερνητικής οργάνωσης Oxfam στην Αγγλία.

Το αντίτυπο του 1950, το πρώτο βιβλίο της σειράς «Τα Χρονικά της Νάρνια» του Κ.Σ. Λιούις, αναγνωρίστηκε από παρατηρητική εθελόντρια στο βιβλιοπωλείο της Oxfam στο Τρούρο της Κορνουάλης, σύμφωνα με το BBC.

Το παιδικό μυθιστόρημα φαντασίας αναρτήθηκε προς πώληση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της οργάνωσης και αγοράστηκε πολύ γρήγορα.

Η σειρά «Τα Χρονικά της Νάρνια» αποτελείται από επτά μυθιστορήματα, με πιο γνωστό το «Το Λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα». Τα βιβλία εκδόθηκαν μεταξύ 1950 και 1956.

Έχουν αποτελέσει τη βάση για πολλές διασκευές στον κινηματογράφο και το θέατρο. Η πιο πρόσφατη είναι μια παραγωγή του Netflix για τα «Χρονικά της Νάρνια».

Η εθελόντρια Τζέιν Ρίκαρντ δήλωσε ότι ταξινομούσε βιβλία που είχαν μόλις δωρηθεί, όταν εντόπισε τον σπάνιο τόμο «εντελώς τυχαία».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
«Τα Χρονικά της Νάρνια»
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