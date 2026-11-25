Την ετήσια λίστα με τα 100 βιβλία που ξεχώρισαν το 2026 δημοσίευσαν τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026 οι New York Times, συγκεντρώνοντας τις επιλογές της συντακτικής ομάδας του Book Review από τη φετινή εκδοτική παραγωγή.

Όπως σημειώνουν οι συντάκτες της αμερικανικής εφημερίδας, κάθε φθινόπωρο η διαδικασία περιορισμού της επιλογής σε 100 τίτλους αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολη, με αρκετά από τα αγαπημένα τους βιβλία να μένουν αναπόφευκτα εκτός.

Χωρισμένη σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τη μυθοπλασία (fiction) και τη μη μυθοπλαστική γραφή (nonfiction), η λίστα δεν αποτελεί αξιολογική κατάταξη, αλλά φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως αφετηρία για νέες αναγνωστικές ανακαλύψεις και ως οδηγός επιλογής βιβλίων ενόψει των γιορτών.

Οι λογοτεχνικές επιλογές της χρονιάς

Στη φετινή λίστα συναντάμε, μεταξύ άλλων, το American Hagwon της Μιν Τζιν Λι, το τρίτο μυθιστόρημα της σχεδιαζόμενης τετραλογίας της συγγραφέως για την κορεατική διασπορά, το The Disappearers του Μάρλον Τζέιμς, με επίκεντρο την ομοφοβική βία στην Τζαμάικα, και το Cool Machine του Κόλσον Γουάιτχεντ, με το οποίο ολοκληρώνεται η αστυνομική τριλογία του για το Χάρλεμ.

Στις επιλογές περιλαμβάνονται επίσης το The End of Everything του Μ. Τζον Χάρισον, που απέσπασε το φετινό Βραβείο Booker, η πρώτη συλλογή διηγημάτων της Σίγκριντ Νούνιεζ, It Will Come Back to You, το John of John του Ντάγκλας Στιούαρτ και το νέο μυθιστόρημα της Αν Πάτσετ, Whistler.

Η λίστα εκτείνεται πέρα από τη λογοτεχνική μυθοπλασία, περιλαμβάνοντας ιστορικά και αστυνομικά μυθιστορήματα, έργα επιστημονικής φαντασίας, λογοτεχνία τρόμου και αισθηματικά μυθιστορήματα. Τη θέση της έχει και η ποίηση, με συλλογές της βραβευμένης με Πούλιτζερ Τζόρι Γκράχαμ, του Τζόσουα Μπένετ και του Λάρι Λέβις.

Ο σύγχρονος κόσμος μέσα από τα βιβλία

Στην κατηγορία της μη μυθοπλαστικής γραφής, σημαντική θέση καταλαμβάνουν ζητήματα που απασχολούν τη διεθνή επικαιρότητα, από τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την αμερικανική εξωτερική πολιτική μέχρι τη συγκέντρωση εξουσίας στα χέρια των τεχνολογικών κολοσσών.

Days of Love and Rage του Ανάντ Γκοπάλ.

Ανάμεσα στις επιλογές βρίσκονται το Days of Love and Rage του Ανάντ Γκοπάλ, που προσεγγίζει τον εμφύλιο πόλεμο στη Συρία μέσα από τις ζωές έξι ανθρώπων που αντιστάθηκαν στο καθεστώς, το Israel του ιστορικού Ομέρ Μπάρτοβ και το Regime Change των δημοσιογράφων Μάγκι Χάμπερμαν και Τζόναθαν Σουάν, το οποίο καταγράφει τους πρώτους 14 μήνες της δεύτερης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.

Τη σχέση τεχνολογίας και εξουσίας εξετάζουν το Muskism των Κουίν Σλόμποντιαν και Μπεν Τάρνοφ, με επίκεντρο τον Έλον Μασκ, και το Prophecy της Καρίσα Βέλιθ, που θέτει ερωτήματα γύρω από την ισχύ των εταιρειών τεχνολογίας και τις υποσχέσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Στο The Last Best Place on the Internet, ο δημοσιογράφος Ρίτσαρντ Κουκ στρέφεται στην ιστορία της Wikipedia και στη θέση της στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον.

Από τα κορίτσια του Ρενουάρ στην ελληνική αρχαιότητα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εκδόσεις που στρέφονται στην ιστορία της τέχνης, τη μουσική, τη φιλοσοφία και τη λογοτεχνική κριτική.

