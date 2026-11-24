Την προκήρυξη του 7ου Διεθνούς Λογοτεχνικού Διαγωνισμού 2026-2027, στις κατηγορίες διηγήματος και ποίησης, ανακοίνωσαν οι Εκδόσεις Ηλιαχτίδα, προσκαλώντας δημιουργούς που γράφουν στην ελληνική γλώσσα να υποβάλουν τα έργα τους.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε άτομα άνω των 18 ετών, τα οποία διαμένουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει με ένα μόνο έργο, είτε διήγημα έως 1.000 λέξεις είτε ποίημα έως 40 στίχους.

Στην κατηγορία του διηγήματος προβλέπονται τρεις θεματικές ενότητες: κοινωνικό-ρομαντικό, αστυνομικό-μυστηρίου και θρίλερ-τρόμου.

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής είναι τα έργα να είναι πρωτότυπα και αδημοσίευτα, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Δεν γίνονται δεκτά έργα που έχουν ήδη δημοσιευθεί σε βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες ή στο διαδίκτυο, ενώ η βράβευση σε προηγούμενο λογοτεχνικό διαγωνισμό θεωρείται επίσης δημοσίευση.

Τα κείμενα πρέπει να είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα, σε αρχείο Word, με γραμματοσειρά Calibri και μέγεθος 11. Επιτρέπεται η περιορισμένη χρήση λέξεων τοπικής διαλέκτου ή ξένων λέξεων, εφόσον το απαιτεί το έργο και συνοδεύονται από σχετική επεξηγηματική σημείωση.

Υποβολή συμμετοχών και αξιολόγηση

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τα έργα τους αποκλειστικά σε μορφή Word, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ekdoseisiliaxtida.gr, αναγράφοντας στο θέμα του μηνύματος τη λέξη «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ» και, στην περίπτωση διηγήματος, την αντίστοιχη κατηγορία.

Στο αρχείο πρέπει να περιλαμβάνονται ο τίτλος και το κείμενο του έργου, καθώς και τα προσωπικά στοιχεία του συμμετέχοντα: ονοματεπώνυμο, πόλη διαμονής, τηλέφωνο επικοινωνίας και ηλεκτρονική διεύθυνση.

Με την υποβολή της συμμετοχής τους, οι δημιουργοί αποδέχονται τους όρους του διαγωνισμού και την αξιολόγηση των έργων τους από την κριτική επιτροπή, η απόφαση της οποίας είναι οριστική.

Συμμετοχές που δεν πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων θα αποκλείονται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Τα υποβληθέντα έργα δεν επιστρέφονται, ενώ όσα δεν διακριθούν θα καταστραφούν μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.

Συλλογική έκδοση και απονομή διακρίσεων

Οι δημιουργοί των έργων που θα διακριθούν θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

Τα διακριθέντα διηγήματα και ποιήματα θα συμπεριληφθούν σε έντυπη συλλογική έκδοση, η οποία προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει την άνοιξη του 2027.

Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, οι συγγραφείς των διακριθέντων έργων θα πρέπει να προμηθευτούν τουλάχιστον πέντε αντίτυπα της έκδοσης, στην τιμή των 10 ευρώ ανά αντίτυπο, με συνολικό ελάχιστο κόστος 50 ευρώ.

Η παρουσίαση των συλλογικών τόμων και η απονομή των τιμητικών διακρίσεων θα πραγματοποιηθούν σε ειδική εκδήλωση στην Αθήνα.

Προθεσμία και πληροφορίες

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 30 Ιανουαρίου 2027

Κατηγορίες: Διήγημα (έως 1.000 λέξεις) και Ποίηση (έως 40 στίχους)

Ηλεκτρονική υποβολή: info@ekdoseisiliaxtida.gr

Πληροφορίες: 210 4967338 και 693477684

Διοργάνωση: Εκδόσεις Ηλιαχτίδα