Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας: Ανακοινώθηκαν οι Κριτικές Επιτροπές για τη διετία 2026–2027

Τη σύνθεση των Κριτικών Επιτροπών για τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας της διετίας 2026–2027 ανακοίνωσε το Υφυπουργείο Πολιτισμού, μέσω του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού.

Οι τέσσερις επιτροπές, καθεμία από τις οποίες αποτελείται από πέντε μέλη, καλύπτουν τις κατηγορίες της λογοτεχνίας, της λαϊκής ποίησης, της λογοτεχνίας για παιδιά και εφήβους και της εικονογράφησης.

Ο θεσμός των Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους μηχανισμούς αναγνώρισης και προβολής της κυπριακής λογοτεχνικής δημιουργίας, με αδιάλειπτη παρουσία από το 1968.

Η σύνθεση των τεσσάρων Κριτικών Επιτροπών

Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας

Στην Κριτική Επιτροπή συμμετέχουν οι:

Αριστοτέλης Σαΐνης

Άννα Αφεντουλίδου

Λουίζα Χριστοδουλίδου

Στέφανος Στεφανίδης

Φλώρα Μανακίδου

Κρατικά Βραβεία Λαϊκής Ποίησης

Την επιτροπή απαρτίζουν οι:

Ευαγόρας Καραγιώργης

Κυριάκος Χαραλαμπίδης

Μαίρη Κουτσελίνη

Μιχάλης Χατζήμιχαηλ

Νάντια Στυλιανού, ΑΠΛ του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού

Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας για Παιδιά και Εφήβους

Στην επιτροπή συμμετέχουν οι:

Μαρίνα Ροδοσθένους

Τασούλα Τσιλιμένη

Μαρία Χατζηαναστάση

Βασιλική Βασιλούδη

Αλέξης Πέτρου

Κρατικά Βραβεία Εικονογράφησης

Την επιτροπή αποτελούν οι:

Λουίζα Καϊμάκη

Ελένη Εκκέσιη

Κωνσταντίνος Χατζηδημήτρη

Ευκλείδης Παπαδόπουλος

Έλενα Χριστοδουλίδου, ΑΠΛ του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού

Ένας λογοτεχνικός θεσμός με ιστορία από το 1968

Τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας αποτελούν τον μακροβιότερο κρατικό θεσμό για την ανάδειξη και επιβράβευση της κυπριακής λογοτεχνικής παραγωγής.

Από την καθιέρωσή τους το 1968 μέχρι σήμερα, έχουν ως βασικό στόχο την αναγνώριση της λογοτεχνικής αριστείας, την ενθάρρυνση της συγγραφικής δραστηριότητας και την προβολή του έργου Κύπριων δημιουργών.

Παράλληλα, ο θεσμός επιδιώκει να καλλιεργήσει τη δημιουργική άμιλλα και τη φιλαναγνωσία, ενισχύοντας τη θέση της λογοτεχνίας στη σύγχρονη πολιτιστική ζωή.

Η διάκριση σε επιμέρους κατηγορίες επιτρέπει την αναγνώριση διαφορετικών μορφών λογοτεχνικής και καλλιτεχνικής έκφρασης, από την πεζογραφία και την ποίηση μέχρι τη λαϊκή ποιητική παράδοση, τη λογοτεχνία για νεαρότερες ηλικίες και την εικονογράφηση.

214 τίτλοι υποβλήθηκαν το 2025

Ενδεικτικό της έκτασης της σύγχρονης κυπριακής λογοτεχνικής παραγωγής είναι το γεγονός ότι ο κατάλογος των υποψηφιοτήτων που υποβλήθηκαν το 2025 περιλάμβανε συνολικά 214 διαφορετικούς τίτλους.

Σύμφωνα με το Υφυπουργείο Πολιτισμού, ο αριθμός αυτός αποτυπώνει την πολυφωνία και την αυξανόμενη δραστηριότητα στον χώρο της κυπριακής λογοτεχνίας.

Η συμμετοχή δημιουργών από διαφορετικά λογοτεχνικά πεδία αναδεικνύει τη σημασία της διατήρησης ενός θεσμού που προσφέρει αναγνώριση στο συγγραφικό έργο και συμβάλλει στην προβολή της εγχώριας παραγωγής.

Η λογοτεχνία ως χώρος δημιουργίας και διαλόγου

Πέρα από την απονομή των διακρίσεων, τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας αναδεικνύουν τον ευρύτερο ρόλο της λογοτεχνίας στην κοινωνία.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Υφυπουργείου Πολιτισμού, η λογοτεχνία αποτελεί διαχρονικά μέσο δημιουργίας, διαλόγου, κατανόησης του εαυτού και του κόσμου, αλλά και καλλιέργειας της κριτικής σκέψης.

Με την ανακοίνωση των νέων Κριτικών Επιτροπών για τη διετία 2026–2027, συνεχίζεται η λειτουργία ενός θεσμού που συνδέει τη λογοτεχνική παράδοση της Κύπρου με τη σύγχρονη συγγραφική δημιουργία και την ανάδειξη νέων έργων και δημιουργών.