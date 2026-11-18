Πτυχές της ιστορίας και της γραπτής πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου, μέσα από τεκμήρια και χειρόγραφα που βρίσκονται σήμερα στις συλλογές ευρωπαϊκών βιβλιοθηκών, αναδεικνύει η εκδήλωση «Κυπριακοί θησαυροί σε ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες», την οποία διοργανώνει το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026, στις 19.00.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Maximilien Girard, αρχειονόμος, παλαιογράφος και επιμελητής στο Τμήμα Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας (BnF), θα παρουσιάσει τη διάλεξη «Τεκμήρια για την ιστορία της Κύπρου μέσα από τις συλλογές της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας».

Ακολούθως, ο δρ Γιώργος Ανδρέου, ιστορικός της βυζαντινής λατρείας στο Ινστιτούτο Έρευνας του Κειμένου της Καινής Διαθήκης του Πανεπιστημίου του Münster, θα παρουσιάσει τη διάλεξη «Η συλλογή κυπριακών χειρογράφων του Tankerville James Chamberlayne και η δωρεά τους στην Αποστολική Βιβλιοθήκη του Βατικανού (1891–1900)».

Μέσα από τις δύο εισηγήσεις αναδεικνύεται τόσο η σημασία των συλλογών του εξωτερικού για τη μελέτη της κυπριακής ιστορίας όσο και η διαδρομή της κυπριακής χειρόγραφης κληρονομιάς πέρα από τα γεωγραφικά όρια του νησιού.

Πληροφορίες

«Κυπριακοί θησαυροί σε ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες»

Ημερομηνία διεξαγωγής: Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026

Ώρα διεξαγωγής: 19.00

Τοποθεσία: Αίθουσα Ανδρέα Πατσαλίδη/Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου