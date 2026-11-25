Με εντυπωσιακή προσέλευση, γεμάτους διαδρόμους και αίθουσες, εκδηλώσεις που προσέλκυσαν το ενδιαφέρον του κοινού και ουρές αναγνωστών για συναντήσεις και υπογραφές βιβλίων από αγαπημένους συγγραφείς, ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η 5η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Λεμεσού.

Περισσότεροι από 9.000 επισκέπτες έδωσαν το «παρών» στη φετινή διοργάνωση, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της Έκθεσης και την ολοένα εντονότερη παρουσία της στον πολιτιστικό χάρτη της Κύπρου και της ευρύτερης περιοχής. Παράλληλα, περισσότεροι από 160 επαγγελματίες του βιβλίου συμμετείχαν στο Επαγγελματικό Πρόγραμμα, ενισχύοντας τον διεθνή χαρακτήρα και τον ρόλο της Έκθεσης ως σημείου συνάντησης και δικτύωσης για τον εκδοτικό και ευρύτερο πολιτιστικό κλάδο.

Η φετινή Έκθεση ήταν η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα: 127 εκθέτες, περισσότεροι από 150 ομιλητές και συγγραφείς επί σκηνής, πάνω από 120 εκδηλώσεις, χιλιάδες τίτλοι βιβλίων και πέντε διαφορετικές σκηνές συνέθεσαν ένα τριήμερο γεμάτο γνώση, έμπνευση, διάλογο και νέες ανακαλύψεις. Ένα τριήμερο κατά το οποίο το βιβλίο έγινε αφορμή για ουσιαστικές συναντήσεις, νέες γνωριμίες και ζωντανή ανταλλαγή ιδεών ανάμεσα σε ανθρώπους διαφορετικών γενεών και πολιτισμών.

Πάνω από 800 μαθητές από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία

Μία από τις σημαντικότερες καινοτομίες της φετινής διοργάνωσης ήταν ότι, για πρώτη φορά, η Έκθεση άνοιξε τις πύλες της στο ευρύ κοινό από την Παρασκευή. Η επιλογή αυτή έδωσε από την πρώτη ημέρα τον παλμό μιας μεγάλης γιορτής του βιβλίου.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντική ήταν η ανταπόκριση της σχολικής κοινότητας, καθώς την Παρασκευή περισσότεροι από 800 μαθητές και μαθήτριες από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία επισκέφθηκαν την Έκθεση, με δυναμική προσέλευση εφήβων. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο του βιβλίου, να παρακολουθήσουν διαδραστικές εκδηλώσεις με καταξιωμένους συγγραφείς, να συμμετέχουν ενεργά σε δράσεις που φιλοξενήθηκαν στις σκηνές της διοργάνωσης και να αγοράσουν βιβλία.

Αναβαθμισμένο και το Επαγγελματικό Πρόγραμμα

Ξεχωριστή θέση στη φετινή διοργάνωση είχε και πάλι το Επαγγελματικό Πρόγραμμα, με 46 ομιλητές από 11 χώρες και τη συμμετοχή περισσότερων από 160 επαγγελματιών του κλάδου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι βιβλιοθήκες, η ανάγνωση στην ψηφιακή εποχή, η τεχνητή νοημοσύνη, τα ebooks και τα audiobooks, η ευρωμεσογειακή συνεργασία και ο ρόλος της Κύπρου στη διασύνδεση των αγορών βιβλίου της περιοχής. Το διήμερο Επαγγελματικό Πρόγραμμα, ξεκινώντας με το Συνέδριο της Παρασκευής, αποτέλεσε σημείο συνάντησης για ανθρώπους του βιβλίου, της εκπαίδευσης, των βιβλιοθηκών, των εκδόσεων και της τεχνολογίας, δημιουργώντας ευκαιρίες για ανταλλαγή γνώσης, ανάπτυξη συνεργασιών και διεθνή δικτύωση.

Η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Λεμεσού επενδύει συστηματικά σε αυτή τη διάσταση της διοργάνωσης, με την πεποίθηση ότι η Κύπρος μπορεί και πρέπει να έχει ενεργό ρόλο στον διεθνή διάλογο για το μέλλον του βιβλίου, της ανάγνωσης και του πολιτισμού, και να αποτελέσει γέφυρα ανάμεσα στις αγορές βιβλίου, περιεχομένου και τεχνολογίας Ευρώπης, Μεσογείου και Μέσης Ανατολής.

