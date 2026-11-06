Υφ. Πολιτισμού: Προκηρύχθηκε το σχέδιο χρηματοδότησης για τη μετάφραση έργων Ε/κ και Τ/κ λογοτεχνών

Σχέδιο Επιχορήγησης Μετάφρασης Λογοτεχνικών Έργων Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων προκήρυξε το Υφυπουργείο Πολιτισμού μέσω του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού, με στόχο να ενισχύσει τη μετάφραση και την κυκλοφορία λογοτεχνικών έργων ανάμεσα στις δύο κοινότητες της Κύπρου.

Το Σχέδιο υφίσταται από το 2010 και αποτελεί διαχρονική πρωτοβουλία του Υφυπουργείου. Εντάσσεται στη συνολικότερη πολιτιστική πολιτική για τη στήριξη του βιβλίου και της λογοτεχνίας, με αφετηρία τη λογοτεχνική παράδοση της Κύπρου, η οποία αναπτύσσεται σε περισσότερες από μία γλώσσες.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2027 και ώρα 14:00. Οι αναλυτικοί όροι του Σχεδίου, στους οποίους περιλαμβάνονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής, είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού, και οι αιτητές καλούνται να τους μελετήσουν προσεκτικά πριν από την υποβολή αίτησης: https://www.gov.cy/culture-dcc/documents/schedio-epichorigisis-metafrasis-logotechnikon-ergon-ellinokyprion-kai-toyrkokyprion-syggrafeon/.

Σημειώνεται ότι βασικός στόχος του Σχεδίου είναι η αλληλογνωριμία των δύο κοινοτήτων μέσα από τη λογοτεχνική δημιουργία και τη μετάφραση σημαντικών έργων Κύπριων συγγραφέων. Μέσα από τις ιστορίες, τις μνήμες, τις εμπειρίες και τις ευαισθησίες που καταγράφονται στα λογοτεχνικά έργα, αναδεικνύονται κοινές αναφορές αλλά και διαφορετικές οπτικές, οι οποίες συνθέτουν τον πολιτιστικό πλούτο του τόπου.