Στο The Renoir Girls, η Κάθριν Όστλερ αναζητά την ιστορία της Αλίς και της Ελιζαμπέτ Καέν ντ' Ανβέρ, των δύο κοριτσιών που απαθανάτισε ο Πιερ-Ογκίστ Ρενουάρ στον πίνακά του «Ροζ και μπλε» του 1881, φωτίζοντας μέσα από τις ζωές τους την ιστορία της εβραϊκής κοινότητας στη Γαλλία.

Στο The Frenchmen, η Έμιλι Ίκιν επανέρχεται στη σκέψη Γάλλων διανοουμένων, όπως ο Μισέλ Φουκώ και ο Ζακ Ντεριντά, εξετάζοντας τη διαχρονική σημασία του έργου τους, ενώ στο On Morrison η Ναμουάλι Σερπέλ καταπιάνεται με το λογοτεχνικό έργο, την πολιτική σκέψη και την αισθητική της Τόνι Μόρισον.

Στη μουσική στρέφεται ο Κόλιν Άσερ με το The Midnight Special, εξετάζοντας τον τρόπο με τον οποίο η αστυνομία, το δικαστικό σύστημα και οι φυλακές διαμόρφωσαν πτυχές της αμερικανικής μουσικής ιστορίας, μέσα από τις διαδρομές πέντε καλλιτεχνών, μεταξύ των οποίων ο Τζόνι Κας και ο Τουπάκ Σακούρ.

Στο A Vast Horizon, η Άννα Τόμασον ανασυνθέτει, μέσα από επιστολές, απομνημονεύματα, έργα τέχνης και φωτογραφίες, το δημιουργικό περιβάλλον του Hôtel Vaste Horizon στη γαλλική Ριβιέρα, όπου το καλοκαίρι του 1937, λίγο πριν από το ξέσπασμα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, συναντήθηκαν προσωπικότητες όπως ο Πάμπλο Πικάσο, η Ντόρα Μάαρ και ο Μαν Ρέι.

Ελληνικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το Crossing the Wine-Dark Sea της κλασικίστριας και μεταφράστριας της «Οδύσσειας» Έμιλι Γουίλσον. Πρόκειται για μια συλλογή δοκιμίων που εκτείνεται από τις προκλήσεις της μετάφρασης της ρωμαϊκής κωμωδίας μέχρι τη συνύπαρξη του μισογυνισμού και της επιθυμίας στη μορφή της Ωραίας Ελένης.

Η Ιστορία μέσα από τις ανθρώπινες διαδρομές

Σημαντική παρουσία στη φετινή επιλογή έχουν οι εκδόσεις που προσεγγίζουν ιστορικά γεγονότα μέσα από προσωπικές μαρτυρίες, οικογενειακά αρχεία και ιστορίες της καθημερινότητας.

Στο Stay Alive, ο Ίαν Μπουρούμα εξετάζει, μέσα από επιστολές, ημερολόγια και απομνημονεύματα, τη ζωή των κατοίκων του Βερολίνου υπό το ναζιστικό καθεστώς, ενώ στο The War Within a War ο Γουίλ Χέιγκουντ συνδέει τον πόλεμο του Βιετνάμ με τους αγώνες των Αφροαμερικανών για πολιτικά δικαιώματα στις ΗΠΑ.

Στο Said the Dead, η Ιρλανδή συγγραφέας και ποιήτρια Ντόριαν Νι Γκρίφα συνδυάζει τη βιογραφία, την ποίηση και την προσωπική αφήγηση, επιχειρώντας να ανασυνθέσει τις ζωές γυναικών που νοσηλεύτηκαν σε ένα ψυχιατρικό ίδρυμα στο Κορκ της Ιρλανδίας, μέσα από τα αρχεία του ιδρύματος.

Η απώλεια, η οικογένεια και η προσωπική εμπειρία

Ξεχωριστή θέση καταλαμβάνουν τα απομνημονεύματα και οι προσωπικές αφηγήσεις, με θεματικές που εκτείνονται από την απώλεια και την ασθένεια μέχρι τις οικογενειακές σχέσεις, την πίστη και την εργασία.

Στο Death of an Ordinary Man, η Σάρα Πέρι καταγράφει τις τελευταίες ημέρες της ζωής του πεθερού της, φωτίζοντας παράλληλα τις δυσκολίες πρόσβασης στη φροντίδα και τη γραφειοκρατία που συνοδεύει την ασθένεια. Στο Strangers, η Μπελ Μπέρντεν γράφει για την αιφνίδια διάλυση του γάμου της, ενώ στο Keeper of My Kin η βραβευμένη με Πούλιτζερ ιστορικός Άντα Φερέρ αναζητά τις συνέπειες της Κουβανικής Επανάστασης στην ιστορία της δικής της οικογένειας.