Παιδική και Νεανική Σκηνή: Καλλιεργώντας την αγάπη για το βιβλίο

Με ιδιαίτερη χαρά υποδέχθηκε και φέτος το κοινό η Παιδική και Νεανική Σκηνή, με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων για παιδιά και εφήβους, στο οποίο συμμετείχαν συγγραφείς, εικονογράφοι και δημιουργοί από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης απονεμήθηκε το Limassol International Book Fair Award στην Κύπρια συγγραφέα Δρ Άννα Κουππάνου, ως αναγνώριση της πολύτιμης συμβολής της στην παιδική και νεανική λογοτεχνία και στα κυπριακά γράμματα.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντική ήταν και φέτος η συμμετοχή στον 4ο Βιβλιομαραθώνιο, που πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη της PwC Κύπρου και του PwC Foundation. Δεκάδες παιδιά διάβασαν, από τον περασμένο Ιούλιο, βιβλία που προτάθηκαν στο πλαίσιο της δράσης και συναντήθηκαν την Κυριακή στην Παιδική και Νεανική Σκηνή, όπου βραβεύτηκαν και είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με αγαπημένους τους συγγραφείς. Μια δράση που αναδεικνύει έμπρακτα τη σημασία της φιλαναγνωσίας και της επαφής των παιδιών με το βιβλίο.

Ξεχωριστή θέση στο φετινό παιδικό πρόγραμμα είχε η τέχνη της εικονογράφησης, μέσα από τη γνωριμία και τη δημιουργική συνάντηση των επισκεπτών με τον Γάλλο εικονογράφο Fabien Lambert.

Ουρές για υπογραφές και συναντήσεις με γνωστούς συγγραφείς

Το πρόγραμμα της 5ης διοργάνωσης φιλοξένησε σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της λογοτεχνίας, της σκέψης, της επιστήμης και του πολιτισμού. Ανάμεσά σε αυτές ο Lilian Thuram, ο Fabio Stassi, ο Thomas Erikson, η Martina Vidaic, η Ρέα Γαλανάκη, ο Σάββας Σαββόπουλος, η Αγγελική Νικολούλη, ο Κωνσταντίνος Λουκόπουλος (The Mythologist), η Νικολέττα Δημητρίου, ο Σωφρόνης Σωφρονίου, η Άννα Κουππάνου, η Έλενα Περικλέους, ο Θοδωρής Παπαϊωάννου, η Βίκυ Ξανθοπούλου και πολλοί ακόμη συγγραφείς και δημιουργοί.

Με κεντρικό άξονα τη θεματική «Η ρευστότητα των καιρών», το πολυδιάστατο πρόγραμμα της Έκθεσης κάλυψε ένα ευρύ φάσμα θεματικών, από τη λογοτεχνία, την ποίηση και την ιστορία, μέχρι την ψυχολογία, την λογοτεχνική περφόρμανς, τη μεταφρασμένη λογοτεχνία και τη δημιουργική γραφή. Σημαντική στιγμή, η βράβευση της Ελληνίδας συγγραφέα Ρέας Γαλανάκη για την συμβολή της στα Ελληνικά γράμματα.

Η σύγχρονη κεραμική τέχνη στο μεσοπάτωμα της Έκθεσης

Μια ξεχωριστή πολιτιστική προσθήκη στη φετινή διοργάνωση φιλοξενήθηκε στο μεσοπάτωμα των Χαρουπόμυλων Λανίτη. Η Ομάδα Σύγχρονης Κεραμικής «Πηλόμορφο» παρουσίασε μια έκθεση αφιερωμένη στη σύγχρονη κεραμική τέχνη, φέρνοντας κοντά δημιουργούς από την Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μάλτα. Η παρουσία της έκθεσης διεύρυνε ακόμη περισσότερο τον διάλογο ανάμεσα στις τέχνες, προσθέτοντας μια διαφορετική δημιουργική διάσταση στη φετινή εμπειρία των επισκεπτών.

Ανακοινώθηκαν και οι ημερομηνίες της επόμενης διοργάνωσης

Οι διοργανωτές της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Λεμεσού ευχαριστούν θερμά τις χιλιάδες επισκεπτών που τίμησαν και φέτος τη διοργάνωση με την παρουσία τους, τους εκθέτες, τους συγγραφείς, τους ομιλητές, τους συνεργάτες, τους χορηγούς και όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίησή της.

Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων, ανακοινώθηκαν και οι ημερομηνίες για την 6η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Λεμεσού, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 19, 20 και 21 Νοεμβρίου 2027, στους Χαρουπόμυλους Λανίτη.