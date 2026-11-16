Η Ιλεάνα Νίκολσον επιστρέφει με τη δεύτερη ποιητική της συλλογή, με τίτλο «Έρωτας: Fuckity Fuck Fuck Fuck», η οποία κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2026 από τις Εκδόσεις Κοβάλτιο.

Πρόκειται για μια συλλογή που εξερευνά τις διαφορετικές όψεις του έρωτα και της επιθυμίας, μέσα από μια τολμηρή, σωματική και εξομολογητική ποιητική γλώσσα. Στο επίκεντρο βρίσκεται το σώμα που επιθυμεί, πληγώνεται, θυμάται και μεταμορφώνεται, καθώς και η σχέση ανάμεσα στη μνήμη, την απώλεια και την ερωτική εμπειρία.

Γραμμένα στα ελληνικά και στα αγγλικά, τα ποιήματα κινούνται ανάμεσα στην ερωτική εξομολόγηση, τη μοναξιά και την αποστασιοποίηση, με εναλλαγές στο ύφος, τον ρυθμό και τη φόρμα.

Ο έρωτας παρουσιάζεται άλλοτε ως καταφύγιο και άλλοτε ως πληγή, ενώ η ποιητική γραφή επιχειρεί να αποδώσει όσα παραμένουν εγγεγραμμένα στο σώμα και στη μνήμη, ακόμη και μετά το τέλος μιας σχέσης ή μιας εμπειρίας.

Η συλλογή καταπιάνεται με την επιθυμία όταν αυτή παύει να προσφέρει ασφάλεια, με την απώλεια που εξακολουθεί να είναι παρούσα και με τις συναισθηματικές και σωματικές διαστάσεις της ανθρώπινης εμπειρίας.

Η Ιλεάνα Νίκολσον γεννήθηκε και ζει στην Κύπρο. Η πρώτη της ποιητική συλλογή, με τίτλο «Βίζουαλ», κυκλοφόρησε το 2022.

Η παρουσίαση της νέας ποιητικής συλλογής θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026, στις 20:00, στο Καφενείο Πρόζακ στη Λευκωσία.Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο βραβευμένος ηθοποιός Μάριος Ιωάννου θα απαγγείλει ποιήματα από το βιβλίο.

Ποιήματα από τη συλλογή

ΑΠΟΚΤΗΝΩΣΗ

«Η αποκτήνωση μού στέρησε τρυφερότητα»

Μυρίζει σαπούνι το κορμί του

Το δικό μου καμένη σάρκα

Η παρουσία καθρέφτη στα μάτια του

Προδίδει την απουσία του εαυτού μου

SMALL GREEN CAPSULES

Small green capsules

The sublingual lingo fucks you in the head

Slurping candies over the tongue

Saliva goes gulp gulp gulp

7 am, 9 am, must surely remember before lunch

The white coating of the pills makes you gag

This is why small green capsules are the best

You just slip them in your throat before you even have the chance

To think about what you’re putting there

And the price you have to pay

For these small green capsules of 12.99

That will make you be normal

That will make you blend in

Tic toc tic toc

The obsessiveness stops

Ovarian madness no longer exists

Small green capsules make you go numb

Happy chappy, yet what miracle lasts?

Hysteria ebbs and flows like the blood

Small green capsules can only do so much

You sometimes refuse this

You long for the rush

The vile and the sweat and the crazy act

The flesh and the thoughts and the darkness and the fall

Small green capsules small green capsules

Little drops of emeralds

You take them every day

In small a dosage like the doctor says

Small green capsules small green capsules

And life passes by

Just

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Πληροφορίες

Συγγραφέας: Ιλεάνα Νίκολσον

Εκδόσεις: Κοβάλτιο, Οκτώβριος 2026

Σελίδες: 44

Τιμή: €7,42

Παρουσίαση: Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026, στις 20:00

Χώρος: Καφενείο Πρόζακ, Λευκωσία

Απαγγελία ποιημάτων: Μάριος Ιωάννου