Στη σχέση μητέρας και κόρης επικεντρώνεται η δημοσιογράφος του New Yorker Ρέιτσελ Άβιβ, στη συλλογή δοκιμίων You Won’t Get Free of It, ενώ στο Trash! ο Σιμόν Παρέ-Πουπάρ καταγράφει την εμπειρία του ως εργαζομένου στην αποκομιδή απορριμμάτων στο Μόντρεαλ.

Η δημοσιογραφική έρευνα ως βιβλίο

Αρκετές από τις φετινές επιλογές αποτελούν προϊόν εκτενούς δημοσιογραφικής έρευνας, με επίκεντρο τη διαφθορά, τις κοινωνικές ανισότητες και τη λειτουργία των θεσμών.

Στο London Falling, ο Πάτρικ Ράντεν Κιφ, με αφετηρία τον θάνατο ενός νεαρού άνδρα, διερευνά τον κόσμο του πλούτου και της εγκληματικότητας στο Λονδίνο. Στο How to Rule the World, ο Τίο Μπέικερ εξετάζει τη διαπλοκή της ανώτατης εκπαίδευσης με τις εταιρείες τεχνολογίας και τα επενδυτικά κεφάλαια, μέσα από την περίπτωση του Πανεπιστημίου Στάνφορντ.

Στο The Black Shield, ο Γουίλμπερτ Λ. Κούπερ συνδυάζει την ερευνητική δημοσιογραφία με την οικογενειακή ιστορία, εξετάζοντας τη σχέση φυλετικής ταυτότητας και αστυνόμευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Επιστήμη, περιβάλλον και ανθρώπινη ύπαρξη

Από την οικολογική ιστορία μέχρι τη νευροεπιστήμη, η λίστα περιλαμβάνει εκδόσεις που εξετάζουν τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον, αλλά και με την ίδια του τη βιολογική υπόσταση.

Στο Salt Lakes, η Κάρολαϊν Τρέισι ταξιδεύει από την Αράλη μέχρι τη Μεγάλη Αλμυρή Λίμνη της Γιούτα, μελετώντας ένα φυσικό φαινόμενο που απειλείται με εξαφάνιση, ενώ στο The Oak and the Larch η Σόφι Πίνκαμ προσεγγίζει την πολιτική, κοινωνική και πολιτιστική ιστορία της Ρωσίας μέσα από τα δάση της.

Στο The Vanishing Family, ο Ρόμπερτ Κόλκερ συνδυάζει την επιστημονική γνώση με τη δημοσιογραφική αφήγηση, παρακολουθώντας την ιστορία μιας οικογένειας που βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σπάνια κληρονομική μορφή άνοιας και θέτοντας το ερώτημα τι σημαίνει για έναν άνθρωπο να γνωρίζει εκ των προτέρων τη βιολογική του μοίρα.

Οι βιογραφίες και οι άνθρωποι πίσω από την Ιστορία

Από τη λογοτεχνία και την επιστήμη μέχρι την πολιτική και την οικονομία, οι βιογραφίες της φετινής λίστας επανεξετάζουν τη ζωή και την παρακαταθήκη προσωπικοτήτων, ορισμένες από τις οποίες έχουν υποχωρήσει από τη συλλογική μνήμη.

Στο Anita Brookner, η Ερμιόνη Λι σκιαγραφεί το πορτρέτο της Βρετανίδας μυθιστοριογράφου και ιστορικού τέχνης, αναδεικνύοντας πτυχές της προσωπικότητάς της που συχνά επισκιάζονταν από τους μοναχικούς χαρακτήρες των βιβλίων της. Στο The Boundless Deep, ο Ρίτσαρντ Χολμς στρέφεται στα νεανικά χρόνια του ποιητή Άλφρεντ Τένισον, σε μια εποχή επιστημονικών ανακαλύψεων και θρησκευτικών ανακατατάξεων.

