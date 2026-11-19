Δύο Κύπριες δημιουργοί, η Νάσια Διονυσίου και η Νάντια Στυλιανού, βρίσκονται ανάμεσα στους υποψηφίους των Διεθνών Λογοτεχνικών Βραβείων Jean Moréas για την εκδοτική παραγωγή του 2025, σύμφωνα με τις βραχείες λίστες που ανακοινώθηκαν μετά τη συνεδρίαση των αρμόδιων επιτροπών την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026.

Η Νάσια Διονυσίου είναι υποψήφια στην κατηγορία του καλύτερου μυθιστορήματος με το «Μη γράφετε Αρθούρος» (εκδόσεις Πόλις), ενώ η Νάντια Στυλιανού περιλαμβάνεται στη βραχεία λίστα για την καλύτερη ποιητική συλλογή με το «Ο μυστικός θίασος» (εκδόσεις Καστανιώτη).

Οι δύο συγγραφείς συγκαταλέγονται στους δέκα υποψηφίους των αντίστοιχων κατηγοριών, στο πλαίσιο ενός θεσμού που αναδεικνύει έργα της σύγχρονης ελληνόγλωσσης λογοτεχνικής παραγωγής.

Οι υποψηφιότητες στην ποίηση και την πεζογραφία

Οι Επιτροπές Ποίησης και Πεζογραφίας των βραβείων συνεδρίασαν στις 15 Νοεμβρίου και κατήρτισαν τις βραχείες λίστες σε πέντε κατηγορίες: καλύτερη ποιητική συλλογή, πρώτη εμφάνιση στην ποίηση, μυθιστόρημα, διήγημα/νουβέλα και πρώτη εμφάνιση στην πεζογραφία.

Στην κατηγορία του μυθιστορήματος, η Νάσια Διονυσίου συνυποψήφια με τους Κώστα Ακρίβο, Βασίλη Γκουρογιάννη, Ισίδωρο Ζουργό, Αμάντα Μιχαλοπούλου, Σάκη Σερέφα, Ελένη Στελλάτου, Κωνσταντίνο Τζαμιώτη, Βασίλη Ι. Τζανακάρη και Φωτεινή Τσαλίκογλου.

Αντίστοιχα, στην κατηγορία της ποιητικής συλλογής, η Νάντια Στυλιανού βρίσκεται στη βραχεία λίστα μαζί με τους Διώνη Δημητριάδου, Π. Ευσταθία, Θωμά Ιωάννου, Μαρία Καντ, Διονύση Καψάλη, Φροσούλα Κολοσιάτου, Αλέξανδρο Μηλιά, Νίκο Παπάνα και Κασσάνδρα Φουντουλάκη.

Η Νάσια Διονυσίου

Μνήμη, ιστορία και νέοι αφηγηματικοί τρόποι

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των βραβείων, οι επιτροπές έδωσαν ιδιαίτερη προσοχή στη συνύπαρξη καταξιωμένων και πρωτοεμφανιζόμενων δημιουργών, καταγράφοντας παράλληλα τις θεματικές και εκφραστικές τάσεις της λογοτεχνικής παραγωγής του 2025.

Στην ποίηση, η μνήμη, η απώλεια και η εμπειρία του χρόνου αναδεικνύονται ως επαναλαμβανόμενοι θεματικοί άξονες. Το προσωπικό βίωμα αποτυπώνεται μέσα από διαφορετικές μορφές γραφής, από τον λυρικό στοχασμό και την ειρωνεία έως την αποσπασματική έκφραση, ενώ σε ορισμένα έργα αναπτύσσεται διάλογος με την παράδοση, την ιστορία και τη φωτογραφική εικόνα.

Στην πεζογραφία, η επανεγγραφή του μύθου και η επιστροφή σε κρίσιμες ιστορικές περιόδους συνυπάρχουν με αφηγήσεις για την οικογενειακή μνήμη, τις σχέσεις μεταξύ των γενεών και την έμφυλη εμπειρία. Η εναλλαγή αφηγηματικών φωνών, η χρήση του αποσπάσματος και η διασταύρωση αυτοβιογραφικών στοιχείων με τη μυθοπλασία αποτελούν ορισμένες από τις τεχνικές που επισημαίνουν οι επιτροπές.

Οι υπόλοιπες κατηγορίες

Στην κατηγορία πρωτοεμφανιζόμενου ποιητή ή ποιήτριας υποψήφιοι είναι οι Πέτρος Ισαακίδης, Γεωργία Καλαφάτη, Βασίλειος Κλήμης, Άγγελος Μπέρτος, Ιωάννης Μωραΐτης, Θανάσης Πάνου, Δήμητρα Σιούκα, Ραφαέλα Σταματάκη, Λάζαρος Φίλης και Χρήστος Χατζηγεωργίου.

Για το βραβείο διηγήματος/νουβέλας έχουν επιλεγεί έργα των Χρήστου Αστερίου, Σοφίας Α. Αυγερινού, Νίκου Δαββέτα, Φίλιππου Δ. Δρακονταειδή, Λένας Κορομηλά, Ανδρέα Μήτσου, Μιχάλη Μοδινού, Μαριλένας Παπαϊωάννου, Μαριάνθης Τεντζεράκη και Μισέλ Φάις.

Στην κατηγορία πρωτοεμφανιζόμενου πεζογράφου περιλαμβάνονται οι Μαρίνα Αγαθαγγελίδου, Νικόλας Ευαντινός, Γιάννης Ξούριας, Ευάρεστος Πιμπλής, Γιώργος Πισσάνης, Κατερίνα Σερίφη, Γιώργος Σύρμας, Β. Τσιλιπάνης, Στεφανία Τσουκαλίδου και Γιώργος Ψωμιάδης.

Η Νάντια Στυλιανού

Οι επιτροπές των βραβείων

Πρόεδρος των Επιτροπών Ποίησης και Πεζογραφίας είναι η Δέσποινα Παπαστάθη, διδάκτωρ Νέας Ελληνικής Φιλολογίας και μέλος του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Στις δύο επιτροπές συμμετέχουν επίσης οι Αντώνης Σκιαθάς, Μίνα Πετροπούλου, Γιώργος-Ίκαρος Μπαμπασάκης, Λιάνα Σακελλίου, Μαρία Κούρση και Μάριος Κυπαρίσσης Μώρος, ενώ την Επιτροπή Πεζογραφίας συμπληρώνουν ο Θανάσης Κούγκουλος και η Μιλένα Ζαφειροπούλου.