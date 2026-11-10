Διευκρινίσεις για τις αιτήσεις στο σχέδιο μετάφρασης κυπριακής λογοτεχνίας

Διευκρινίσεις για τα δικαιολογητικά στο «Σχέδιο Χορηγιών Μετάφρασης Κυπριακής Λογοτεχνίας σε Ξένες Γλώσσες» εξέδωσε το Υφυπουργείο Πολιτισμού, αναφέροντας τις προϋποθέσεις για αιτητές που είναι εγκατεστημένοι εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι αιτητές αυτοί μπορούν να υποβάλουν, αντί των εγγράφων που αναφέρονται στα σημεία 1, 13 και 15 του Σχεδίου, ισοδύναμα έγγραφα από την αρμόδια αρχή της χώρας εγκατάστασής τους. Τα έγγραφα πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός των έξι μηνών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Αν η χώρα εγκατάστασης δεν εκδίδει τέτοια έγγραφα ή αυτά δεν καλύπτουν όλες τις προβλεπόμενες περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη ή ένορκη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του αιτητή. Η δήλωση πρέπει να γίνει ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού φορέα της χώρας εγκατάστασης.

Έγγραφα σε άλλη γλώσσα από την ελληνική ή την αγγλική πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση σε μία από αυτές τις δύο γλώσσες.

Το Υφυπουργείο διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία ή επικύρωση των εγγράφων που έχουν υποβληθεί. Όπως αναφέρει, η διευκρίνιση αποσκοπεί στην ενημέρωση των ενδιαφερόμενων αιτητών για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τον τρόπο υποβολής τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