Στο The Invisible Hand of Maria Edgeworth, η δημοσιογράφος Τζίνα Σμάλεκ επανεξετάζει τη συμβολή της συγγραφέως Μαρία Έτζγουορθ στην πολιτική οικονομία, θέτοντας ευρύτερα ερωτήματα γύρω από τον ιστορικό αποκλεισμό των γυναικών από την οικονομική σκέψη. Στο The Traveler, η Αντρέα Βουλφ ανασύρει από τη λήθη τον φυσιοδίφη Γκέοργκ Φόρστερ και τη συμβολή του στη διάδοση των ιδεών του Διαφωτισμού και των οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η μετανάστευση, η ταυτότητα και τα σύνορα

Η εμπειρία της μετανάστευσης και τα ζητήματα ταυτότητας διατρέχουν αρκετές από τις λογοτεχνικές επιλογές της χρονιάς. Στο Good People, η Πατμίνα Σαμπίτ εξετάζει τις κοινωνικές προσδοκίες και τις οικογενειακές σχέσεις μέσα από την ιστορία μιας αφγανοαμερικανικής οικογένειας, ενώ στο Taipei Story η Ρ. Φ. Κουάνγκ στρέφεται στα ζητήματα της γλώσσας και της πολιτισμικής ταυτότητας μέσα από την καθημερινότητα μιας Αμερικανίδας φοιτήτριας στην Ταϊβάν.

Μέσα από διαφορετικές αφηγηματικές προσεγγίσεις, το Sublimation της Ίζαμπελ Τζ. Κιμ και το The Renovation του Κενάν Ορχάν αξιοποιούν στοιχεία του φανταστικού για να διερευνήσουν την εμπειρία της μετανάστευσης, τη σχέση με τον τόπο καταγωγής και την πολιτική διάσταση των συνόρων.

Η μουσική ως αφηγηματικός άξονας

Η μουσική δεν περιορίζεται στις ιστορικές και βιογραφικές εκδόσεις, αλλά βρίσκεται και στον πυρήνα ορισμένων μυθιστορημάτων της χρονιάς.

Στο Music Against the Night, η Γιγιούν Λι αντλεί έμπνευση από τη ζωή δύο πραγματικών μουσικών, του Ιρλανδού Τζον Φιλντ και της Αντελαΐντ Περσερόν, συνδέοντας τις διαδρομές τους με την ιστορία της Ευρώπης και της αποικιοκρατίας στις αρχές του 19ου αιώνα.

Στο Partita, η βραβευμένη με Πούλιτζερ Μπάρμπαρα Κίνγκσολβερ αφηγείται την ιστορία μιας πρώην νεαρής δεξιοτέχνιδας του πιάνου, εξετάζοντας τις ανεκπλήρωτες φιλοδοξίες, τις χαμένες ευκαιρίες και τη θέση της μουσικής στη ζωή ενός ανθρώπου.

Από την επιστημονική φαντασία στη λογοτεχνία του τρόμου

Στη φετινή επιλογή, η λογοτεχνία του φανταστικού συνομιλεί συχνά με σύγχρονα πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα. Στο Earth 7, η Ντεμπ Όλιν Άνφερθ θέτει ερωτήματα γύρω από την οικολογική καταστροφή και την ευθύνη του ανθρώπου απέναντι στον φυσικό κόσμο, ενώ στο Weavingshaw η Χέμπα Αλ-Ουασίτι συνδυάζει το υπερφυσικό στοιχείο με ζητήματα προσφυγιάς, ιμπεριαλισμού και εγκλεισμού.

Στο Off the Reservation, ο Στίβεν Γκράχαμ Τζόουνς αξιοποιεί τη λογοτεχνία του τρόμου για να αναμετρηθεί με την ιστορική βία εις βάρος των αυτόχθονων πληθυσμών της Αμερικής.

Η σύγχρονη ζωή στην εποχή των κοινωνικών δικτύων

Η επίδραση της τεχνολογίας στην καθημερινότητα και στις ανθρώπινες σχέσεις απασχολεί και τη μυθοπλασία. Στο Yesteryear, η Κάρο Κλερ Μπερκ εξετάζει την απόσταση ανάμεσα στην εξιδανικευμένη εικόνα της οικογενειακής ζωής που προβάλλεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την πραγματικότητα πίσω από αυτήν.

Στο Transcription, ο Μπεν Λέρνερ χρησιμοποιεί τη δυσλειτουργία ενός κινητού τηλεφώνου ως αφετηρία για έναν στοχασμό γύρω από την καλλιτεχνική παρακαταθήκη, τη μνήμη και τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία διαμεσολαβεί την ανθρώπινη εμπειρία.

Δείτε αναλυτικά τα 100 βιβλία που ξεχώρισαν το 2026, σύμφωνα με τους New York Times.