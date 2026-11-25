Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής Γκουστάβο Σκάρπα, ο οποίος πέρασε και από τον Ολυμπιακό το 2023, κατάφερε να μετατρέψει μια νουβέλα του Λέοντος Τολστόι σε εκδοτικό φαινόμενο στη Βραζιλία, αποδεικνύοντας ότι η επιρροή ενός αθλητή μπορεί να ξεπεράσει τα όρια των γηπέδων.

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η βρετανική εφημερίδα The Guardian, ο 32χρονος ποδοσφαιριστής της Ατλέτικο Μινέιρο, ο οποίος μοιράζεται συστηματικά τις αναγνωστικές του εμπειρίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνέβαλε στην εκτόξευση των πωλήσεων του έργου «Ο θάνατος του Ιβάν Ιλίτς» του Ρώσου συγγραφέα.

Η νουβέλα, που πρωτοδημοσιεύθηκε το 1886 και πραγματεύεται τη θνητότητα, την κοινωνική υποκρισία και την αναζήτηση νοήματος στη ζωή, βρέθηκε στην κορυφή των συνολικών πωλήσεων της Amazon στη Βραζιλία μετά την παρουσίασή της από τον Σκάρπα.

Η σχέση του ποδοσφαιριστή με τη λογοτεχνία δεν περιορίζεται, ωστόσο, στις προσωπικές του αναρτήσεις. Η δημόσια ενασχόλησή του με τα βιβλία συνέβαλε στη δημιουργία της αναγνωστικής κοινότητας Galeitura, η οποία απευθύνεται κυρίως σε φιλάθλους της Ατλέτικο Μινέιρο και αριθμεί περισσότερους από 130.000 ακολούθους.

Μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, το ενδιαφέρον για τη λογοτεχνία συνδέεται με την οπαδική κουλτούρα, ενώ διοργανώνονται δράσεις για τη διάδοση της ανάγνωσης, μεταξύ των οποίων δωρεές βιβλίων και δραστηριότητες σε σχολεία.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, η απήχηση της πρωτοβουλίας έχει αρχίσει να επεκτείνεται και πέρα από τους φιλάθλους της Ατλέτικο Μινέιρο, εμπνέοντας αντίστοιχες αναγνωστικές κοινότητες μεταξύ υποστηρικτών άλλων ποδοσφαιρικών ομάδων στη Βραζιλία.

Η περίπτωση του Σκάρπα αναδεικνύει μια διαφορετική πλευρά της σχέσης ανάμεσα στον αθλητισμό και τον πολιτισμό, καθώς ένας ποδοσφαιριστής αξιοποιεί τη δημοφιλία του για να φέρει κλασικά λογοτεχνικά έργα σε ένα κοινό που ενδεχομένως δεν θα τα αναζητούσε μέσα από τους παραδοσιακούς διαύλους προώθησης του βιβλίου.